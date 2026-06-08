Michel Butor, cent ans après : changer le monde par les mots

Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. Connu pour ses quatre romans des années 1950, il a consacré l'essentiel de son œuvre à explorer d'autres formes d'écriture, en dialogue avec les arts, les langues et les cultures qu'il découvre au fil de ses voyages. Expositions, colloques, lectures et rééditions se déploient en France et à l'international pour célébrer ce centenaire.
Le 08/06/2026 à 16:01 par Dépêche
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08/06/2026 à 16:01
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Michel Butor, écrivain, poète et essayiste français, est généralement présenté comme l’un des représentants du « Nouveau Roman » pour ses quatre romans des années 1950 : Passage de Milan (1954), L’Emploi du temps (prix Fénéon, 1956), La Modification (prix Renaudot, 1957) et Degrés (1960).
Cette étiquette ne rend compte que d’une petite partie de son œuvre : dès les années 1960, il abandonne le roman pour explorer des formes d’écriture expérimentales, au croisement des arts plastiques, de la musique et d’autres cultures.
Les cinquante années suivantes sont consacrées à une œuvre très vaste et polymorphe. Enseignant-voyageur en Égypte, en Grèce, aux États-Unis et en Suisse, Michel Butor se passionne pour les lieux, les cultures et les langues.
Il invente une géographie poétique du monde (Le Génie du lieu, Mobile, Boomerang), réécrit l’histoire de la littérature et de la peinture dans ses essais (Répertoire, Improvisations), et construit avec plus de 450 artistes plasticiens, photographes et musiciens — Alechinsky, Miquel Barceló, Seund Ja Rhee parmi d’autres — une œuvre de dialogue sans équivalent dans le paysage littéraire français.
En 2013, l’Académie française lui décerne son grand prix de littérature pour l’ensemble de cette œuvre — il avait 87 ans.
Né à Mons-en-Barœul, formé à la Sorbonne, retiré à la fin des années 1980 dans sa maison de Lucinges (« À l’écart »), en Haute-Savoie, Michel Butor n’a jamais cessé d’écrire, de correspondre, de voyager, jusqu’à sa mort le 24 août 2016. Sa maison est aujourd’hui une résidence d’artistes et Maison des Illustres.
Toute sa vie, Michel Butor a défendu une idée simple : changer la manière d’écrire et de lire, c’est transformer la manière de voir le monde. Si son œuvre ne relève pas d’un engagement politique explicite, elle travaille la langue comme un lieu d’ouverture vers d’autres cultures, d’autres formes de pensée et d’autres disciplines.
Les questions que traverse son œuvre restent d’une vive actualité : circulation des écrits, dialogue entre texte et image, frontières entre les arts. Ses nombreuses collaborations avec des plasticiens, photographes et musiciens — souvent nées d’amitiés, loin de toute commande institutionnelle — en témoignent.
Ce centenaire est lui-même à l’image de l’homme : une aventure portée par des amis qui, sans toujours se connaître, ont voulu rendre hommage à son travail et à sa générosité.
Crédits photo : Michel Butor, 2001 © Philippe Colignon
Par Dépêche
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À destination des libraires, Actes Sud prépare une nouvelle opération de communication autour de la défense de l'indépendance dans le monde du livre. La maison d'édition proposera courant juin une affiche personnalisable que les librairies pourront adapter en y intégrant leur propre identité visuelle.
04/06/2026, 16:18
Le Centre national du livre publie un bilan 2025 qui marque un basculement : 83 ouvertures de librairies pour 85 fermetures, et 57 reprises. Au-delà du solde négatif inédit, la synthèse de groupes de réflexion réunis entre novembre 2025 et février 2026 décrit une fragilité plus profonde, entre charges fixes, loyers, rémunérations, surproduction, recul de la lecture et recomposition des pratiques d'achat.
04/06/2026, 16:07
Afin d'améliorer la diffusion d’ouvrages en grands caractères « véritablement adaptés aux besoins spécifiques des personnes malvoyantes », l'Association Les Amis des Grands Caractères annonce la création du Label Grands Caractères/Lisibilité — Accessibilité. Ce référentiel technique et éditorial a vocation à devenir « un repère fiable en matière de lisibilité et d’accessibilité ».
04/06/2026, 15:37
En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...
04/06/2026, 13:18
Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.
04/06/2026, 12:30
La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
04/06/2026, 10:57
Si le cookie a autant de succès depuis plusieurs années, c’est qu’il a tout pour lui : très gourmand, rapide à préparer et versatile. Pourtant, cette popularité va de pair avec une méconnaissance de ce qui fait l’architecture d’un bon cookie.
04/06/2026, 10:11
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