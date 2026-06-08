Francesco Tristano jouera Soli Deo Gloria au Lyon BD Festival

« À Dieu seul la gloire » : derrière cette formule, certains reconnaîtront la signature de Jean-Sébastien Bach. Le récit prend racine au début du XVIII® siècle, aux confins du Saint-Empire romain germanique. Hans et Helma, jumeaux orphelins, traversent l’Europe portés par leur don pour la musique, des campagnes prussiennes jusqu’à Rome. Leur trajectoire interroge la vocation, l’errance, la disparition, la transmission et la fragilité des œuvres.

Pianiste et compositeur à la trajectoire internationale, Francesco Tristano occupe une place singulière dans le paysage musical contemporain. Formé au répertoire classique, associé à Bach et à la musique baroque, il a aussi imposé une approche personnelle de la musique électronique et expérimentale, collaborant notamment avec des figures de la scène techno comme Carl Craig et Moritz von Oswald.

Aussi à l’aise dans les répertoires savants que dans les cultures club, il construit depuis plusieurs années une œuvre transversale, entre rigueur de l’écriture, pulsation, improvisation et recherche sonore.

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Sur scène, le dessin naît sous les yeux du public. Le piano, les matières électroniques et les œuvres de Bach se répondent pour créer de nouvelles écritures graphiques et musicales. L’image n’illustre pas simplement la musique ; la musique n’accompagne pas seulement le dessin. Les deux langages avancent ensemble, se confrontent et construisent une narration sensible en temps réel.

Avec Soli Deo Gloria x Francesco Tristano, la bande dessinée quitte la page pour devenir une matière vivante. Le trait se transforme, la musique se déploie, et le spectateur assiste à la fabrication d’une œuvre à la croisée du livre, de la scène et du concert.

Rendez-vous ce 12 juin, à l’Opéra underground de Lyon, à19h.

Par Dépêche

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