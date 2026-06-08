En Sicile, la lecture cherche son salut dans les bibliothèques

Lanterne rouge de la lecture en Italie, la Sicile concentre désormais les arguments de l’Association italienne des éditeurs. À Una Marina di Libri, à Palerme, l’AIE défend une stratégie simple : renforcer bibliothèques, écoles et librairies, alors que des crédits nationaux arrivent dans le Mezzogiorno.
Le 08/06/2026 à 16:25 par Nicolas Gary
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08/06/2026 à 16:25
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En Sicile, la bataille pour la lecture passe d’abord par les lieux. L’Association italienne des éditeurs (AIE) a porté ce message à Palerme, lors du festival Una Marina di Libri, dans une rencontre consacrée au Sud, aux écoles et aux bibliothèques. L’île reste, selon l’organisation professionnelle, la lanterne rouge italienne : 56 % seulement des habitants de plus de 15 ans lisent, soit 17 points de moins que la moyenne du Centre-Nord.
Pour Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, cette faiblesse ne relève pas seulement des habitudes individuelles. Elle épouse la carte des infrastructures : là où manquent bibliothèques et librairies, la lecture recule.
Le diagnostic s’inscrit dans une bataille plus ancienne de l’AIE, lancée en 2025 sous le mot d’ordre d’une « primavera della lettura al Sud ». Mais le discours gagne en précision. Les données du programme #ioleggoperché, qui soutient les bibliothèques scolaires, indiquent que les structures existantes produisent déjà des effets.
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En Sicile, elles enregistrent 252 prêts pour 1000 élèves, un niveau encore inférieur de 20 % à celui du Centre-Nord, mais assez solide pour nourrir l’argument des éditeurs : les bibliothèques scolaires ne constituent pas un décor, elles forment un outil opérationnel. Autre signe encourageant, 98 % des écoles siciliennes engagées dans #ioleggoperché ont organisé des actions de promotion de la lecture, contre 89 % en moyenne nationale.
La fenêtre politique arrive au même moment. À Turin, durant le Salone Internazionale del Libro, les députés régionaux Giuseppe Bica et Fabio Venezia ont annoncé une loi sicilienne bipartisane pour la promotion de la lecture. L’AIE y voit un levier, à condition que le texte s’arrime aux réalités de terrain : présence de bibliothécaires, partenariats avec les librairies, animation scolaire, continuité des actions plutôt qu’événements ponctuels.
Autre enjeu : les financements. Le Piano Nazionale Cultura 2021-2027 affecte 151,71 millions d’euros au renforcement des entreprises culturelles et créatives dans sept régions du Sud, dont la Sicile. Le programme prévoit aussi des interventions de revitalisation des lieux culturels, avec l’objectif de les inscrire davantage dans la vie des communautés. Le communiqué de l’AIE évoque, au total, 323 millions d’euros mobilisables, entre infrastructures, initiatives publiques et partenariats public-privé.
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Reste à transformer ces crédits en accès réel au livre. Le constat national confirme l’urgence : l’Istat relève que la lecture progresse légèrement en Italie en 2023, mais l’écart territorial demeure. Dans les données analysées par Openpolis, seuls 29 % des 6-17 ans lisent habituellement en Sicile, l’un des niveaux les plus faibles du pays.
Pour l’AIE, la réponse tient dans une chaîne complète : bibliothèques scolaires, bibliothèques publiques, librairies, éditeurs locaux et institutions. À Palerme, le message dépasse la Sicile : au Sud, la lecture ne se décrète pas : elle s’équipe.
Crédits photo : parc archéologique de Syracuse - ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Parmi les études présentées lors des Rencontres nationales de la librairie (RNL), à Rennes, ces 7 et 8 juin, celle de Xerfi, consacrée à la situation économique des librairies indépendantes, attire l'attention. L'institut d'études, en 2024, avait annoncé les difficultés observées récemment pour ces commerces. Mauvaise nouvelle : la tendance devrait se poursuivre en 2027, voire s'intensifier.
05/06/2026, 13:38
Dans Les Mages d’Éther, Aurélie Lauret imagine une fantasy où la magie se paie au prix du corps, des souvenirs et parfois même de l’âme. Au cœur d’un empire rongé par les luttes de pouvoir, de jeunes mages liés à l’Éther découvrent que leurs dons pourraient autant sauver le monde que le précipiter dans le chaos. Entre complots politiques, héritages oubliés et magie instable, le roman déploie un univers sombre et incandescent, porté par des personnages pris entre loyauté, survie et désir de liberté.
05/06/2026, 12:30
À la suite d’une énième dispute avec sa colocataire, elle quitte leur appartement et découvre un cadavre… Et des fantômes. L’horizon des évènements est une romance horrifique actuellement en précommandes sur Ulule. À destination d’un public young adult, le livre aborde les conséquences de l’autisme non diagnostiqué et des troubles psychologiques non suivis à travers l’horreur.
05/06/2026, 10:24
Libella annonce la nomination de Katy Fenech au poste de directrice commerciale, à compter du 22 juin 2026. Elle succède à Sébastien Rouault, qui quittera le groupe en juin pour poursuivre un nouveau projet professionnel, dont les contours n’ont pas encore été rendus publics.
04/06/2026, 18:44
À destination des libraires, Actes Sud prépare une nouvelle opération de communication autour de la défense de l'indépendance dans le monde du livre. La maison d'édition proposera courant juin une affiche personnalisable que les librairies pourront adapter en y intégrant leur propre identité visuelle.
04/06/2026, 16:18
Le Centre national du livre publie un bilan 2025 qui marque un basculement : 83 ouvertures de librairies pour 85 fermetures, et 57 reprises. Au-delà du solde négatif inédit, la synthèse de groupes de réflexion réunis entre novembre 2025 et février 2026 décrit une fragilité plus profonde, entre charges fixes, loyers, rémunérations, surproduction, recul de la lecture et recomposition des pratiques d'achat.
04/06/2026, 16:07
Afin d'améliorer la diffusion d’ouvrages en grands caractères « véritablement adaptés aux besoins spécifiques des personnes malvoyantes », l'Association Les Amis des Grands Caractères annonce la création du Label Grands Caractères/Lisibilité — Accessibilité. Ce référentiel technique et éditorial a vocation à devenir « un repère fiable en matière de lisibilité et d’accessibilité ».
04/06/2026, 15:37
En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...
04/06/2026, 13:18
Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.
04/06/2026, 12:30
L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.
04/06/2026, 12:10
La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
04/06/2026, 10:57
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