Face à Amazon, Shein et Temu, Label Emmaüs fête ses 10 ans

L’événement entend donner à voir les coulisses d’un modèle coopératif né en 2016, à contre-courant de la fast fashion et de l’e-commerce mondialisé. Alors que ces secteurs sont de plus en plus contestés pour leurs impacts sociaux et environnementaux, Label Emmaüs revendique une autre manière de vendre en ligne : réemployer, former, créer de l’activité et financer l’inclusion.

La coopérative met en avant plusieurs chiffres : 2,5 millions de produits d’occasion mis en ligne, 4098 personnes formées aux métiers du numérique et de l’e-commerce, 170 structures de l’économie sociale et solidaire, 2717 sociétaires, un principe « une personne = une voix », zéro dividende et un écart salarial limité de 1 à 3 entre le plus bas et le plus haut salaire.

Pour Maud Sarda, cofondatrice et directrice de Label Emmaüs, l’enjeu dépasse largement la seconde main : « Depuis 10 ans, Label Emmaüs prouve qu’un autre modèle est possible. Face aux Shein, Temu, Amazon, à tous les champions du dumping économique, de l’ultra low cost, du matraquage publicitaire, symboles d’une économie mondiale devenue folle, notre marketplace incarne une alternative radicalement opposée ! Nous partageons le pouvoir et la richesse, nous vendons pour former, réemployer, et changer le monde, commande après commande. »

Une journée pour expérimenter les alternatives

La journée anniversaire s’ouvrira de 14h à 14h45 avec Maud Sarda et les partenaires engagés de Label Emmaüs, pour dresser le bilan d’une décennie d’innovation sociale dans la tech.

De 14h45 à 17h, un « Festival des solutions et du réemploi » proposera ateliers, démonstrations et échanges autour de l’économie circulaire, de la consommation responsable et des nouveaux modèles économiques. L’idée : montrer concrètement comment le réemploi peut devenir un levier de transformation, filière par filière.

Le programme abordera notamment le textile avec Louana Lamer, responsable de la filière textiles chez Emmaüs France, aux côtés du Relais Gironde ; le high-tech avec Laëtitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de Halte à l’obsolescence programmée, et Les Ateliers du Bocage ; le bric-à-brac avec Marie Castagné et Emmaüs Bernes-sur-Oise ; ainsi que le livre, avec Nicolas Gary, directeur de la publication d’ActuaLitté, et Label Emmaüs.

Seconde main et upcycling sur le podium

Le temps fort de l’après-midi aura lieu à 17h30 avec un défilé « 100 % seconde main et upcycling (surcyclage) ». Pendant une heure, Label Emmaüs veut montrer que réemploi ne signifie ni renoncement ni austérité : créativité, désirabilité et engagement peuvent aller ensemble.

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La journée se terminera de 18h30 à 19h par une séquence de clôture autour d’une question : « Label Emmaüs, laboratoire de l’économie de demain ? » L’échange sera animé par Marion Calais, ancienne journaliste radio, aujourd’hui responsable éditoriale d’Expertises Climat. Sensible aux enjeux écologiques et sociaux, elle conduira cette discussion avec un regard à la fois accessible et ancré dans le terrain.

Plusieurs personnalités du monde associatif, coopératif et de l’économie sociale et solidaire interviendront également pour cet anniversaire : Tarek Daher, délégué général d’Emmaüs France ; Angélina Lamy, déléguée générale de la Fondation Accenture France ; Caroline Neyron, déléguée générale d’Impact France ; Jérôme Saddier, président du Crédit Coopératif et de Coop FR ; ainsi que Benoît Hamon, président d’ESS France.

Une marketplace solidaire devenue réseau

Créée en 2016, Label Emmaüs se présente comme la première marketplace solidaire française. Elle propose aujourd’hui près de 1,5 million de produits d’occasion, tout en soutenant l’insertion, l’emploi et la transition écologique. En 2025, la coopérative réunit plus de 300 structures engagées, parmi lesquelles Emmaüs, la Croix-Rouge et l’Armée du Salut.

Son modèle se situe à l’intersection du commerce en ligne, de l’économie circulaire et de l’inclusion. Les objets vendus — vêtements, livres, meubles, high-tech, bric-à-brac — permettent à la fois de prolonger la vie des produits, de financer des structures solidaires et de former des personnes éloignées de l’emploi aux métiers du numérique et de l’e-commerce.

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Cette journée anniversaire doit ainsi servir de vitrine à des solutions déjà actives partout en France. Pour Label Emmaüs, il ne s’agit pas seulement de célébrer dix ans d’existence, mais de défendre une autre manière de consommer : plus sobre, plus circulaire et plus solidaire.

Crédits photo : Label Emmaüs

Par Hocine Bouhadjera

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