La droite sénatoriale veut supprimer le Centre national du livre dès 2027

La transparence et l'évaluation des politiques publiques sont des impératifs démocratiques, mais la droite parlementaire a déclaré ouverte la saison de la chasse aux agences et autres opérateurs de l'État. Elle s'appuie, pour motiver ses initiatives, sur un rapport publié en juillet 2025 par une commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État.

Cette dernière, présidée par Pierre Barros, sénateur du Val-d'Oise (groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky), avec Christine Lavarde comme rapporteure (Hauts-de-Seine, groupe Les Républicains), avait bien identifié « un essor opportuniste des agences » à partir des années 1990, principalement motivé par « la flexibilité de gestion en matière statutaire, comptable, financière et organisationnelle ».

La commission reconnaissait par ailleurs la nécessité d'une démarche de « rationalisation » des structures, par la restructuration d'un certain nombre d'opérateurs, éventuellement par des fusions. Toutefois, elle identifiait aussi deux facteurs « essentiels » : « un temps de préparation en amont et un portage politique de haut niveau ».

Surtout, elle rappelait que la rationalisation des opérateurs n'améliorerait pas de manière drastique les finances de l'État. Autrement dit, il ne fallait pas y voir une solution miracle à la réduction du déficit : elle estimait que les économies possibles s'élevaient à un peu plus de 500 millions € - une somme, certes, mais qu'il fallait mettre en regard de l'objectif du gouvernement de réaliser 40 milliards € d’économies en 2026, dont la moitié au titre du budget de l’État.

On sort la tronçonneuse ?

Le rapport rendu en juillet 2025 était avancé comme une réponse au « mirage de la tronçonneuse », une expression utilisée en référence aux propositions politico-médiatiques de Javier Milei, en Argentine, de Donald Trump, aux États-Unis ou d'Éric Ciotti, en France.

Tous s'opposent aux dépenses publiques, mais aussi à la régulation du marché économique par l'État, et privent ce dernier d'instruments d'action, comme des ministères ou des opérateurs, justement. Dans les faits, ces figures réactionnaires visent essentiellement les politiques sociales, qui défendent les individus les plus démunis ou les droits des minorités. Rappelons que Donald Trump s'efforce de réduire les crédits dédiés à la culture, notamment aux bibliothèques, tandis que Milei a démantelé le ministère de la Culture peu après son élection, pour en faire un secrétariat d'État.

La droite française s'inscrit elle aussi dans le sillage de ces personnages, et semble faire chauffer le moteur de la tronçonneuse. En avril 2025, à l'Assemblée nationale, la députée Anne-Laure Blin (Maine-et-Loire, Droite Républicaine) avait ainsi profité du Projet de loi de simplification de la vie économique pour suggérer la suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes), en reportant ses missions sur la Bibliothèque nationale de France (BnF). Bien entendu, aucun détail n'était fourni sur les moyens supplémentaires accordés à cette dernière pour les prendre en charge.

Cet amendement n'a finalement pas été soutenu, mais la droite sénatoriale prend désormais le relais, avec une « Proposition de loi visant à repenser l'agencification pour renforcer l'action publique », déposée le 27 avril dernier au Sénat par Pauline Martin (Loiret, groupe Les Républicains) et Mathieu Darnaud (Ardèche, Les Républicains).

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Le texte entend « mettre fin à la prolifération de structures autonomes sans réelle évaluation et [...] recentrer l'organisation administrative autour de l'État ». Il mettrait fin aux Agences régionales de santé, recentrerait « l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) sur ses missions auprès des acteurs économiques », mais supprimerait aussi le Centre national du livre, dès le 1er janvier 2027, en transférant ses activités à l'État.

Missions et crédits du CNL seraient ainsi confiés « à l'administration centrale du ministère de la Culture, au sein de la direction générale des Médias et des Industries culturelles (DGMIC) comptant déjà un service du livre et de la lecture », précise l'exposé des motifs de la proposition de loi. Pour l'instant, sa première lecture au Sénat n'est pas programmée.

Un CNL en sursis

Créé en 1946, le Centre national du livre est l'opérateur du ministère de la Culture pour les politiques du livre, notamment chargé de soutenir la filière, et particulièrement ses acteurs les plus fragiles, notamment les éditeurs, les librairies et les auteurs et autrices. Il met également en œuvre une politique de promotion de la lecture. Ces actions ont longtemps été financées par une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie, payée par les éditeurs au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires.

Depuis 2019, cette taxe a été supprimée, au profit d'une subvention pour charge de service public versée par le ministère de la Culture lui-même. Un choix qui coûte cher aux finances du CNL : en période de politique austéritaire, le gouvernement a considérablement réduit ses crédits sur les deux dernières années. Ils ont ainsi reculé de 22 % en deux ans seulement.

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Malgré cette baisse drastique, le CNL a maintenu ses actions en s'appuyant sur son fonds de roulement, mais celui-ci s'amenuise, logiquement. « Celui-ci est par nature provisoire », nous précisait Olivier Lombardie, directeur général du CNL, le 7 juin 2026, estimant que cette situation pourrait perdurer une année supplémentaire, mais pas au-delà.

À la fragilisation du Centre national du livre s'ajoute désormais cette menace de suppression. Le transfert de ses missions au ministère de la Culture, de fait, renforcerait l'incertitude budgétaire qui s'est installée depuis quelques années.

Lors des Rencontres nationales de la librairie, les 7 et 8 juin, l'idée d'une nouvelle taxe, poussée par le Syndicat de la librairie française, a été discutée : le CNL envisagerait de cibler les plateformes de vente de livres, mais pas les éditeurs, pour alimenter son budget et ainsi financer l'action publique en faveur du livre et de la lecture. Si le périmètre de ce dispositif reste flou, il devra être rapidement défini, pour être discuté dès le projet de loi de finances 2027.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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