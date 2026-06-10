Jhalak Prize 2026 : Diana Evans, Fidan Meikle et Maggie Harris sacrées

Le Jhalak Prize 2026 a couronné trois autrices, mercredi 10 juin, lors d’une réception organisée à Carmelite House, siège londonien de Hachette. Diana Evans, Fidan Meikle et Maggie Harris remportent chacune l’un des trois prix de cette dixième édition, créée pour célébrer « les écrivains de couleur » publiés au Royaume-Uni et en Irlande.

Diana Evans reçoit le Jhalak Prose Prize pour I Want to Talk to You: And Other Conversations, publié par Chatto & Windus. L’ouvrage, décrit par les jurés comme un texte de prose « magnifiquement construit » et d’une grande intelligence émotionnelle, rassemble des conversations autour de la création, de la maternité, du deuil, de la musique et de la vie contemporaine.

Romancière saluée pour Ordinary People, A House for Alice, The Wonder ou 26 a, Diana Evans inscrit ce recueil dans une œuvre attentive aux tensions intimes et sociales.

Le Jhalak Children’s & YA Prize revient à Fidan Meikle pour My Name is Samim, paru chez Floris Books. Le roman, destiné aux jeunes lecteurs, suit Samim, adolescent réfugié et survivant d’un parcours d’exil. Les jurés y voient un livre capable d’ouvrir les regards sur l’expérience des enfants réfugiés, porté par une voix tour à tour drôle, bouleversante et pleine d’espoir. L’autrice azerbaïdjano-britannique, installée en Écosse, s’inspire de parcours réels de mineurs non accompagnés demandeurs d’asile au Royaume-Uni.

Maggie Harris remporte le Jhalak Poetry Prize avec I Sing to the Greenhearts, publié par Seren. Originaire du Guyana et installée au pays de Galles, la poète, prosatrice et mémorialiste explore les liens entre histoire coloniale, nature, langue et mémoire. Les jurés saluent une poésie traversée par le greenheart, arbre emblématique du Guyana, et par un dialogue entre patois et anglais.

Chaque lauréate reçoit 1000 £ et un trophée unique commandé à un artiste en résidence. Pour Sunny Singh, directrice du prix, les trois livres distingués incarnent des œuvres « urgentes et nécessaires », appelées à durer. Le palmarès confirme aussi la place croissante des éditeurs indépendants régionaux dans la reconnaissance littéraire britannique.

Crédits photo : Jhalak Prize 2026

Par Dépêche

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