Quelles sont les lectures incontournables de Brigitte Macron ?

Dans un entretien accordé à ELLE, Brigitte Macron répond notamment à une question sur les lectures qui l’ont construite. L’ancienne professeure de lettres cite Flaubert, Rimbaud, Baudelaire et Maupassant. Ses réponses dessinent un rapport à la littérature fondé sur la précision de la langue, la poésie et la présence de la mort dans les œuvres.
Le 08/06/2026 à 14:10 par Ewen Berton
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08/06/2026 à 14:10
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Brigitte Macron place l'ermite de Croisset au premier rang de ses lectures. « J'ai une passion sans bornes pour Flaubert », déclare-t-elle à ELLE. Et d'ajouter : « C'est impensable pour moi qu'on ne lise pas Madame Bovary. » Pour elle, l’écriture de Flaubert repose sur une exactitude radicale : « Son écriture est au scalpel. »
Elle insiste sur la manière dont l’auteur construit ses personnages et ses scènes. À propos de Charles Bovary, elle cite cette phrase : « La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue ». Cette formule suffit à réduire le personnage « à sa médiocrité ». Elle voit en Flaubert « le meilleur traqueur de stupidités de toute la littérature ».
Cette admiration passait aussi par son métier d’enseignante. Brigitte Macron explique avoir aimé transmettre l'auteur à ses élèves. « Mes élèves n'avaient pas le droit de ne pas l'aimer ! J'adorais leur transmettre ma passion. »
Après Flaubert, Brigitte Macron change de registre. « En poésie, le génie, c'est Rimbaud », affirme-t-elle. Elle nomme aussi Baudelaire : « Mon livre de chevet, c'est Les Fleurs du mal, de Baudelaire. »
Elle dit connaître « par coeur » la progression du recueil, et mentionne notamment « Une charogne », « Tableaux parisiens », « Le Vin » et « Les Litanies de Satan » dans « Révolte ». Elle relève, chez Baudelaire, « cette fascination pour la chute ».
Brigitte Macron ne développe pas Rimbaud autant que Flaubert ou Baudelaire, mais le qualifie directement de « génie ». Pour résumer ce qu’elle attend de la poésie, elle formule cette phrase : « Les poètes savent dire l'indicible. »
Brigitte Macron évoque aussi Maupassant. ELLE lui rappelle qu’elle a confié aimer cet auteur « parce que la mort est partout dans son oeuvre ». Elle répond en citant Bel-Ami, où le héros, avant un duel, s’imagine déjà mort le lendemain.
Ce rapport à Maupassant ouvre sur un souvenir personnel. Brigitte Macron explique avoir connu très tôt « cette terreur de la mort ». Elle raconte le décès de sa sœur aînée dans un accident de voiture, alors qu’elle avait 8 ans, puis celle d’une nièce un an plus tard.
Côté audace littéraire, on repassera : la sélection coche toutes les cases de la prof de français classique.
Crédits photo : European Union, 2026, CC BY 4.0
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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