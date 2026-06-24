Conseils lectures pour l'été : La femme de ménage, laissez-la se fatiguer pour vous

L’été aime les romans qui se faufilent partout : dans un train trop climatisé, sur une serviette de plage, au fond d’un sac, entre deux cafés ou trois heures de retard. La femme de ménage entre exactement dans cette catégorie. On l’ouvre pour vérifier ce que tout le monde y trouve, puis l’on découvre une mécanique très efficace : des chapitres courts, des maisons impeccables en façade, des personnages qui cachent trop bien leur jeu et une héroïne, Millie, qui franchit toujours la mauvaise porte au mauvais moment.

Ce succès ne repose plus seulement sur un bouche-à-oreille de lecteurs. Il pèse désormais dans les chiffres. Selon NielsenIQ, The Housemaid en version originale figure parmi les vingt meilleures ventes de l’année dans neuf territoires étudiés, et s’impose même comme meilleure vente générale en France, en Espagne et en Wallonie.

D’ailleurs, Freida McFadden avait écoulé 6,9 millions d’exemplaires sur l’ensemble de ses titres en 2025 en France : à elle seule, si elle était une structure éditoriale, elle serait la sixième maison française en volume, assurait Nielsen Book Data. Pour un thriller domestique né d’une maison où rien ne ferme comme prévu, l’adresse se révèle plutôt fréquentée.

Premier verrou : les Winchester

Dans La femme de ménage, Millie décroche un emploi chez les Winchester, famille new-yorkaise fortunée. Elle nettoie, prépare les repas, récupère l’enfant à l’école et dort dans une chambre au grenier. Tout ressemble d’abord à une chance : un travail, un toit, un redémarrage. Puis l’atmosphère se fissure. La maîtresse de maison devient de plus en plus instable, une rumeur trouble circule dans le quartier, et la chambre mansardée de Millie possède une porte qui ne ferme que de l’extérieur. En quelques pages, Freida McFadden installe son terrain favori : l’espace domestique comme décor de cauchemar, là où le confort apparent sert surtout à dissimuler la menace.

Deuxième adresse : chez les Garrick

Les secrets de la femme de ménage déplace Millie chez les Garrick, autre couple fortuné, autre intérieur trop lisse pour rester honnête. Cette fois, l’appartement offre une vue sur New York et une cuisine magnifique ; le tableau, évidemment, se gâte vite. Douglas Garrick change d’humeur, Wendy Garrick reste enfermée dans la chambre d’amis, et une chemise de nuit tachée de sang transforme les soupçons en alerte rouge.

Le deuxième tome reprend le principe du premier sans le recopier à plat : Millie ne cherche plus seulement à survivre à un emploi inquiétant, elle s’approche de secrets qui ne lui appartiennent pas. C’est précisément là que la série accroche : plus l’héroïne veut comprendre, plus le lecteur sait qu’elle s’expose.

Troisième maison : quand Millie croit respirer

Avec La femme de ménage voit tout, le piège change encore d’angle. Millie n’entre plus seulement chez les autres : elle tente de construire sa propre vie. Elle emménage dans une belle maison, au calme, avec son mari et ses deux enfants. Le décor paraît enfin favorable. Mauvaise pioche, naturellement. Le voisinage se révèle pesant, Suzette attire l’attention, son mari inquiète peu, et leur femme de ménage, avec son regard perçant et son comportement suspect, dérange beaucoup.

Des bruits nocturnes, un sentiment d’être observée, une rue trop tranquille : le troisième tome retourne contre Millie le rêve résidentiel qu’elle poursuivait. La menace ne vient plus seulement du foyer où l’on travaille ; elle frappe celui que l’on croyait posséder.

Quatrième détour : un mariage sans repos

La femme de ménage se marie adopte un format plus resserré : Kobo indique 120 pages pour ce quatrième livre de la série. Le principe tient dans un contraste net. Aujourd’hui, Millie doit épouser Enzo, l’homme de ses rêves. Ses parents, avec lesquels elle reste brouillée depuis quinze ans, ont promis d’assister à la cérémonie. Le programme paraît déjà chargé.

Il se complique franchement lorsqu’une présence hostile cherche à l’empêcher d’arriver jusqu’aux vœux. Freida McFadden transforme alors le mariage en compte à rebours : robe, coiffure, famille, menace, surveillance. Même le jour le plus heureux de Millie conserve donc une fâcheuse tendance à grincer dans les charnières.

Pourquoi ça marche si bien l’été ?

La série possède un atout parfait pour les vacances : elle ne demande pas d’entrer dans un univers compliqué, mais elle retient dès la première situation. Une maison, un employeur, un secret, une porte close : le contrat de lecture s’installe vite. Le plaisir vient ensuite de la variation. Chaque tome change de foyer, de menace et de dynamique intime, tout en gardant Millie comme fil conducteur. L’ensemble se lit comme une saison complète de thriller domestique, avec ses épisodes, ses cliffhangers et ses « encore un chapitre » qui finissent rarement bien pour l’heure du coucher.

Cette continuité rend l’arrivée des quatre tomes dans Kobo Plus by Fnac particulièrement naturelle. L’abonnement permet de lire à volonté dans un catalogue annoncé à 700.000 références, dont 200.000 en français, sur liseuse Kobo by Fnac ou application Kobo by Fnac ; la FAQ Fnac indique aussi un tarif de 9,99 € par mois, résiliable à tout moment, avec un essai gratuit standard de 14 jours. À l’occasion de l’opération estivale communiquée par Kobo, cette période d’essai passe à 30 jours, gratuitement et sans engagement, du 24 juin au 24 juillet.

Pour en profiter, rendez-vous sur la page Kobo Plus by Fnac, puis cliquez sur la bannière « Je m’abonne » : l’inscription se finalise ensuite sur le site partenaire, avant le lancement de l’essai. Après cela, il ne reste qu’un vrai danger : promettre de lire dix minutes, ouvrir La femme de ménage, puis ressortir de la maison Winchester beaucoup plus tard que prévu.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire avec Kobo : une bibliothèque qui tient dans la main

Par Inès Lefoulon

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