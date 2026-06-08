Artistes-auteurs : un nouveau prix pour l’engagement collectif

Pensé « par et pour des artistes auteur·ices », le prix entend distinguer des collectifs qui placent la création au service de l’intérêt général et démontrent la force du « faire ensemble ». Il s’agit de célébrer des dynamiques capables de faire bouger les lignes, de renforcer les solidarités et de remporter des victoires collectives.

Un temps pour prendre du recul

Pour cette première édition 2026, le prix est parrainé par Cy, graphiste, illustratrice et autrice de bande dessinée. La remise officielle aura lieu le 13 septembre 2026, dans le cadre du festival littéraire et artistique Les Muses, organisé à Chambon-la-Forêt, dans le Loiret, sur le domaine Parenthèse.

Plutôt qu’une dotation financière classique, les organisateurs ont choisi de proposer au collectif lauréat un temps de travail et de recul dédié à sa structuration. La récompense prend la forme d’une immersion de trois jours et deux nuits chez Parenthèse Tiny Houses, dans un environnement naturel conçu pour favoriser la réflexion et le travail collectif.

Le dispositif comprend l’hébergement et les repas pour un collectif pouvant réunir jusqu’à dix membres, ainsi qu’une enveloppe de transport pouvant atteindre 1500 euros, sur présentation de justificatifs, afin de permettre la participation de groupes venus de métropole comme d’outre-mer.

Des espaces de travail seront également mis à disposition afin de permettre aux participant·es de travailler sur leur gouvernance, leur stratégie de développement, leur organisation interne ou encore la prévention de l’épuisement militant. Les organisateurs présentent cette parenthèse comme un « temps protégé », libéré des urgences du quotidien, destiné à renforcer la cohésion du groupe et à consolider son action dans la durée.

Des collectifs engagés pour le bien commun

L’appel à candidatures s’adresse aux collectifs d’artistes-auteur·ices dont les actions dépassent les intérêts individuels pour contribuer à l’intérêt général. Les thématiques visées sont larges : défense des droits, justice sociale, lutte contre les discriminations, protection de l’environnement ou encore préservation des biens communs.

Les porteurs du prix recherchent des groupes pour lesquels la création constitue un outil d’intervention dans la société, qu’il s’agisse de sensibiliser, de transmettre, de résister ou d’accompagner des transformations concrètes sur un territoire.

Les candidats devront présenter leur démarche, leurs engagements, les actions menées au cours des derniers mois ainsi que les effets observés auprès de leurs publics ou dans leur environnement. Ils seront également invités à expliquer les raisons pour lesquelles cette immersion pourrait contribuer au développement ou à la consolidation de leur collectif.

L'ensemble des informations pratiques, des pièces demandées et le formulaire de candidature sont accessibles en ligne via ce lien.

Parenthèse Tiny Houses, dans la forêt d'Orléans.

Une initiative portée par la SAIF

Créée en 1999 à l’initiative d’auteur·ices souhaitant défendre collectivement leurs droits, la SAIF est aujourd’hui l’un des principaux organismes français de gestion collective des droits d’auteur dans le domaine des arts visuels.

La société regroupe près de 9000 membres et assure la défense, la perception et la répartition des droits d’auteur pour un large éventail de disciplines : architecture, bande dessinée, photographie, illustration, design, graphisme, peinture, sculpture, dessin, installation ou encore art urbain.

Son fonctionnement repose sur des principes revendiqués d’égalité, de solidarité et de gouvernance démocratique.

L’action culturelle au cœur du projet

Le prix est organisé en partenariat avec l’association Ce qui nous lie, structure qui développe des projets à la croisée de la création artistique, de la médiation culturelle et de la professionnalisation des artistes.

L’association défend une conception de la culture comme espace de rencontre et de transformation sociale. Elle organise des événements destinés à rapprocher artistes et publics, notamment ceux qui restent éloignés de l’offre culturelle traditionnelle.

Ancrée dans son territoire, elle développe également des projets mêlant création artistique et sensibilisation à l’environnement, avec une attention particulière portée à la forêt et au vivant.

Le festival Les Muses comme horizon

Cette philosophie irrigue également le Festival Les Muses, organisé au cœur de la forêt d’Orléans. L’événement réunit artistes-auteur·ices et publics autour de la littérature, de la bande dessinée, de l’illustration et des arts graphiques. Rencontres, ateliers, performances et moments festifs s’y côtoient dans une volonté de rendre la création contemporaine accessible tout en préservant son exigence.

Pour les organisateurs, l’art ne se limite pas aux lieux qui lui sont traditionnellement consacrés. Il peut aussi se déployer dans les espaces naturels, favoriser les échanges et créer des liens durables entre les personnes.

Les candidatures au Prix La SAIF x Ce qui nous lie sont ouvertes jusqu’au 7 juin 2026 via le formulaire mis en ligne par les organisateurs.

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Crédits photo : Prix La SAIF x Ce qui nous lie – Prix de l’engagement collectif des artistes auteur·ices

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com