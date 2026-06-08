En Sicile, la lecture cherche son salut dans les bibliothèques

En Sicile, la bataille pour la lecture passe d’abord par les lieux. L’Association italienne des éditeurs (AIE) a porté ce message à Palerme, lors du festival Una Marina di Libri, dans une rencontre consacrée au Sud, aux écoles et aux bibliothèques. L’île reste, selon l’organisation professionnelle, la lanterne rouge italienne : 56 % seulement des habitants de plus de 15 ans lisent, soit 17 points de moins que la moyenne du Centre-Nord.

Pour Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, cette faiblesse ne relève pas seulement des habitudes individuelles. Elle épouse la carte des infrastructures : là où manquent bibliothèques et librairies, la lecture recule.

Le diagnostic s’inscrit dans une bataille plus ancienne de l’AIE, lancée en 2025 sous le mot d’ordre d’une « primavera della lettura al Sud ». Mais le discours gagne en précision. Les données du programme #ioleggoperché, qui soutient les bibliothèques scolaires, indiquent que les structures existantes produisent déjà des effets.

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En Sicile, elles enregistrent 252 prêts pour 1000 élèves, un niveau encore inférieur de 20 % à celui du Centre-Nord, mais assez solide pour nourrir l’argument des éditeurs : les bibliothèques scolaires ne constituent pas un décor, elles forment un outil opérationnel. Autre signe encourageant, 98 % des écoles siciliennes engagées dans #ioleggoperché ont organisé des actions de promotion de la lecture, contre 89 % en moyenne nationale.

La fenêtre politique arrive au même moment. À Turin, durant le Salone Internazionale del Libro, les députés régionaux Giuseppe Bica et Fabio Venezia ont annoncé une loi sicilienne bipartisane pour la promotion de la lecture. L’AIE y voit un levier, à condition que le texte s’arrime aux réalités de terrain : présence de bibliothécaires, partenariats avec les librairies, animation scolaire, continuité des actions plutôt qu’événements ponctuels.

Autre enjeu : les financements. Le Piano Nazionale Cultura 2021-2027 affecte 151,71 millions d’euros au renforcement des entreprises culturelles et créatives dans sept régions du Sud, dont la Sicile. Le programme prévoit aussi des interventions de revitalisation des lieux culturels, avec l’objectif de les inscrire davantage dans la vie des communautés. Le communiqué de l’AIE évoque, au total, 323 millions d’euros mobilisables, entre infrastructures, initiatives publiques et partenariats public-privé.

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Reste à transformer ces crédits en accès réel au livre. Le constat national confirme l’urgence : l’Istat relève que la lecture progresse légèrement en Italie en 2023, mais l’écart territorial demeure. Dans les données analysées par Openpolis, seuls 29 % des 6-17 ans lisent habituellement en Sicile, l’un des niveaux les plus faibles du pays.

Pour l’AIE, la réponse tient dans une chaîne complète : bibliothèques scolaires, bibliothèques publiques, librairies, éditeurs locaux et institutions. À Palerme, le message dépasse la Sicile : au Sud, la lecture ne se décrète pas : elle s’équipe.

Crédits photo : parc archéologique de Syracuse - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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