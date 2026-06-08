Pour les salariés de Sauramps, la crise économique vire à l’alerte sociale

« Nous, salariés du groupe Sauramps, à Montpellier comme à Alès, souhaitons aujourd’hui alerter publiquement de la gravité de notre situation actuelle. » Le communiqué, diffusé par les équipes et tranche par sa netteté. Sauramps n’entre plus seulement dans un dossier économique ou immobilier : la librairie historique de Montpellier affronte désormais une alerte sociale portée par celles et ceux qui maintiennent les magasins ouverts.

Le texte évoque une « situation sociale et économique extrêmement préoccupante » et décrit une crise installée. « Depuis de nombreux mois, et de manière beaucoup plus alarmante depuis début mars, nous subissons une dégradation continue de la situation économique, financière et sociale du groupe », écrivent les salariés.

En somme, l’inquiétude ne relève plus d’un simple bruit de comptoir, ni d’un attachement local à une enseigne patrimoniale. Elle émane des équipes elles-mêmes.

L’actionnaire sommé de répondre

Le cœur du communiqué vise le dialogue, ou plutôt son absence. Les salariés indiquent qu’« en dépit d’échanges réguliers avec la Direction de Sauramps », ils n’ont obtenu, « malgré plusieurs sollicitations, aucune communication directe avec notre actionnaire unique et propriétaire de notre entreprise ». Et d’ajouter : « De ses décisions dépend notre avenir. »

La phrase place François Fontès au centre de l’attente. Selon Hérault Tribune, l’actionnaire assure ne pas avoir l’intention d’abandonner Sauramps et étudie les pistes de redressement disponibles, avant un éventuel recours à une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce. Cette précision n’éteint pas l’alerte des salariés : elle la rend plus pressante. Car leur demande porte d’abord sur la parole, le calendrier et les garanties.

Le communiqué durcit encore le constat : « Ce silence prolongé est aujourd’hui vécu par les salariés comme une profonde marque de mépris et d’incompréhension. » La charge reste attribuée aux équipes, mais elle dit le niveau de rupture ressenti dans l’entreprise. « Les équipes continuent, chaque jour, à faire vivre l’entreprise avec professionnalisme et engagement malgré des conditions considérablement dégradées », poursuivent-elles.

Des chiffres qui confirment la chute

Les comptes disponibles du groupe donnent un arrière-plan brutal à cette prise de parole. Selon les données financières, le chiffre d’affaires de Groupe Sauramps a reculé de 21,3 millions € en 2021 à 8,56 millions € en 2024. Le résultat net, déjà négatif en 2021, atteint –1,96 million € en 2024. Les fonds propres ressortent également négatifs, à –3,75 millions €.

Ces données ne résument pas tout, mais elles expliquent pourquoi les salariés parlent de « risques majeurs sur l’emploi ». Hérault Tribune chiffre l’effectif actuel à 54 salariés, dont 47 à Montpellier et 7 à Alès. Dans leur communiqué, les équipes élargissent l’enjeu à « notre entreprise à laquelle nous sommes profondément attachés » et à son rôle, jusqu’ici fort, dans « l’écosystème culturel et économique ».

Le Triangle, symbole et contrainte

Depuis plusieurs mois, les difficultés de Sauramps se lisent aussi dans ses murs. Dans un article consacré à la situation de la librairie, ActuaLitté rapportait fin avril la mobilisation autour de l’état des locaux du Triangle, occupés depuis 1978 : accessibilité, isolation, infiltrations, circulation difficile entre les niveaux. Le média spécialisé évoquait également les tensions liées à l’avenir du site et aux conditions d’exploitation de ce lieu emblématique.

Fin mai, nous précisions qu’un déménagement figurait parmi les scénarios étudiés pour assurer la pérennité de l’activité, sans qu’un calendrier précis ne soit alors arrêté.

Le réseau s’est déjà resserré : le point de vente du musée Fabre a fermé en 2025, puis Sauramps Odyssée en janvier 2026. Cette contraction donne un relief particulier à la phrase des salariés : « La situation actuelle fait peser des risques majeurs sur l’emploi, sur notre entreprise [...] et qui participait jusqu’à présent fortement à l’écosystème culturel et économique. »

La situation de Sauramps s’inscrit aussi dans une séquence nationale tendue. Plusieurs acteurs du secteur du livre ont récemment été confrontés à des difficultés économiques, un contexte bien pesant. À Rennes, les Rencontres nationales de la librairie ont notamment placé la baisse des ventes et l’alourdissement des charges au centre des débats.

Mais, à Montpellier et Alès, le communiqué ramène l’affaire à une demande plus immédiate. « Par cette prise de parole publique, nous, salariés du groupe Sauramps à Montpellier et Alès, souhaitons appeler à la responsabilité de l’actionnaire et demandons des réponses claires, concrètes et immédiates concernant notre avenir. » Pour les équipes, l’urgence porte désormais un nom simple : répondre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com