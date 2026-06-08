Paris, place forte du commerce des droits internationaux

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.
Le 08/06/2026 à 11:47 par Auteur invité
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08/06/2026 à 11:47
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Il faut se rendre à l’évidence, le Paris Book Market, marché des droits organisé par France Livre (ex-BIEF) les 4 et 5 juin, a remporté un franc succès et salué l’opiniâtreté de son directeur, Nicolas Roche, et de son président, Antoine Gallimard. Les éditeurs étrangers se sont pressés plus que jamais dans la capitale française, mais aussi les agents étrangers et les scouts.
Trois raisons à cela : l’attractivité de Paris en fin de printemps, la riche offre éditoriale française et un cocktail d’aides des pouvoirs publics (via France Livre et les Instituts français) : prise en charge de nuitées d’hôtels et de frais de déplacement. Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market est devenu un rendez-vous de premier plan, une sorte de « Choose France » pour le commerce des droits de traduction.
Nous nous réjouissons sincèrement de ce succès d’autant que nous étions sceptiques en 2023 de voir cet événement déconnecté du Salon du Livre de Paris, estimions qu’il était trop « parisien » et ne prenant pas assez en compte l’ensemble de la francophonie (responsabilité revenant à la France, maintes fois proclamée, notamment à l’occasion des États généraux du livre en langue française en 2021).
Nous étions d’autant plus sceptiques que pendant quarante ans, le SNE (Syndicat National de l’Édition) avait estimé que Paris n’avait pas vocation à devenir une plaque tournante du commerce des droits, que les foires de Francfort et Londres y suffisaient. Un non-dit était qu’organiser dans le cadre du Salon du Livre de Paris un espace professionnel reviendrait à ouvrir la porte aux redoutés agents littéraires étrangers, notamment anglais et américains.
Ériger des barrières, des remparts, des protections ne constitue pas une politique culturelle digne de ce nom, et empêcher leur contournement est impossible.
En tant qu’éditeurs d’abord (Le Serpent à plumes) puis agents littéraires (Agence Astier-Pécher), nous avons donc toujours prôné l’ouverture aux professionnels étrangers. Pendant des années, nous avons regretté qu’au Salon du Livre de la Porte de Versailles, l’espace exigu du BIEF soit le seul lieu de rencontres professionnelles où donner des rendez-vous.
Pour cette raison, nous avions organisé en 2015 au Salon du Livre (avec la complicité de son commissaire général Bertrand Morisset) l’opération « Talentueux Indés », à savoir la présentation et la mise en relations d’éditeurs francophones et d’éditeurs étrangers, qui connut un franc succès — en dépit du soutien plus que mitigé du SNE.
Ce changement fut salué par de nombreux articles dans la presse professionnelle internationale. Forts de ce succès, qui ne put être reconduit en 2016 (pour des raisons qui appartiennent au SNE), c’est au Salon International du Livre de Casablanca qu’un second « Talentueux Indés » fut organisé.
Puis pendant trois années successives à la Foire du Livre de Bruxelles (2017, 2018 et 2019) avec l’entreprenant directeur de la foire, Grégory Laurent. Le Covid y mit malheureusement un terme. Les « Brussels Book Market » de 2018 et 2019 ressemblaient en tous points au « Paris Book Market » dans la mise en place d’une logistique inspirée de la Foire du livre de Turin.
Foin de retours sur le passé : le Paris Book Market est là et bien là.
Quelques zones d’ombre demeurent cependant, qui ne demandent qu’à être analysées et corrigées. Les voici en vrac : les agents littéraires étrangers sont venus en nombre cette année et, ne pouvant réserver de table dans le Paris Book Market, ont investi les cafés alentour — tout comme leurs homologues français, agents d’auteurs.
Les scouts étrangers étaient également là en nombre et, idem, très présents dans les cafés. Le principe d’un « marché » étant d’être ouvert aux acheteurs et aux vendeurs le plus largement possible, le moment n’est-il pas venu, puisqu’une dynamique a été créée, de rassembler les acteurs de la promotion du livre français à l’étranger (éditeurs, agents, scouts et institutions) et d’élaborer ensemble l’avenir de Paris, devenue place forte du commerce des droits internationaux ?
Pierre Astier, Laure Pécher
Crédits photo : AhmadArdity CC 0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.
26/05/2026, 17:16
La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.
22/05/2026, 09:06
En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.
21/05/2026, 13:00
Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.
20/05/2026, 14:48
Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.
19/05/2026, 17:29
À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.
19/05/2026, 12:13
À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.
18/05/2026, 17:15
Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe.
18/05/2026, 13:09
Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.
18/05/2026, 10:30
Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?
16/05/2026, 11:17
La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques.
15/05/2026, 17:33
Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.
15/05/2026, 15:19
Top ArticlesErri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
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