Traduire des mangas dōjin avec IA, sans toucher les bulles

BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.
Le 08/06/2026 à 15:25 par Clément Solym
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08/06/2026 à 15:25
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Le communiqué de Dwango annonce environ 340 titres concernés au démarrage de cette opération. Les ouvrages japonais peuvent être proposés aux lecteurs taïwanais avec traduction vers le chinois traditionnel, tandis que des mangas en chinois traditionnel deviennent accessibles au Japon avec traduction vers le japonais.
Le principe reste volontairement simple. La page originale demeure intacte. Le lecteur appuie sur une bulle, ou la survole à la souris, puis lit la traduction affichée en bas de page. Les textes placés hors bulles, comme les effets sonores ou certaines onomatopées, ne sont pas traduits. La fonction se limite au navigateur web : elle n’est disponible ni dans les applications ni dans les extraits de consultation.
Ce choix évite un point sensible. Remplacer les dialogues directement dans l’image reviendrait à produire une version localisée, avec tout ce que cela suppose en matière de nuance, de lettrage, de responsabilité éditoriale et de respect de l’œuvre. Le sous-titre assume au contraire son statut d’aide de lecture.
Le terrain d’expérimentation est lui aussi révélateur. Ici, dōjin désigne des créations personnelles ou issues de cercles d’auteurs, non des catalogues commerciaux classiques. Les autorisations peuvent donc se négocier plus directement avec les créateurs, alors que l’édition commerciale implique souvent des contrats de traduction, de cession et de diffusion déjà structurés.
Dans un entretien publié par HON.jp, Dwango et Mantra détaillent la logique du projet. Le média précise avoir obtenu un entretien préalable avec les acteurs concernés et signale, par transparence, que Dwango soutient ses activités comme membre institutionnel, sans paiement ni relecture préalable de l’article.
Mantra revendique une reconnaissance des textes en bulles atteignant 99 %. La traduction, elle, reste plus variable : lorsqu’un traducteur humain relit le résultat, la proportion de bulles nécessitant correction se situe entre 10 % et 40 % selon les œuvres. La société indique aussi qu’un ouvrage demande environ une heure de traitement, de l’analyse des images à la préparation des données pour le lecteur.
Certes, l’outil réduit fortement le coût d’entrée pour des œuvres difficiles à localiser de manière traditionnelle, mais ne remplace pas encore le travail éditorial d’une traduction publiée comme version définitive. Et ce, particulièrement pour les titres complexes, les jeux de langue ou les effets graphiques hors bulles.
En cas d’élargissement des titres et des langues, ce modèle servirait de sas entre autoédition, export numérique et traduction commerciale. Pour l’heure, la promesse reste concrète : permettre à des lecteurs japonais et taïwanais de lire des œuvres dōjin au-delà de leur langue d’origine, sans altérer la page dessinée.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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01/06/2026, 18:33
L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.
01/06/2026, 18:05
Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
01/06/2026, 16:16
Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.
01/06/2026, 16:02
Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné.
01/06/2026, 15:45
À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.
01/06/2026, 12:35
Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
01/06/2026, 12:31
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.
01/06/2026, 12:31
Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.
01/06/2026, 10:54
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