Un carnet vieux de 800 ans retrouvé dans les toilettes d'une ville allemande

Les fouilles ont été réalisées dans le centre historique de Paderborn, dans une zone située près de l’ancienne abbaye d’Abdinghof, entre la Marienplatz et l’Abdinghofstraße. Les travaux archéologiques ont mis au jour cinq latrines, aménagées sous des bâtiments du début de l’époque moderne et creusées dans le sol calcaire d’une ancienne carrière du XIe siècle.

C’est dans l’une de ces latrines qu’a été retrouvé le carnet. L’objet mesure 10 cm sur 7,5 cm pour la reliure en cuir, et 8,6 cm sur 5,5 cm pour les éléments en bois. Il se présente comme une tablette de cire reliée, protégée par un petit étui en cuir muni d’un couvercle.

Barbara Rüschoff-Parzinger, responsable des affaires culturelles du LWL et archéologue de formation, souligne la rareté de la découverte : « Il s’agit d’une découverte unique en son genre dans toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cela peut paraître étrange, mais pour nous, archéologues, les latrines sont presque toujours une mine d’or. Des artefacts médiévaux comparables ont également été découverts à Lübeck et à Lüneburg, où un environnement de sol humide similaire a permis leur conservation. Cependant, jamais auparavant un livre entier n’avait été conservé aussi bien. »

Un objet protégé par l’humidité du sol

Le carnet comprend dix pages. Huit sont enduites de cire sur les deux faces ; la première et la dernière ne le sont que d’un seul côté. L’écriture a été gravée dans la cire à l’aide d’un stylet, instrument pointu à une extrémité et plat ou en forme de spatule à l’autre. Cette seconde extrémité servait à lisser la cire pour effacer le texte et réutiliser la tablette.

L’état de conservation est dû aux conditions du sol de Paderborn. L’humidité et l’imperméabilité du terrain ont permis de préserver le bois, la cire et les inscriptions. Selon la restauratrice Susanne Bretzel, les pages intérieures étaient si bien reliées qu’elles sont restées intactes. Le bois n’a pas gondolé, ce qui a contribué à conserver la cire et l’écriture.

L’objet n’a pas été immédiatement identifié lors de sa découverte. « Enfoui dans une motte de terre humide – et initialement assez discret –, l'objet n'est apparu clairement que lors du nettoyage dans notre atelier de restauration à Münster. Et en effet, même après tant de siècles sous terre, la latrine dégageait encore une odeur assez désagréable. » ajoute Susanne Bretzel.

Les inscriptions visibles sont en écriture cursive latine. D’après le LWL, elles permettent de dater le carnet entre le XIIIe siècle et la fin du XIVe siècle. Le texte semble avoir été rédigé dans les deux sens, selon la manière dont le carnet était tenu, et provenir d’une seule main.

Un texte encore à déchiffrer

Le contenu n’a pas encore été transcrit. Le LWL a commandé une transcription afin de convertir l’écriture manuscrite en texte lisible. Cette étape doit précéder la traduction du latin vers l’allemand.

Barbara Rüschoff-Parzinger précise que la lecture reste complexe : « Le texte est difficile à déchiffrer, même pour les spécialistes. Certains mots sont reconnaissables, mais la transcription prendra du temps, car certains mots ont pu être altérés par des fautes d'orthographe. »

Les premières pistes envisagent un usage commercial ou personnel. « Les premières hypothèses laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un marchand de Paderborn, qui y consignait ses transactions commerciales et ses réflexions. » indique Sveva Gai, archéologue de la ville de Paderborn pour le compte du LWL.

Cette hypothèse s’appuie aussi sur le fait que les marchands comptaient parmi les groupes lettrés de la société médiévale. Gai rappelle que, contrairement à une grande partie de la population, ils savaient lire et écrire. L’archéologue avance aussi une explication simple à la présence du carnet dans la latrine : il aurait pu y tomber accidentellement.

La reliure et les matériaux sous examen

La reliure en cuir est encore intacte, même si les fils se sont détachés. Sa surface porte un décor en relief composé de petites rangées régulières de lys. Selon Sveva Gai, ce motif pourrait aider à déterminer l’origine de l’ouvrage ou son lieu de fabrication. Les surfaces intérieures des tablettes portent encore leur couche de cire. Les spécialistes ont aussi observé des traces d’écritures plus anciennes sous les inscriptions les plus récentes.

Les travaux en cours portent d’abord sur la conservation. Les équipes du LWL doivent analyser les matériaux : composition de la cire ou de la résine, présence éventuelle de pigments, point de fusion, essence du bois.

Dans l’attente des résultats, le cuir et le bois sont conservés dans de l’eau distillée. Susanne Bretzel estime que l’ensemble du processus pourrait durer jusqu’à un an. Le carnet doit ensuite être présenté au musée LWL du Palais impérial de Paderborn.

Crédits photo : Latrines romaine à Ostie (Fubar Obfusco, CC0)

Par Ewen Berton

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