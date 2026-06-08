Marie Grégoire reconduite à la tête de la bibliothèque nationale du Québec

Frédéric Bouchard, président du conseil d’administration de BAnQ, salue « l’engagement et la vision sans cesse renouvelés » de la dirigeante.

« Sous son leadership, BAnQ a su évoluer avec audace et demeure plus pertinente que jamais pour répondre aux besoins culturels et de savoir de la société québécoise », souligne-t-il, évoquant à la fois la préservation de la mémoire collective, la médiation culturelle, l’expertise numérique et la création d’expériences de découverte.

Découvrabilité et souveraineté culturelle

Sous la direction de Marie Grégoire, entrée en fonction en 2021, BAnQ a développé des espaces de découverte et d’exploration plus accessibles, tout en renforçant son expertise en données. L’institution revendique aujourd’hui un rôle clé dans la découvrabilité des contenus francophones et dans la souveraineté culturelle et numérique du Québec.

BAnQ a également consolidé sa mission de conservation de la mémoire collective, notamment par le développement d’une offre d’expertise-conseil destinée aux ministères et organismes. Parallèlement, l’institution a accru son rayonnement dans la Francophonie et renforcé son engagement dans la vitalité du Quartier latin de Montréal.

Ces avancées s’accompagnent, selon BAnQ, d’une gestion rigoureuse et agile des ressources, d’une diversification des sources de financement et d’un renforcement de la collaboration transversale, dans un environnement présenté comme favorable à l’innovation et à l’expérimentation.

Marie Grégoire insiste sur le rôle des équipes dans ces réalisations. « Je suis particulièrement fière du chemin accompli par nos équipes et je les remercie pour tout le travail derrière ces nombreux accomplissements », déclare-t-elle.

La dirigeante situe aussi ce nouveau mandat dans un moment de transformation rapide. « Le Québec fait face à un contexte de transformations rapides, où les technologies et l’intelligence artificielle redéfinissent nos façons de découvrir et de consommer la culture », rappelle-t-elle. Parmi les chantiers évoqués : le développement d’une banque de données culturelles, la transformation numérique des bibliothèques et des initiatives majeures pour faire rayonner le patrimoine québécois.

Une dirigeante engagée dans la Francophonie

Présentée comme une gestionnaire d’expérience et une communicatrice au parcours atypique, Marie Grégoire revendique une posture d’« apprenante à vie ». Son parcours l’a menée dans plusieurs milieux, où elle a développé un profil à la croisée de la gestion, de la communication, de la culture et du service public.

Elle est membre du conseil de la Fondation Carmand Normand. Elle a également été nommée présidente du conseil d’administration de la Fondation Musicaction, qu’elle rejoindra officiellement le 17 juin prochain.

Depuis 2024, Marie Grégoire préside aussi le Réseau francophone numérique (RFN), qui vise à mobiliser les partenaires de la Francophonie autour des milieux documentaires et archivistiques, dans l’objectif de bâtir une société apprenante au bénéfice de toutes et tous.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec offre gratuitement à la population québécoise des espaces de découverte, d’apprentissage et de consultation, en ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire.

L’institution rassemble, conserve et partage l’histoire et la culture du Québec, tout en donnant accès à des ressources venues du monde entier. Ses collections comprennent des livres, revues, journaux, films, musiques, images, archives et autres documents, accessibles au public et conservés pour les générations futures.

Crédits photo : Marie Grégoire (Mikael Theimer, BAnQ)

Par Hocine Bouhadjera

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