Culture : Juliette Guépratte rejoint le cabinet de Catherine Pégard

Un arrêté de la ministre de la Culture, publié au Journal officiel le 6 juin dernier, entérine l'entrée de Juliette Guépratte au sein de son cabinet, de manière rétroactive, depuis le 18 mai 2026. Rappelons que le directeur de cabinet de Catherine Pégard, depuis le début du mois de mars, n'est autre que Luc Allaire, habitué de la rue de Valois, dont il était le secrétaire général depuis 2020.

Juliette Guépratte assume le rôle de conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.

Historienne de l’art moderne et contemporain, elle fut notamment cheffe du service des publics (2012-2023) et directrice de la stratégie (2018-2023) au sein du Louvre-Lens. À partir de janvier 2023, elle devient responsable de la communication institutionnelle pour la Direction régionale des affaires culturelles de la région Hauts-de-France.

Elle fut aussi auditrice dans le cadre du Cycle des Hautes Études de la Culture (CHEC), placé auprès du Secrétaire général du ministère de la Culture, et enseigne à Sciences Po Lille auprès des étudiantes et étudiants du Master 2 Management des Institutions Culturelles.

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Le cabinet de la ministre de la Culture réunit notamment Fleur d'Harcourt, conseillère livre, lecture, langue française et langues de France, Hélène Dalifard et Christophe Pacohil, ou encore Laurent Gaveau, un conseiller intelligence artificielle et numérique venu de chez Google, pour lequel il fonda et dirigea le Google Arts & Culture Lab, à Paris.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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