Michel Butor, cent ans après : changer le monde par les mots

Michel Butor, écrivain, poète et essayiste français, est généralement présenté comme l’un des représentants du « Nouveau Roman » pour ses quatre romans des années 1950 : Passage de Milan (1954), L’Emploi du temps (prix Fénéon, 1956), La Modification (prix Renaudot, 1957) et Degrés (1960).

Cette étiquette ne rend compte que d’une petite partie de son œuvre : dès les années 1960, il abandonne le roman pour explorer des formes d’écriture expérimentales, au croisement des arts plastiques, de la musique et d’autres cultures.

Les cinquante années suivantes sont consacrées à une œuvre très vaste et polymorphe. Enseignant-voyageur en Égypte, en Grèce, aux États-Unis et en Suisse, Michel Butor se passionne pour les lieux, les cultures et les langues.

Il invente une géographie poétique du monde (Le Génie du lieu, Mobile, Boomerang), réécrit l’histoire de la littérature et de la peinture dans ses essais (Répertoire, Improvisations), et construit avec plus de 450 artistes plasticiens, photographes et musiciens — Alechinsky, Miquel Barceló, Seund Ja Rhee parmi d’autres — une œuvre de dialogue sans équivalent dans le paysage littéraire français.

En 2013, l’Académie française lui décerne son grand prix de littérature pour l’ensemble de cette œuvre — il avait 87 ans.

Né à Mons-en-Barœul, formé à la Sorbonne, retiré à la fin des années 1980 dans sa maison de Lucinges (« À l’écart »), en Haute-Savoie, Michel Butor n’a jamais cessé d’écrire, de correspondre, de voyager, jusqu’à sa mort le 24 août 2016. Sa maison est aujourd’hui une résidence d’artistes et Maison des Illustres.

Pourquoi Butor en 2026 ?

Toute sa vie, Michel Butor a défendu une idée simple : changer la manière d’écrire et de lire, c’est transformer la manière de voir le monde. Si son œuvre ne relève pas d’un engagement politique explicite, elle travaille la langue comme un lieu d’ouverture vers d’autres cultures, d’autres formes de pensée et d’autres disciplines.

Les questions que traverse son œuvre restent d’une vive actualité : circulation des écrits, dialogue entre texte et image, frontières entre les arts. Ses nombreuses collaborations avec des plasticiens, photographes et musiciens — souvent nées d’amitiés, loin de toute commande institutionnelle — en témoignent.

Ce centenaire est lui-même à l’image de l’homme : une aventure portée par des amis qui, sans toujours se connaître, ont voulu rendre hommage à son travail et à sa générosité.

Crédits photo : Michel Butor, 2001 © Philippe Colignon

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com