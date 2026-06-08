Traduire des mangas dōjin avec IA, sans toucher les bulles

Le communiqué de Dwango annonce environ 340 titres concernés au démarrage de cette opération. Les ouvrages japonais peuvent être proposés aux lecteurs taïwanais avec traduction vers le chinois traditionnel, tandis que des mangas en chinois traditionnel deviennent accessibles au Japon avec traduction vers le japonais.

Une traduction qui ne touche pas à la planche

Le principe reste volontairement simple. La page originale demeure intacte. Le lecteur appuie sur une bulle, ou la survole à la souris, puis lit la traduction affichée en bas de page. Les textes placés hors bulles, comme les effets sonores ou certaines onomatopées, ne sont pas traduits. La fonction se limite au navigateur web : elle n’est disponible ni dans les applications ni dans les extraits de consultation.

Ce choix évite un point sensible. Remplacer les dialogues directement dans l’image reviendrait à produire une version localisée, avec tout ce que cela suppose en matière de nuance, de lettrage, de responsabilité éditoriale et de respect de l’œuvre. Le sous-titre assume au contraire son statut d’aide de lecture.

Le terrain d’expérimentation est lui aussi révélateur. Ici, dōjin désigne des créations personnelles ou issues de cercles d’auteurs, non des catalogues commerciaux classiques. Les autorisations peuvent donc se négocier plus directement avec les créateurs, alors que l’édition commerciale implique souvent des contrats de traduction, de cession et de diffusion déjà structurés.

Le laboratoire discret de la traduction manga

Dans un entretien publié par HON.jp, Dwango et Mantra détaillent la logique du projet. Le média précise avoir obtenu un entretien préalable avec les acteurs concernés et signale, par transparence, que Dwango soutient ses activités comme membre institutionnel, sans paiement ni relecture préalable de l’article.

Mantra revendique une reconnaissance des textes en bulles atteignant 99 %. La traduction, elle, reste plus variable : lorsqu’un traducteur humain relit le résultat, la proportion de bulles nécessitant correction se situe entre 10 % et 40 % selon les œuvres. La société indique aussi qu’un ouvrage demande environ une heure de traitement, de l’analyse des images à la préparation des données pour le lecteur.

Certes, l’outil réduit fortement le coût d’entrée pour des œuvres difficiles à localiser de manière traditionnelle, mais ne remplace pas encore le travail éditorial d’une traduction publiée comme version définitive. Et ce, particulièrement pour les titres complexes, les jeux de langue ou les effets graphiques hors bulles.

En cas d’élargissement des titres et des langues, ce modèle servirait de sas entre autoédition, export numérique et traduction commerciale. Pour l’heure, la promesse reste concrète : permettre à des lecteurs japonais et taïwanais de lire des œuvres dōjin au-delà de leur langue d’origine, sans altérer la page dessinée.

Par Clément Solym

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