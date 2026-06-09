Heated Rivalry : pénalité pour 55 000 livres, à cause d'une faute dans le titre

Game Changer aura donc changé d’éditeur entre 2021 et 2025, après que la romancière Rachel Reid décida de récupérer les droits français. Forte du succès de la série et de ventes colossales outre-Atlantique, il y avait plus à gagner. Pour Valérie Bristow, éditrice de Juno Publishing, l’affaire se résumait économiquement : la série se préparant, les droits prenaient mécaniquement de la valeur.

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Julie Cartier, directrice générale de Chatterley, ne connaissait pas encore les livres quand, début décembre, elle voit passer sur Instagram des images de la série, alors diffusée sur Crave. Elle découvre dans les commentaires qu’il s’agit d’une adaptation littéraire, achète les ebooks en anglais et lit deux volumes dans le week-end.

Elle sollicite La Nouvelle agence pour l’acquisition des droits, faisant une proposition pour les six tomes de la série et deux autres ouvrages de la romancière, avant même que l’agence littéraire n’informe les maisons françaises. Les deux premiers tomes sont prévus dans un mouchoir de poche et un fameux volume : 100.000 exemplaires imprimés pour chacun.

Selon Edistat, le tome 1, Game changer (trad. Eléonore Kempler et Pascal Raud), s’est écoulé à 3314 exemplaires depuis le 28 mai. Le deuxième opus, Heated Rivalry, prévu pour le 18 juin, connaîtra probablement un petit retard selon les informations de ActuaLitté. « La saga à l’origine de la série phénomène » sur HBO, comme l’indique Chatterley, a subi une déplaisante avanie.

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Encore emballés, ce sont plus de 55.000 exemplaires qui sont concernés par une faute de frappe : HEATTED RIVALRY, avec un T en trop sur le dos de l’ouvrage. Alors destruction ou remplacement de couverture ?

Mais de l’avis général, seul le retour dans les imprimantes se profilera — avec l’espoir d’obtenir à la date de parution annoncée au moins la moitié du stock pour maintenir la sortie initialement prévue. En regard des ventes du premier tome, 10.000 exemplaires suffiraient certainement, en réimpression urgente, pour assurer les engagements calendaires auprès du public.

Nous avons sollicité la directrice de Chatterley pour connaître le devenir des ouvrages : « Ces exemplaires fautifs ne seront jamais commercialisés. Nous allons pilonner et réimprimer le livre », nous confirme-t-elle. Nous avons également contacté La Nouvelle Agence afin d'obtenir une réaction de leur part.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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