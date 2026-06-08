La Goutte créative : une maison indépendante mise sur le livre vivant

Le livre, chez La Goutte Créative, ne se limite pas à un objet imprimé. Il porte une intention, un usage, parfois une expérience. En rejoignant le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion, la maison fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly change d’échelle, sans déplacer son centre de gravité : publier des textes qui articulent lecture, connaissance de soi, imaginaire et responsabilité.

Des livres pour « faire sa part »

Charlotte Cruz définit sa structure comme « une maison d’édition indépendante, fondée avec Chilly Charly, qui publie des livres inspirants autour des sagesses du monde, de l’imaginaire et de la transformation personnelle ». La formule installe d’emblée la ligne : un catalogue qui cherche moins la segmentation stricte que la circulation entre les genres.

La maison revendique une offre où se croisent « jeunesse éveillée, récits initiatiques, livres de savoirs pratique, romance engagée et imaginaire conscient ». L’objectif, selon les éléments transmis par l’éditrice, consiste à explorer « notre relation au vivant, au monde, à nous-même ».

Cette orientation s’inscrit dans une référence assumée à la légende du colibri. La Goutte Créative défend « une édition engagée où chaque livre est une invitation à éveiller les consciences, à allier le plaisir de la lecture à la responsabilité de la consommation, pour donner à chacun l’opportunité de “faire sa part” ». Le livre n’est donc pas seulement support de lecture : il devient déclencheur d’attention, de gestes et de transmission.

Un catalogue entre initiation, contes et connaissance de soi

Trois titres incarnent cette ligne. Avec L’Ego à l’épreuve de l’Inde, Charlotte Cruz signe un récit annoncé pour octobre 2025, préfacé par Pierre Josse, du Guide du Routard, et illustré par vingt dessins de Chilly Charly. L’ouvrage porte sur une quête initiatique et spirituelle, le voyage en Inde et les enseignements bouddhistes.

La présentation évoque « le témoignage vibrant de Charlotte », qui passe deux hivers dans les traditions bouddhistes et chamaniques à Dharamshala. Le livre est décrit comme « une déconstruction de l’ego et une exploration de soi aux côtés de sages tibétains ». Son apport est résumé ainsi : « Dépasser la peur de l’inconnu, apprendre à oser et découvrir sa véritable identité. »

La dimension familiale apparaît avec Trésors de Sagesse — Bali, signé Charlotte Cruz et Chilly Charly, annoncé pour septembre 2025. Destiné aux lecteurs à partir de 5 ans, l’album rassemble cinq contes traditionnels balinais. Barong, Rangda, le Gecko, les nagas ou la tortue Bedawang Nala y servent de guides pour entrer dans les légendes et l’effervescence culturelle de l’île. La maison met en avant le lien aux ancêtres et à la famille, l’interconnexion de toutes choses, mais aussi la définition du bien et du mal.

Un troisième ouvrage, Révélez vos pleins potentiels – Grâce aux intelligences multiples, de Sylvie Captain-Saas, déplace le catalogue vers les neurosciences et le développement personnel. Paru en avril 2025, ce livre-carnet s’appuie sur les travaux d’Howard Gardner et invite à « mobiliser nos intelligences multiples pour s’adapter et acquérir de nouvelles compétences », mais aussi à « valoriser ses talents uniques pour choisir un parcours de vie motivant ».

Éthique, écologie et livre d’occasion

La Goutte Créative ne situe pas son engagement seulement dans les thèmes publiés. Charlotte Cruz insiste sur une ambition plus large : « Nous souhaitons transformer le monde de l’édition en une aventure plus éthique, solidaire et écologique. » La maison affirme travailler à « une production de livres la moins consommatrice en ressource » et à une redistribution des droits d’auteur « de façon égalitaire entre l’artiste et l’éditeur ».

C’est dans cette logique qu’intervient Écolybris, présenté comme un dispositif pionnier. La maison le décrit comme « le moyen de rémunérer l’artiste même sur le livre d’occasion sur la base d’une contribution volontaire des lecteurs ». Le prêt et la revente d’un exemplaire d’occasion deviennent alors un point de contact avec les autrices et auteurs, mais aussi avec des associations œuvrant « pour la défense des cultures et des milieux naturels ».

Le partenariat avec DG Diffusion donne à cette démarche une portée commerciale plus large. « Avec l’ouverture en distribution/diffusion, nous souhaitons que nos livres diffusent leurs messages de liberté et de connaissance de soi et du monde, au plus grand nombre », résume Charlotte Cruz. L’ambition reste mesurée dans sa formulation, mais nette dans son horizon : obtenir une présence plus étendue en librairie pour des ouvrages conçus autour d’un projet éditorial très identifié.

Faire sortir la littérature du cadre des pages

La Goutte Créative accorde enfin une place centrale à la rencontre. Charlotte Cruz souligne que les artistes de la maison proposent « des animations, des rencontres, des ateliers, des conférences, des spectacles pour petits et grands », avec l’idée de « recréer du lien entre l’auteur et son public ».

La formule la plus significative tient dans cette volonté de « faire de la littérature une expérience vivante, multi-sensorielle qui dépasse le cadre des pages ». La maison cite notamment la sonothérapie et des pistes associées aux livres. Là encore, le livre s’accompagne d’un usage, d’une pratique, d’un moment partagé.

Pour DG Diffusion, l’arrivée de La Goutte Créative enrichit son catalogue d’un projet qui associe exigence de contenu, engagement sociétal et innovation autour du livre. Pour Charlotte Cruz et Chilly Charly, elle ouvre surtout une nouvelle étape : faire circuler plus largement des ouvrages qui demandent au lecteur d’entrer dans un récit, puis d’en sortir avec une attention modifiée au monde.

Par Nicolas Gary

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