Paris, place forte du commerce des droits internationaux

L’envol du Paris Book Market

Il faut se rendre à l’évidence, le Paris Book Market, marché des droits organisé par France Livre (ex-BIEF) les 4 et 5 juin, a remporté un franc succès et salué l’opiniâtreté de son directeur, Nicolas Roche, et de son président, Antoine Gallimard. Les éditeurs étrangers se sont pressés plus que jamais dans la capitale française, mais aussi les agents étrangers et les scouts.

Trois raisons à cela : l’attractivité de Paris en fin de printemps, la riche offre éditoriale française et un cocktail d’aides des pouvoirs publics (via France Livre et les Instituts français) : prise en charge de nuitées d’hôtels et de frais de déplacement. Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market est devenu un rendez-vous de premier plan, une sorte de « Choose France » pour le commerce des droits de traduction.

Nous nous réjouissons sincèrement de ce succès d’autant que nous étions sceptiques en 2023 de voir cet événement déconnecté du Salon du Livre de Paris, estimions qu’il était trop « parisien » et ne prenant pas assez en compte l’ensemble de la francophonie (responsabilité revenant à la France, maintes fois proclamée, notamment à l’occasion des États généraux du livre en langue française en 2021).

Nous étions d’autant plus sceptiques que pendant quarante ans, le SNE (Syndicat National de l’Édition) avait estimé que Paris n’avait pas vocation à devenir une plaque tournante du commerce des droits, que les foires de Francfort et Londres y suffisaient. Un non-dit était qu’organiser dans le cadre du Salon du Livre de Paris un espace professionnel reviendrait à ouvrir la porte aux redoutés agents littéraires étrangers, notamment anglais et américains.

Ériger des barrières, des remparts, des protections ne constitue pas une politique culturelle digne de ce nom, et empêcher leur contournement est impossible.

En tant qu’éditeurs d’abord (Le Serpent à plumes) puis agents littéraires (Agence Astier-Pécher), nous avons donc toujours prôné l’ouverture aux professionnels étrangers. Pendant des années, nous avons regretté qu’au Salon du Livre de la Porte de Versailles, l’espace exigu du BIEF soit le seul lieu de rencontres professionnelles où donner des rendez-vous.

Pour cette raison, nous avions organisé en 2015 au Salon du Livre (avec la complicité de son commissaire général Bertrand Morisset) l’opération « Talentueux Indés », à savoir la présentation et la mise en relations d’éditeurs francophones et d’éditeurs étrangers, qui connut un franc succès — en dépit du soutien plus que mitigé du SNE.

Ce changement fut salué par de nombreux articles dans la presse professionnelle internationale. Forts de ce succès, qui ne put être reconduit en 2016 (pour des raisons qui appartiennent au SNE), c’est au Salon International du Livre de Casablanca qu’un second « Talentueux Indés » fut organisé.

Puis pendant trois années successives à la Foire du Livre de Bruxelles (2017, 2018 et 2019) avec l’entreprenant directeur de la foire, Grégory Laurent. Le Covid y mit malheureusement un terme. Les « Brussels Book Market » de 2018 et 2019 ressemblaient en tous points au « Paris Book Market » dans la mise en place d’une logistique inspirée de la Foire du livre de Turin.

Foin de retours sur le passé : le Paris Book Market est là et bien là.

Quelques zones d’ombre demeurent cependant, qui ne demandent qu’à être analysées et corrigées. Les voici en vrac : les agents littéraires étrangers sont venus en nombre cette année et, ne pouvant réserver de table dans le Paris Book Market, ont investi les cafés alentour — tout comme leurs homologues français, agents d’auteurs.

Les scouts étrangers étaient également là en nombre et, idem, très présents dans les cafés. Le principe d’un « marché » étant d’être ouvert aux acheteurs et aux vendeurs le plus largement possible, le moment n’est-il pas venu, puisqu’une dynamique a été créée, de rassembler les acteurs de la promotion du livre français à l’étranger (éditeurs, agents, scouts et institutions) et d’élaborer ensemble l’avenir de Paris, devenue place forte du commerce des droits internationaux ?

Pierre Astier, Laure Pécher

Crédits photo : AhmadArdity CC 0

Par Auteur invité

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