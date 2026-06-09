Repenser le traité dans la littérature latine

En partant d’une remise en cause du terme « traité », il est montré comment les auteurs latins (du II ème siècle avant Jésus-Christ au V ème siècle après) faisaient en sorte, dans leurs libri, d’avoir un effet sur leur destinataire, en lui donnant non seulement un savoir, mais aussi les conditions pratiques de l’application de ce savoir.

À cette question s’ajoute celle de la place du faux dialogue avec l’autre. Parle-t-on avec le destinataire ou le fait-on parler ? Si l’oeuvre d’Augustin (354-430) est le point de départ de cet ouvrage et son point d’arrivée, il s’agit de comprendre la spécificité de son oeuvre en s’intéressant à ses prédécesseurs et contemporains, auteurs chrétiens (de Tertullien à Jérôme) ou non chrétiens (de Caton à Macrobe).

Les éditions Presses Sorbonne Nouvelle vous proposent un extrait en avant-première :

Mickaël Ribreau est un auteur universitaire et chercheur en langue et littérature latines, maître de conférences HDR à l’Université Sorbonne Nouvelle ; ses travaux portent surtout sur la littérature latine tardive, la patristique latine des IVe-Ve siècles, notamment Augustin et Jérôme, ainsi que sur la polémique, la rhétorique, les sermons et la transmission des textes. Il est notamment l’éditeur, traducteur et commentateur de Contre Julien / Contra Iulianum, livres I-III d’Augustin, publié en 2021 dans la Bibliothèque Augustinienne.

Parution le 9 juillet 2026.

Par Clément Solym

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