La librairie Labbé, fondée en 1837, échappe finalement à la fermeture

La librairie Labbé, institution du centre-ville de Blois, ne fermera finalement pas. Alors que sa cessation d’activité avait été annoncée pour le 30 juin, un compromis de vente a été signé le 5 juin avec Bruno Labbe, professionnel du livre actuellement directeur d’une librairie parisienne. Après des travaux prévus en juillet, la réouverture est annoncée pour le 1er août.
Le 08/06/2026 à 18:11 par Hocine Bouhadjera
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08/06/2026 à 18:11
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L’information, confirmée par Olivier Labbé dans un entretien à Magcentre, vient clore plusieurs années d’incertitude : le fonds était en vente depuis trois ans.
Le repreneur devra toutefois travailler avec un format plus resserré. La librairie perdra un étage, tandis que la presse et le rayon CD/DVD disparaîtront. Le projet se recentre donc sur le livre, dans une logique de viabilité économique. Pour Olivier Labbé, il s’agit d’ouvrir « un nouveau chapitre après presque 200 ans d’histoire ».
La sauvegarde de la librairie repose sur un montage volontairement allégé. Olivier Labbé indique avoir cédé le fonds de commerce pour « un euro symbolique », alors qu’il l’avait lui-même acheté 400.000 euros à l’origine, et accepté un loyer très bas afin de permettre au repreneur de démarrer dans de bonnes conditions. Des discussions se poursuivent également avec Territoires Développement Centre-Val de Loire autour du bâti.
Le dossier a mobilisé plusieurs acteurs locaux, notamment la CCI de Loir-et-Cher et Agglopolys. L’enjeu dépasse la simple continuité commerciale : huit salariés doivent conserver leur emploi. Pour l’ancien propriétaire, qui a tenu la librairie pendant 34 ans, la priorité est désormais que la transmission se fasse sans rupture.
Installée en centre-ville depuis 1837, la librairie avait été reprise en 1973 par Simone Labbé, après avoir appartenu à la famille Vannier. Dans une ville moyenne comme Blois, la disparition d’une telle adresse aurait signifié bien plus que la fermeture d’un magasin : la perte d’un lieu de prescription, de passage et de fidélité lectrice.
La librairie occupait 750 m² répartis sur cinq étages, avec ascenseur, parquets anciens, plafonds en bois et caves voûtées en pierre. À cette surface de vente s’ajoutaient 120 m² de bureaux, réserves et espace de pause. Reprise en 1992 par Catherine et Olivier Labbé, deuxième génération familiale aux commandes, elle était devenue la seule librairie de son secteur.
Mais l’équilibre économique s’était fortement dégradé. Olivier Labbé avait expliqué que la trésorerie avait chuté de 200.000 euros en deux ans, avec une accélération du mouvement. À 63 ans, il préférait anticiper la fermeture plutôt que de risquer un passage devant le tribunal de commerce. La décision devait entraîner le licenciement de onze salariés à la fin du mois de juin.
Le libraire pointait plusieurs causes : la concurrence de l’Espace culturel E.Leclerc voisin, l’arrivée récente d’un Cultura dans la zone d’activité de Vineuil, mais aussi une conjoncture nationale défavorable pour le livre en 2025, la baisse du pouvoir d’achat, la progression des commandes en ligne et le recul de la fréquentation des commerces de centre-ville.
Aujourd'hui, Olivier Labbé plaide pour un rééquilibrage entre éditeurs et libraires : moins de retours d’invendus, davantage de remises pour améliorer la rentabilité. Il doute en revanche que le livre d’occasion puisse sauver les librairies indépendantes, les marges y étant encore plus faibles.
À LIRE - Pour les salariés de Sauramps, la crise économique vire à l’alerte sociale
Son avertissement vise les éditeurs : si les librairies disparaissent, ils devront négocier avec des réseaux beaucoup plus concentrés. À Blois, la librairie Labbé ne rouvrira pas tout à fait comme avant, mais elle rouvrira. Après près de deux siècles d’existence, c’est déjà l’essentiel.
Crédits photo : Blois (Daniel Jolivet, CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Afin d'améliorer la diffusion d’ouvrages en grands caractères « véritablement adaptés aux besoins spécifiques des personnes malvoyantes », l'Association Les Amis des Grands Caractères annonce la création du Label Grands Caractères/Lisibilité — Accessibilité. Ce référentiel technique et éditorial a vocation à devenir « un repère fiable en matière de lisibilité et d’accessibilité ».
04/06/2026, 15:37
Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.
04/06/2026, 12:30
L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.
04/06/2026, 12:10
La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
04/06/2026, 10:57
Si le cookie a autant de succès depuis plusieurs années, c’est qu’il a tout pour lui : très gourmand, rapide à préparer et versatile. Pourtant, cette popularité va de pair avec une méconnaissance de ce qui fait l’architecture d’un bon cookie.
04/06/2026, 10:11
Le Professeur Jean-Yves Mollier, historien de l'Edition et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, annonce avoir engagé une action en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société ELECTRE, société éditrice de la revue Livres Hebdo.
03/06/2026, 20:03
Le ministère de la Culture publie les résultats d'une enquête confiée à la société de conseil Technopolis Group, portant sur 6674 titres parus en 2017, signés ou cosignés par 9616 auteurs, afin d'évaluer et de mesurer les rémunérations de ces derniers. Malgré un échantillon très réduit — 479 réponses seulement —, l'exercice établit un modèle composite, où les niveaux dépendent du segment éditorial, des types d'éditeurs et du passif des auteurs.
03/06/2026, 16:23
Feltrinelli a acquis 30 % d’Il Saggiatore, maison milanaise fondée par Alberto Mondadori et dirigée par Luca Formenton. L’opération ne s’accompagne pas d’un montant public ni d’un changement de direction. Elle rapproche deux acteurs indépendants majeurs de l’édition italienne autour d’un enjeu clair : renforcer la distribution et la visibilité d’un catalogue intellectuel reconnu.
03/06/2026, 16:06
Dans les couloirs de l'Élysée, des ministères ou du Parlement, au sein des boites mail des responsables politiques, les lobbys se sont activés, en 2025, pour suggérer des mesures ou imposer des sujets. Dans le secteur du livre, l'intelligence artificielle a mobilisé les moyens des éditeurs et des ayants droit ainsi que ceux, bien plus conséquents, des multinationales des technologies numériques.
03/06/2026, 13:05
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