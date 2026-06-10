Trois volumes pour comprendre les batailles du canon littéraire

Quels sont les textes qui méritent d'être transmis, étudiés et célébrés ? Derrière cette question apparemment simple se cache l'une des problématiques les plus anciennes et les plus sensibles des études littéraires : celle du canon. Ensemble d'œuvres reconnues comme exemplaires ou incontournables, le canon ne relève jamais d'une sélection neutre. Il résulte de choix historiques, culturels, institutionnels et politiques qui évoluent au fil du temps.
Le 10/06/2026 à 07:00 par Clément Solym
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10/06/2026 à 07:00
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Premier volet de la série, Le Canon à travers le monde s'intéresse aux différentes échelles de construction du canon littéraire. Historiquement, c'est le cadre national qui s'est imposé comme le principal espace de légitimation des œuvres, en Europe puis dans les États nouvellement indépendants.
Mais d'autres perspectives ont également émergé : des canons européens, voire mondiaux, se sont développés au nom d'idéaux universalistes, internationalistes ou cosmopolites. À travers cette exploration, l'ouvrage met en évidence le poids des rapports de force politiques et culturels dans la définition des œuvres jugées dignes de représenter une littérature.
Extrait :
Le deuxième volume, Le Canon remis en cause, examine les nombreuses contestations dont le canon fait aujourd'hui l'objet. L'intégration d'œuvres longtemps négligées, la valorisation de corpus alternatifs, la constitution de contre-canons ou encore la remise en question de l'idée même de canon témoignent d'un profond renouvellement des débats.
Au-delà des listes d'auteurs et d'œuvres, ce sont différentes conceptions de la littérature qui s'affrontent : sa fonction sociale et politique, son degré d'autonomie, sa place dans l'institution scolaire ou encore la valeur accordée à sa dimension esthétique.
Extrait :
Dernier volume de la trilogie, Le Canon de la littérature française se concentre sur un cas particulier dont l'influence dépasse largement les frontières nationales. L'ouvrage retrace l'évolution du canon français, interroge la contribution des différents siècles à sa constitution et examine les relations qu'il entretient avec les littératures francophones.
Il analyse également le rôle des diverses instances de légitimation : école, université, critique, édition ou institutions culturelles, dans la consécration des œuvres. Une réflexion qui éclaire la singularité française et aide à comprendre pourquoi le terme de « classiques » y demeure souvent préféré à celui de « canon ».
Extrait :
Guillaume Bridet est professeur de littérature française des XXe et XXIe siècles. Ses travaux portent notamment sur l'histoire littéraire, les études postcoloniales et les théories de la littérature.
Jacques Poirier est professeur émérite de l'université de Bourgogne. Spécialiste d'histoire littéraire, il a consacré plusieurs travaux aux mythes littéraires ainsi qu'aux relations entre littérature et sciences humaines.
Parution de la trilogie le 26 juin 2026.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 25/06/2026
300 pages
Presses Sorbonne Nouvelle
20,00 €
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300 pages
Presses Sorbonne Nouvelle
20,00 €
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