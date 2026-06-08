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Un plan de métro pour traverser la ville à travers ses romans

À Vigo (Galice), un « Mapa Literario » adopte l’apparence d’un plan de métro. Quartiers, rues, îles et lieux emblématiques y deviennent des stations reliées à des œuvres et à leurs auteurs. Le projet, présenté par l’Escuela Municipal de Música, donne une forme très lisible à la mémoire littéraire de la ville, entre promenade, QR codes et lecture hors les murs.

Le 08/06/2026 à 11:51 par Clément Solym

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Publié le :

08/06/2026 à 11:51

Clément Solym

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Vigo dispose désormais d’un plan de métro littéraire, qui relie quartiers, rues et lieux emblématiques à des œuvres et auteurs associés à la ville. Les stations ne conduisent pas à des quais, mais à des lectures.

Une carte de transport pour circuler dans les textes

La présentation, rapportée par Cadena SER, donne au projet sa forme la plus frappante : une carte inspirée d’un réseau métropolitain. O Calvario, Castrelos, Teis, Peniche, Alcabre, Cesteiros, Corral ou les Illas Cíes y apparaissent comme des arrêts. Chaque point associe un lieu, une œuvre et un nom d’auteur ou d’autrice.

L’idée évite l’écueil fréquent des cartographies littéraires : la liste savante de références locales. Un plan de métro se lit vite, même sans connaître la ville. On suit une ligne, on repère une correspondance, on choisit un arrêt. En reprenant cette grammaire visuelle, Vigo transforme le patrimoine écrit en outil de promenade.

Le dispositif ne repose pas seulement sur l’image imprimée. Cadena SER mentionne des codes QR et des contenus complémentaires, destinés à prolonger l’exploration des œuvres et des auteurs. Le plan sert alors d’entrée simple vers une couche plus documentaire. Le passant reconnaît un quartier ; le lecteur découvre le texte qui lui correspond.

La ville comme index de lecture

Ce type de projet parle autant aux habitants qu’aux visiteurs. Pour les premiers, il rattache des lieux familiers à des récits, souvenirs ou voix littéraires. Pour les seconds, il propose une découverte de Vigo par autre chose que ses monuments ou ses vues sur la ria. La littérature ajoute une profondeur d’usage à l’espace urbain.

Le choix de la forme métro donne aussi une tonalité ludique. La carte ne demande pas d’ordre de lecture, ne fixe pas de programme obligatoire. Elle invite à une dérive organisée. Une ligne mène vers un quartier, une station vers un livre, un QR code vers une information supplémentaire. La ville se consulte alors comme un sommaire.

La source primaire complète du projet n’apparaît pas encore dans les documents consultables ; les détails disponibles reposent donc sur le compte rendu de Cadena SER. Cette prudence n’affaiblit pas l’angle principal : l’existence d’un plan littéraire présenté publiquement, conçu pour matérialiser les liens entre Vigo et les textes qui l’habitent.

Les livres sortent du catalogue

Pour les bibliothèques et collectivités, ce genre d’objet offre une médiation à faible seuil d’entrée. Il ne remplace ni les fonds locaux, ni les bibliographies, ni les actions scolaires. Il donne un support plus immédiat à une question ancienne : comment rendre visible la présence des livres dans une ville ?

La réponse de Vigo passe par un langage universel, celui du transport. Le lecteur n’a pas besoin de connaître tous les auteurs pour comprendre l’invitation. Il repère une station, suit une ligne, scanne un code. Le projet donne ainsi aux œuvres une adresse.

La carte présentée le 1er juin inscrit la littérature dans les itinéraires quotidiens. Elle transforme quartiers, rues et îles en points de passage, non pour remplacer la lecture, mais pour la déclencher. À Vigo, les livres empruntent désormais un réseau imaginaire. Aucun billet n’apparaît requis : seulement un lieu à choisir, puis un texte à ouvrir.

Crédits photo : Mapa Literario de Vigo

 
 

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

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