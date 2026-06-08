George Sand comme vous ne l’avez jamais lue

Comment picorer dans un livre, me demanderez-vous ? C’est tout l’intérêt de cette collection « Tout sur (ou presque) ». Car, loin d’être une biographie classique, nous naviguons ici de petits sujets en petits sujets. Vous pouvez les lire de façon très disciplinée, dans l’ordre, ou bien en suivant des parcours comme autant de jeux de piste : Sand moderne et engagée ; Sand voyageuse et enracinée ; Sand au grand cœur ; ou encore Sand prolifique. C’est à votre guise.

On y découvre des adresses à visiter, des recettes de cuisine écrites par George Sand elle-même, bien sûr, mais aussi des rencontres et entretiens avec des personnes qui s’intéressent à son œuvre et à sa vie : Michelle Tricot, adjointe à la culture à la mairie de Montgivray et autrice de Solange, fille de George Sand (L’Harmattan, 2024) ; Vanessa Weinling, directrice du musée George Sand et de la Vallée noire ; Élisabeth Braoun, administratrice des monuments nationaux en Berry, dont le domaine de Nohant ; et bien d’autres encore.

Le livre nous invite également à nous interroger : est-elle écolo ? féministe ? croyante ? pour ou contre le mariage ?

Nous croisons les membres de sa famille, ses ami·e·s, ses amants. Nous partons sur les traces de ses lieux de vie, découvrons des objets insolites lui ayant appartenu. Nous lisons ceux qui l’ont aimée, ceux aussi qui ne l’aimaient pas.

Au fil des pages, quel que soit le chemin emprunté dans ce passionnant ouvrage, un être sensible, aimant, mais doté d’un solide caractère, prend forme : Aurore Dupin. Car, comme nous l’explique si bien Ella Balaert, qui connaît d’ailleurs fort bien la question pour en avoir fait le sujet d’un livre publié aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, De plume et d’ailes (2024), « George Sand n’est pas un nom de naissance, c’est le nom d’un travail. »

Et quel travail ! Certains lui reprocheront son abondante production ; certainement pas nous. Et puis, être indépendante financièrement pour une femme du XIXe siècle ne se faisait pas sans labeur. C’est d’ailleurs l’une des raisons de sa rupture avec sa fille Solange. Elle ne lui reprochait évidemment pas de prendre des amants, elle aurait été mal placée pour cela, mais de chercher à se faire entretenir par eux.

Pour George Sand, la liberté est essentielle. Elle va de pair avec l’amour, qui ne s’arrête d’ailleurs pas aux êtres mais peut s’étendre à la nature, aux oiseaux, aux fleurs et à tout ce qui l’entoure.

Cette manière fragmentée de raconter sa vie nous la rend presque palpable. Nous nous sentons proches d’elle, de ses attentes, de ses contradictions — car qui n’en a pas ? — et de ses envies.

Bien qu’un temps un peu oubliée, George Sand occupe une place essentielle dans la littérature française. Qui n’a pas lu La Mare au Diable, La Petite Fadette, François le Champi, Fanchette, et tant d’autres encore ? Elle écrivait avec facilité, « comme je ferais un ourlet », disait-elle, afin de toucher le plus grand nombre et de donner goût à la lecture, elle qui se battra toute sa vie pour l’accès à l’éducation des femmes, quelles que soient leurs conditions sociales.

La littérature, c’est avant tout le partage. « Devenue grand-mère à son tour, elle écrit pour ses trois petites-filles des contes, des légendes de sa campagne, des histoires de follets et de Grand’bête ». Classée parmi les romantiques, dont beaucoup sont ses amis, elle se distingue par son absence de lamentations. Elle n’est pas une nostalgique, elle regarde vers l’avenir. Et de citer cette phrase superbe d’Ella Balaert : « Le Moi sandien n’est pas un Moi désespéré. » Presque tout Sand est résumé ici.

Quelle belle manière de découvrir ce génie que de picorer dans ce livre avec gourmandise. D’ailleurs, je vous recommande le soufflé au pâté de volaille, page 16.

Par Audrey Le Roy

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