Culture : Juliette Guépratte rejoint le cabinet de Catherine Pégard

Le cabinet de la ministre de la Culture Catherine Pégard a gagné une nouvelle membre, en la personne de Juliette Guépratte. Elle a ainsi été nommée conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.
Le 09/06/2026 à 09:58 par Antoine Oury
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09/06/2026 à 09:58
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Un arrêté de la ministre de la Culture, publié au Journal officiel le 6 juin dernier, entérine l'entrée de Juliette Guépratte au sein de son cabinet, de manière rétroactive, depuis le 18 mai 2026. Rappelons que le directeur de cabinet de Catherine Pégard, depuis le début du mois de mars, n'est autre que Luc Allaire, habitué de la rue de Valois, dont il était le secrétaire général depuis 2020.
Juliette Guépratte assume le rôle de conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.
Historienne de l’art moderne et contemporain, elle fut notamment cheffe du service des publics (2012-2023) et directrice de la stratégie (2018-2023) au sein du Louvre-Lens. À partir de janvier 2023, elle devient responsable de la communication institutionnelle pour la Direction régionale des affaires culturelles de la région Hauts-de-France.
Elle fut aussi auditrice dans le cadre du Cycle des Hautes Études de la Culture (CHEC), placé auprès du Secrétaire général du ministère de la Culture, et enseigne à Sciences Po Lille auprès des étudiantes et étudiants du Master 2 Management des Institutions Culturelles.
À LIRE - L'IA et l'occasion, deux sujets qui préoccupent les lobbys de la tech et du livre
Le cabinet de la ministre de la Culture réunit notamment Fleur d'Harcourt, conseillère livre, lecture, langue française et langues de France, Hélène Dalifard et Christophe Pacohil, ou encore Laurent Gaveau, un conseiller intelligence artificielle et numérique venu de chez Google, pour lequel il fonda et dirigea le Google Arts & Culture Lab, à Paris.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le Centre national du livre publie un bilan 2025 qui marque un basculement : 83 ouvertures de librairies pour 85 fermetures, et 57 reprises. Au-delà du solde négatif inédit, la synthèse de groupes de réflexion réunis entre novembre 2025 et février 2026 décrit une fragilité plus profonde, entre charges fixes, loyers, rémunérations, surproduction, recul de la lecture et recomposition des pratiques d'achat.
04/06/2026, 16:07
Afin d'améliorer la diffusion d’ouvrages en grands caractères « véritablement adaptés aux besoins spécifiques des personnes malvoyantes », l'Association Les Amis des Grands Caractères annonce la création du Label Grands Caractères/Lisibilité — Accessibilité. Ce référentiel technique et éditorial a vocation à devenir « un repère fiable en matière de lisibilité et d’accessibilité ».
04/06/2026, 15:37
En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...
04/06/2026, 13:18
Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.
04/06/2026, 12:30
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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