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Conseils lectures pour l'été : La femme de ménage, laissez-la se fatiguer pour vous

Une maison trop propre, une famille trop parfaite, une porte qu’il ne fallait peut-être pas ouvrir : avec La femme de ménage, Freida McFadden a trouvé la recette du thriller impossible à poser. Quatre tomes, traduits par Karine Forestier, suivent Millie de secrets domestiques en pièges bien verrouillés, à retrouver désormais chez Kobo Plus. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sieste, bonne nouvelle pour les lecteurs.

Le 24/06/2026 à 09:00 par Inès Lefoulon

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Publié le :

24/06/2026 à 09:00

Inès Lefoulon

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L’été aime les romans qui se faufilent partout : dans un train trop climatisé, sur une serviette de plage, au fond d’un sac, entre deux cafés ou trois heures de retard. La femme de ménage entre exactement dans cette catégorie. On l’ouvre pour vérifier ce que tout le monde y trouve, puis l’on découvre une mécanique très efficace : des chapitres courts, des maisons impeccables en façade, des personnages qui cachent trop bien leur jeu et une héroïne, Millie, qui franchit toujours la mauvaise porte au mauvais moment.

Ce succès ne repose plus seulement sur un bouche-à-oreille de lecteurs. Il pèse désormais dans les chiffres. Selon NielsenIQ, The Housemaid en version originale figure parmi les vingt meilleures ventes de l’année dans neuf territoires étudiés, et s’impose même comme meilleure vente générale en France, en Espagne et en Wallonie.

D’ailleurs, Freida McFadden avait écoulé 6,9 millions d’exemplaires sur l’ensemble de ses titres en 2025 en France : à elle seule, si elle était une structure éditoriale, elle serait la sixième maison française en volume, assurait Nielsen Book Data. Pour un thriller domestique né d’une maison où rien ne ferme comme prévu, l’adresse se révèle plutôt fréquentée.

Premier verrou : les Winchester

Dans La femme de ménage, Millie décroche un emploi chez les Winchester, famille new-yorkaise fortunée. Elle nettoie, prépare les repas, récupère l’enfant à l’école et dort dans une chambre au grenier. Tout ressemble d’abord à une chance : un travail, un toit, un redémarrage. Puis l’atmosphère se fissure. La maîtresse de maison devient de plus en plus instable, une rumeur trouble circule dans le quartier, et la chambre mansardée de Millie possède une porte qui ne ferme que de l’extérieur. En quelques pages, Freida McFadden installe son terrain favori : l’espace domestique comme décor de cauchemar, là où le confort apparent sert surtout à dissimuler la menace.

Deuxième adresse : chez les Garrick

Les secrets de la femme de ménage déplace Millie chez les Garrick, autre couple fortuné, autre intérieur trop lisse pour rester honnête. Cette fois, l’appartement offre une vue sur New York et une cuisine magnifique ; le tableau, évidemment, se gâte vite. Douglas Garrick change d’humeur, Wendy Garrick reste enfermée dans la chambre d’amis, et une chemise de nuit tachée de sang transforme les soupçons en alerte rouge.

Le deuxième tome reprend le principe du premier sans le recopier à plat : Millie ne cherche plus seulement à survivre à un emploi inquiétant, elle s’approche de secrets qui ne lui appartiennent pas. C’est précisément là que la série accroche : plus l’héroïne veut comprendre, plus le lecteur sait qu’elle s’expose.

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Troisième maison : quand Millie croit respirer

Avec La femme de ménage voit tout, le piège change encore d’angle. Millie n’entre plus seulement chez les autres : elle tente de construire sa propre vie. Elle emménage dans une belle maison, au calme, avec son mari et ses deux enfants. Le décor paraît enfin favorable. Mauvaise pioche, naturellement. Le voisinage se révèle pesant, Suzette attire l’attention, son mari inquiète peu, et leur femme de ménage, avec son regard perçant et son comportement suspect, dérange beaucoup.

Des bruits nocturnes, un sentiment d’être observée, une rue trop tranquille : le troisième tome retourne contre Millie le rêve résidentiel qu’elle poursuivait. La menace ne vient plus seulement du foyer où l’on travaille ; elle frappe celui que l’on croyait posséder.

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Quatrième détour : un mariage sans repos

La femme de ménage se marie adopte un format plus resserré : Kobo indique 120 pages pour ce quatrième livre de la série. Le principe tient dans un contraste net. Aujourd’hui, Millie doit épouser Enzo, l’homme de ses rêves. Ses parents, avec lesquels elle reste brouillée depuis quinze ans, ont promis d’assister à la cérémonie. Le programme paraît déjà chargé.

Il se complique franchement lorsqu’une présence hostile cherche à l’empêcher d’arriver jusqu’aux vœux. Freida McFadden transforme alors le mariage en compte à rebours : robe, coiffure, famille, menace, surveillance. Même le jour le plus heureux de Millie conserve donc une fâcheuse tendance à grincer dans les charnières.

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Pourquoi ça marche si bien l’été ?

La série possède un atout parfait pour les vacances : elle ne demande pas d’entrer dans un univers compliqué, mais elle retient dès la première situation. Une maison, un employeur, un secret, une porte close : le contrat de lecture s’installe vite. Le plaisir vient ensuite de la variation. Chaque tome change de foyer, de menace et de dynamique intime, tout en gardant Millie comme fil conducteur. L’ensemble se lit comme une saison complète de thriller domestique, avec ses épisodes, ses cliffhangers et ses « encore un chapitre » qui finissent rarement bien pour l’heure du coucher.

Cette continuité rend l’arrivée des quatre tomes dans Kobo Plus by Fnac particulièrement naturelle. L’abonnement permet de lire à volonté dans un catalogue annoncé à 700.000 références, dont 200.000 en français, sur liseuse Kobo by Fnac ou application Kobo by Fnac ; la FAQ Fnac indique aussi un tarif de 9,99 € par mois, résiliable à tout moment, avec un essai gratuit standard de 14 jours. À l’occasion de l’opération estivale communiquée par Kobo, cette période d’essai passe à 30 jours, gratuitement et sans engagement, du 24 juin au 24 juillet.

Pour en profiter, rendez-vous sur la page Kobo Plus by Fnac, puis cliquez sur la bannière « Je m’abonne » : l’inscription se finalise ensuite sur le site partenaire, avant le lancement de l’essai. Après cela, il ne reste qu’un vrai danger : promettre de lire dix minutes, ouvrir La femme de ménage, puis ressortir de la maison Winchester beaucoup plus tard que prévu.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

 
 
 

 

DOSSIER - Lire avec Kobo : une bibliothèque qui tient dans la main

Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com

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La femme de ménage Tome 1

Freida McFadden, Mcfadden Freida, Mcfadden Freida trad. Karine Forestier, Forestier Karine, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

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Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

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La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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Les nouvelles règles pour atteindre les lecteurs à l’ère numérique

Pendant longtemps, atteindre un lecteur relevait d’un schéma relativement simple. Un livre était publié, présenté dans les médias, mis en avant en librairie, puis trouvait progressivement son public. L’apparition du numérique n’a pas supprimé cette mécanique, mais elle l’a profondément transformée.

 

12/06/2026, 13:07

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Washington D.C. relance la bataille des ebooks en bibliothèque

La maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a signé le 28 mai le Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, texte consacré aux contrats de prêt numérique conclus par les bibliothèques publiques du district. Le dispositif, salué par les défenseurs des bibliothèques et contesté par des acteurs de la chaîne numérique, reste suspendu à une clause de déclenchement nationale.

12/06/2026, 11:50

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Ces voix qui résistent : ces femmes qui parlent et qu’on voudrait faire taire

Le 10 juin, Associated Press rapportait qu’à Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, les autorités talibanes avaient dispersé une manifestation organisée après l’arrestation de femmes accusées de ne pas respecter le code vestimentaire. Cette actualité donne une résonance particulière à Elles de Virginia Woolf (trad. Maxime Rovere, Actes Sud Audio) : d’un siècle à l’autre, qui peut prendre la parole, occuper l’espace public, écrire son histoire et être reconnu ?

10/06/2026, 17:53

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Traduire des mangas dōjin avec IA, sans toucher les bulles

BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.

08/06/2026, 15:25

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Audiolivre : Spotify, Egmont, ElevenLabs, quand les catalogues prennent le pouvoir

Egmont rachète Studentlitteratur, tandis qu’ElevenLabs enrichit ElevenReader de 200.000 livres audio et ebooks premium, et Spotify étend ses outils d’écoute, de création et de recommandation. Entre édition éducative, abonnement audio et voix de synthèse, les annonces dessinent un même mouvement : les catalogues ne valent plus seulement par leurs titres, mais par les infrastructures qui les rendent  monétisables.

08/06/2026, 10:07

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Des liseuses bientôt plus intelligentes, dopées à l’IA et à la couleur

E Ink et MediaTek renforcent leur collaboration autour de nouvelles puces destinées aux liseuses et tablettes à encre électronique. L’annonce promet une meilleure couleur, des rafraîchissements plus fluides et des fonctions d’IA embarquée. Pour le livre numérique, l’enjeu dépasse la fiche technique : la liseuse glisse vers l’outil de travail, au risque de perdre une partie de sa simplicité.

04/06/2026, 17:20

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Au Canada, les auteurs veulent un accord avant tout usage de l’IA

The Writers’ Union of Canada relaie une demande de clauses de consentement lorsque des éditeurs utilisent l’intelligence artificielle sur des manuscrits soumis. L’organisation cite les risques liés au chargement d’œuvres protégées ou de données personnelles dans des systèmes publics d’IA. Le débat touche une étape sensible : l’évaluation d’un texte avant publication.

04/06/2026, 12:09

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IA dans le livre : une enquête révèle un secteur divisé

Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.

03/06/2026, 15:59

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Quand un rêve de paix se heurte aux violences du monde actuel

Des centres de rétention américains aux villes palestiniennes et ukrainiennes visées par des attaques à répétition, l’actualité récente expose les conséquences humaines d’un monde où les liens à aux autres se délient. Dans Le Rêve d’un homme ridicule, Dostoïevski (trad. André Markowicz, Actes Sud Audio) met en scène ce vertige à travers un homme résolu à se donner la mort, mais arrêté par l’appel d’une enfant.

02/06/2026, 16:20

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Tencent avale le géant chinois du livre audio

Tencent Music Entertainment a finalisé l’acquisition de Ximalaya, l’une des principales plateformes chinoises d’audio en ligne, spécialisée notamment dans les podcasts, les livres audio et les contenus parlés. L’opération, annoncée en juin 2025 puis validée sous conditions par les autorités chinoises de la concurrence, a été bouclée le 18 mai 2026.

02/06/2026, 13:13

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En Australie, les créateurs refusent un passe-droit pour l’IA

En Australie, 17 organisations représentant l’édition, les auteurs, les médias, la musique, l’audiovisuel et les arts visuels demandent au gouvernement de ne pas rouvrir le droit d’auteur au bénéfice des entreprises d’intelligence artificielle. Leur position défend un principe clair : l’usage d’œuvres protégées doit passer par des licences négociées.

31/05/2026, 07:34

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John Grisham en guerre contre YouTube et les livres audio générés par IA

John Grisham accuse YouTube de laisser prospérer des livres audio pirates produits par IA, après la mise en ligne d’une version non autorisée de The Widow. Le dossier, révélé par le New York Times, souligne une faille majeure : les outils antipiratage repèrent mal les narrations synthétiques qui contournent les empreintes sonores officielles, tandis que les éditeurs tentent d’organiser une riposte technique.

29/05/2026, 13:06

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La liberté d’expression face aux faux récits

Quand Donald Trump partage une vidéo où il jette Stephen Colbert dans une poubelle, difficile de ne pas craindre un monde où la parole libre se mesure à ce qu’un pouvoir accepte d’entendre. La liberté de parole de George Orwell (trad. Abel Gerschenfeld, Actes Sud Audio) résonne alors étrangement avec l’actualité : que devient la liberté d’expression lorsqu’une voix critique devient une cible à humilier publiquement ?

28/05/2026, 16:56

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Soupçons d’IA autour d’un prestigieux prix littéraire

Le Commonwealth Short Story Prize 2026, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, se retrouve au cœur d’une controverse sur l’usage de l’intelligence artificielle. En cause : le texte de Jamir Nazir, auteur originaire de Trinité-et-Tobago, récompensé dans la catégorie Caraïbe. Plusieurs lecteurs, chercheurs et outils de détection ont depuis affirmé que le texte pourrait avoir été généré, au moins en partie, par IA. Aucune conclusion définitive n’a toutefois été établie à ce stade.

27/05/2026, 18:18

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Storytel rachète Overamstel et renforce son ancrage au Benelux

Storytel Group acquiert 100 % d’Overamstel Publishers, éditeur indépendant présent aux Pays-Bas et en Belgique. L’opération, payée entièrement en numéraire, renforce le groupe suédois dans le Benelux, l’un de ses marchés clés. Overamstel conserve sa direction et son identité, tout en rejoignant un portefeuille qui combine streaming, livres imprimés, audio et édition numérique.

27/05/2026, 12:07

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Kindle : un roman qui se met étrangement à jour tout seul inquiète les lecteurs

Une controverse autour du livre Pretty Little Liars relance une question sensible pour l’édition numérique : que lit réellement un acheteur lorsqu’un texte acheté sur Kindle change de version ? L’affaire, née d’un signalement de lectrice puis reprise par plusieurs médias, ne prouve pas une modification généralisée par Amazon. Elle éclaire surtout le faible contrôle du public sur l’état exact d’un fichier acquis sous licence, puis mis à jour à distance.

23/05/2026, 10:32

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Spotify mise sur l’IA pour créer des audiolivres en quelques clics

Spotify intègre à son espace auteur un outil de création d’audiolivres par voix de synthèse, conçu avec ElevenLabs et testé sur invitation dès juin 2026. Destiné d’abord aux auteurs autopubliés anglophones, le service promet de réduire les coûts d’entrée dans l’audio. Il installe aussi une concurrence plus nette avec Amazon, sur un marché où la transparence, les droits et la qualité d’écoute deviennent décisifs pour les catalogues mondiaux.

23/05/2026, 10:17

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YouTube dépassé par l’IA : les pirates fabriquent de faux livres audio sans limites

Voilà des années que le livre audio pousse sa corne dans le paysage éditorial : relais de croissance espéré, il reste freiné par les coûts de production, alors que le taux d’adoption va croissant. Entre 2020 et 2024, le marché est passé de 1,3 à 2,22 milliards $ aux États-Unis. Et l’essor d’outils numériques — des voix de synthèse remplaçant les comédiennes et comédiens — offre une alternative à la conception. Toutes les conceptions. Contrefaçon y compris.

22/05/2026, 16:29

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Les scènes perdues d'un mythique film d’Orson Welles recréées par IA

L’un des plus célèbres films mutilés de l’histoire du cinéma pourrait connaître une seconde vie, mais pas forcément celle que les cinéphiles attendaient. Fable Studio, société américaine liée à Showrunner, plateforme spécialisée dans la génération de contenus audiovisuels par IA, travaille à une reconstruction des scènes perdues de La Splendeur des Amberson.

21/05/2026, 18:08

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Le bilan carbone s'alourdit pour les vieux Kindle mis au rebut par Amazon

À compter du 20 mai 2026, plusieurs générations de Kindle et de Kindle Fire aux achats, emprunts et téléchargements de nouveaux livres numériques. HOP chiffre le renouvellement à 176 millions d’euros et jusqu’à 470 000 tonnes de CO2. Au-delà du geste technique, le dossier réactive une question centrale pour le livre numérique : que reste-t-il de la propriété quand l’accès dépend du fabricant ?

21/05/2026, 16:47

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Un livre sur la vérité à l’ère de l’IA contient de fausses citations... générées par IA

L’ironie est presque trop parfaite. Un essai consacré aux menaces que l’intelligence artificielle fait peser sur la vérité, la confiance et le débat public se retrouve lui-même fragilisé par des citations inventées ou mal attribuées... par des outils d’IA. 

21/05/2026, 16:33

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Les bibliothèques britanniques réclament un cap sur l’IA

Au Royaume-Uni, Richard Ovenden, directeur des bibliothèques bodléiennes d’Oxford, place la future stratégie publique pour les bibliothèques au cœur du débat sur l’IA. Sa tribune défend un réseau mieux financé, capable de former les citoyens, de protéger les données et de tirer les leçons de la cyberattaque qui a durablement affecté la British Library. Un enjeu qui touche à la souveraineté documentaire du pays.

21/05/2026, 14:36

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Anna’s Archive à nouveau condamnée, avec 19,5 millions $ d'amende

En mars dernier, 13 maisons d'édition américaines, parmi lesquelles Cengage, Elsevier, Hachette et Penguin Random House, attaquaient en justice la plateforme Anna's Archive pour « infraction directe au droit d’auteur ». Le tribunal fédéral du district sud de New York a donné suite à toutes leurs demandes, avec un jugement par défaut, en l'absence de défense face aux accusations.

21/05/2026, 11:36

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Une grande enseigne américaine accepte de vendre les livres générés par IA

James Daunt, directeur général de Barnes & Noble, commercialisera donc les ouvrages écrits par des systèmes génératifs si leur origine est claire pour l’acheteur. L’entretien accordé à Today intervient au moment où éditeurs et auteurs américains contestent l’usage de leurs œuvres dans l’entraînement des modèles. La librairie choisit l’étiquetage plutôt que l’interdiction, avec la traçabilité comme critère commercial.

21/05/2026, 10:51

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La prix Nobel 2018 utilise l’IA pour écrire : “Chérie, comment développer cela joliment ?”

Prix Nobel de littérature 2018, Olga Tokarczuk a déclenché une polémique en reconnaissant utiliser l’intelligence artificielle comme outil de travail, tout en laissant entendre que le roman qu’elle écrit actuellement pourrait être son dernier. Elle a surtout interrogé l’avenir du grand roman, pris entre écrans, urgence permanente et attention fragmentée.

20/05/2026, 18:23

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La crise climatique s’aggrave quand les forêts absorbent moins

Dans Les Plus Jeunes Années du monde de Marie-Lorna Vaconsin, le monde bascule à la découverte d’un arbre un peu particulier. À Fish Lake Forest, dans l’Utah, un chêne rougeoie, puis l’anomalie gagne d’autres forêts : cette particularité permet à l’arbre d’absorber trois fois plus de CO2 et de rejeter trois fois plus d’oxygène. Actes Sud Audio ouvre un débat que l’actualité rend brûlant : que devient le vivant lorsqu’il n’est plus regardé comme un mystère, mais comme une ressource à reproduire ?

20/05/2026, 08:01

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Avec l’IA, la CNIL entre dans une nouvelle ère

Dans son rapport annuel 2025, la CNIL décrit une année de bascule, entre protection des adolescents, explosion des violations de données et sanctions record contre Google et Shein. L’autorité met en avant un manga destiné aux collégiens, de nouveaux outils pédagogiques et son futur rôle central dans le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle. Mais cette extension rapide de ses missions se heurte à des moyens humains et budgétaires limités...

19/05/2026, 14:52

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Les éditeurs nord-américains adeptes de l’IA, mais la défiance reste

Une enquête du Book Industry Study Group et de BookNet Canada mesure l’usage réel de l’intelligence artificielle dans la chaîne du livre nord-américaine. Près d’un professionnel sur deux y recourt déjà, surtout pour le traitement des flux. Mais le droit d’auteur, la fiabilité des contenus et l’arrivée de faux livres sur les plateformes concentrent une défiance massive, qui replace la gouvernance au centre des métiers et des contrats du livre, en 2026.

18/05/2026, 10:02

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