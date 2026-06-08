Angèle Delaunois, 108 livres jeunesse et un nouveau cycle chez ABDUCO

Écrivaine féministe, Angèle Delaunois a publié 108 ouvrages pour la jeunesse, traduits en 12 langues. Son travail a été récompensé par de nombreux prix littéraires, dont le prix du Gouverneur général en 1998. Elle a également été choisie, en 2022 puis en 2024, pour représenter le Canada au prix Hans Christian Andersen, l’une des distinctions internationales majeures en littérature jeunesse.

Son parcours ne se limite pas à l’écriture. En 2003, Angèle Delaunois fonde les Éditions de l’Isatis, qu’elle dirige pendant vingt ans. Cette maison québécoise s’est imposée dans le paysage jeunesse par une ligne attentive aux sujets de société, à la poésie, à la philosophie et aux textes destinés à accompagner les jeunes lecteurs dans leur compréhension du monde. En 2023, le prix Fleury-Mesplet lui est décerné pour son parcours d’éditrice, saluant une contribution durable au milieu du livre québécois.

Avec ABDUCO, Angèle Delaunois poursuit désormais son travail du côté du roman grand public. Après La plume rouge, roman historique publié en 2020, elle proposera Les tempêtes de Zoé, Tome 1 — L’année JAGA. Le livre sera disponible en librairie le 1er septembre 2026.

La mémoire, la place des femmes, les violences sociales, les héritages familiaux ou historiques, la manière dont une existence se construit face aux tempêtes : autant de motifs qui peuvent naturellement trouver place dans un roman destiné à un lectorat plus large. L’annonce confirme aussi l’ambition d’ABDUCO de renforcer son catalogue par des voix déjà reconnues, capables de rassembler exigence narrative et accessibilité. Pour Angèle Delaunois, ce nouveau cycle ouvre donc une nouvelle étape.

Des acquisitions pour changer d’échelle

Fondée en 2004 et installée à Lévis, au Québec, ABDUCO est dirigée par Daniel Payette, avocat spécialisé en droit des auteurs et des artistes, sociologue, écrivain membre de l’UNEQ et éditeur. La maison défend une littérature moderne, attentive à la diversité des genres, à la qualité de la langue et à l’émergence de voix nouvelles.

Son catalogue couvre plusieurs champs : la littérature générale, les romans d’aventure, historiques et policiers avec la collection Abduco, les ouvrages jeunesse avec la collection Cornac, ainsi que les essais avec la collection Les intouchables. Membre de l’association internationale d’éditeurs francophones L’Autre Livre, la maison développe une présence dans l’espace francophone, en format imprimé comme en numérique.

Depuis 2025, ABDUCO a fortement élargi son périmètre éditorial. En septembre, la maison a acquis le catalogue de littérature générale d’Annika Parance Éditeur. En novembre, elle s’est vu confier l’ensemble du catalogue des Éditions des Intouchables, fondées en 1993, soit plus de 300 titres de genres variés. Cette opération inclut également le catalogue de Lanctôt Éditeur, maison fondée en 1995 et acquise par Les Intouchables en 2005, ainsi que celui des Éditions du Loup de gouttière, maison jeunesse fondée en 1989, devenue Cornac en 2008.

Avec ces apports, ABDUCO intègre plus de 1500 titres supplémentaires, dont 250 en format numérique, signés par plus de 800 autrices et auteurs du Québec. La maison entend désormais assurer, avec les auteurs concernés, la gestion, la diffusion et la mise en valeur de ces œuvres dans le monde francophone.

Les ouvrages d’ABDUCO sont diffusés en format imprimé au Canada par Dimedia, en Europe par Distribution Abduco France, et en format numérique dans le monde par De Marque. Ils sont disponibles en epub sur les principales plateformes, notamment leslibraires.ca, Apple, Kobo, Kindle et les librairies participantes.

Crédits photo : Angèle Delaunois (ABDUCO)

Par Hocine Bouhadjera

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