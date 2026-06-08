Festival des Cultures Juives 2026 : Paris au rythme du Tempo

Organisé par le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) en partenariat avec la Mairie de Paris Centre, le festival s’est imposé en plus de vingt ans comme l’un des rendez-vous consacrés aux cultures juives dans la capitale. Il rassemble chaque année un vaste réseau de partenaires culturels et institutionnels autour d’une programmation ouverte à tous les publics.

Festival parisien entièrement dédié à la diversité des cultures juives, l’événement fédère plus de vingt partenaires et propose une programmation pluridisciplinaire mêlant musique, patrimoine, littérature, cinéma, arts visuels et rencontres.

Depuis sa création, le FSJU défend l’idée que la culture constitue un outil essentiel de transmission, de dialogue et de compréhension mutuelle. À travers le festival, l’institution souhaite faire découvrir la pluralité des patrimoines, des mémoires et des créations juives, tout en favorisant les échanges avec l’ensemble de la société.

Après une 20e édition marquée par une fréquentation record, les organisateurs entendent poursuivre cette dynamique avec une programmation qui met autant en valeur l’héritage culturel que les formes contemporaines de la création.

Des rendez-vous dans tout Paris

Pendant plus de deux semaines, concerts, expositions, projections, ateliers, conférences, visites patrimoniales et événements associatifs investiront plusieurs lieux emblématiques de la capitale.

L’édition 2026 s’articule autour de la notion de « tempo », comprise comme une manière d’interroger les rythmes de la mémoire, les transmissions familiales et culturelles, les parcours d’exil, mais aussi les formes artistiques qui façonnent les cultures juives à travers le monde.

Le principal temps fort de l’ouverture se déroulera le 18 juin à la Salle Gaveau. Treize musiciens de l’Orchestre Symphonique de Jérusalem s’y produiront sous la direction artistique du violoniste Michael Gurfinkel.

Cette invitation revêt également une dimension symbolique. Alors que plusieurs institutions culturelles israéliennes ont récemment été confrontées à des campagnes de boycott ou à des annulations de représentations, les organisateurs affirment leur attachement à la liberté de création et aux échanges culturels internationaux.

À travers cette programmation, le Festival des Cultures Juives revendique l’idée que l’art demeure un espace de dialogue, de rencontre et d’ouverture, indépendamment des tensions géopolitiques.

Les manuscrits hébreux de la BnF exceptionnellement dévoilés

Le 17 juin, la Bibliothèque nationale de France proposera l’un des rendez-vous patrimoniaux les plus rares de cette édition. Les participants auront accès à des manuscrits hébreux habituellement conservés dans les réserves de l’institution et rarement présentés au public.

Cette visite exceptionnelle sera conduite par Laurent Héricher, conservateur et chef du service des Manuscrits orientaux de la BnF. Elle permettra de découvrir des documents témoignant de plusieurs siècles d’histoire intellectuelle, religieuse et culturelle du judaïsme.

Le concert de clôture aura lieu le 29 juin au Théâtre de la Ville. La guitariste franco-israélienne Liat Cohen y présentera son nouvel album, Valse, à travers un programme intitulé Les Enfants d’Abraham.Le spectacle proposera un voyage musical mêlant influences méditerranéennes, sonorités orientales et rythmes brésiliens, dans un esprit de dialogue entre les cultures.

Exil, mémoire et création contemporaine

Au-delà de ces trois grands rendez-vous, la programmation multiplie les propositions artistiques et intellectuelles.

Parmi les événements annoncés figurent notamment : la création musicale Freylekhayim (À la vie !) ; plusieurs rencontres consacrées aux mémoires de l’exil séfarade ; l’exposition-performance Sur les traces de la lumière ; le ciné-concert Exile to Hollywood, consacré à l’apport des artistes juifs à l’âge d’or du cinéma américain ; des projections de films ; des lectures ; des rencontres littéraires ; des journées associatives ouvertes au public.

Le Festival des Cultures Juives s’appuie sur un important réseau d’institutions culturelles parisiennes. Parmi les partenaires figurent notamment la Bibliothèque nationale de France, les Archives nationales, le Théâtre de la Ville, la Salle Gaveau, le Petit Palais, l’Institut polonais de Paris, le FARBAND, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), ainsi que la Fondation du Judaïsme français.

Ci-dessous, le programme détaillé :

Crédits photo : Festival des Cultures Juives

Par Hocine Bouhadjera

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