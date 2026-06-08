Pour conserver et accroitre sa clientèle, quels leviers en librairie ?

L'ObSoCo, Observatoire Société & Consommation, a produit une imposante étude sur les profils des clients des libraires indépendants, mais aussi ceux des non clients de ces commerces. L'objectif ? Comprendre ce qui attire certains et repousse d'autres, la perception de ces lieux de vente et les atouts à faire valoir face à la concurrence.

Ce lundi 8 juin, à Rennes, aux Rencontres nationales de la librairie, Philippe Moati a relevé un pari risqué : tirer d'une enquête de plus de 200 pages plusieurs enseignements synthétiques, sans perdre l'attention d'une audience dont la soirée, parfois, s'est prolongée tard dans la nuit rennaise...

Répondre aux tensions sur le pouvoir d'achat

Le contexte économique n'aura échappé à personne. Après plusieurs années d'inflation des prix — même si ceux des livres ont été plutôt contenus —, les arbitrages budgétaires des individus coûtent cher aux livres. « Le pouvoir d'achat a été en recul en 2025, 2026 risque d'être pire encore », prévient Philippe Moati.

L'enjeu principal, dans ses conditions, reste donc de « rassurer sur le niveau des prix pratiqués dans la librairie », insiste le cofondateur de l'ObSoCo. En effet, 43 % des clients des librairies indépendantes sont encore convaincus que le tarif des livres est plus élevé dans ces points de vente que dans d'autres. Communiquer autour du prix unique du livre semble donc encore impératif.

Concernant la remise de 5 % qu'il est possible d'appliquer, seuls 46 % des librairies indépendantes la pratiqueraient, et 9 % seulement le feraient de manière systématique. Certes, une telle remise représente un sacrifice pour la marge du libraire, mais elle peut toujours constituer un argument de poids. Autre sujet récurrent, celui du livre d'occasion, qui intéresserait 70 % des clients des librairies indépendantes qui n'en proposent pas actuellement.

Fidéliser la clientèle

Les clients des librairies indépendantes pratiquent la « fidélité plurielle », diagnostique Philippe Moati en termes choisis. Autrement dit, la clientèle s'estime fidèle à sa librairie indépendante, mais elle achète en réalité des ouvrages auprès d'autres points de vente.

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« 1 client sur 2 estime que sa librairie principale ne reconnait pas et ne récompense pas comme il se doit sa fidélité », relève-t-il dans l'étude. Seulement une librairie indépendante sur deux proposerait une carte de fidélité, et le programme de fidélisation reste, de l'avis des clients, un des points sur lesquels les libraires sont les moins performants. « Partout ailleurs, y compris dans la grande distribution, on a mis le paquet sur le programme de fidélité. »

Le professeur d'économie se risque même à suggérer aux libraires indépendants une réflexion autour d'un abonnement payant, lequel ouvrirait des privilèges, comme des accès à des rencontres, des promotions, des événements exclusifs... Une approche Amazon Prime qui parait un peu hors sujet pour des libraires indépendants, mais 61 % des clients se disent toutefois intéressés par une telle offre.

Diversifier son offre

Si les deux précédents chantiers concernaient plutôt les clients des librairies, celui-ci peut aussi convaincre des non clients d'en pousser la porte. Les non clients soulignent, parmi les freins, le fait de « ne pas se sentir à l'aise » dans les commerces (à 72 %) : une barrière qui pourrait être levée, ou du moins atténuée, par l'ajout d'autres articles à l'offre commerciale, comme les jeux de société ou la papeterie.

Autre piste de diversification : « Le marché des biens est saturé alors que le marché de l'expérience est en croissance. » Ainsi, les clients des librairies se disent intéressés par les bourses aux livres, les clubs de lecture, les cafés littéraires, ateliers d’écriture et autres ateliers pour enfants. Certes, l'investissement est conséquent pour un commerce et son équipe, mais la proposition peut, dans certains cas, atteindre des non lecteurs, et débouche généralement sur un acte d'achat.

Renforcer le sentiment de proximité

Les libraires sont proches de leurs clients et clientes, rappelle l'étude de l'ObSoCo, qui apprécient leurs conseils et leurs sélections d'ouvrages. Cependant, une forme de proximité gagnerait à être améliorée, selon Philippe Moati : la proximité organisationnelle, soit l'adaptation aux contraintes de la clientèle et notamment à son rythme de vie.

Si une plus grande amplitude d'ouverture pourrait convaincre les non clients qui se tournent plutôt vers les grandes surfaces spécialisées ou internet, le cofondateur de l'ObSoCo met plutôt en avant la commande à distance. « Seulement 1 client sur 4 assure que sa librairie propose un service de commande à distance, mais 73 % des clients d'une librairie indépendante qui en propose un l'ont déjà utilisé : ce n'est donc pas un gadget. »

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Il invite aussi à faciliter le retrait des commandes, par le recours à des casiers ou à des consignes, pour adapter le service au rythme de vie de la clientèle.

D'une manière plus générale, et en guise de conclusion, Philippe Moati estime que les libraires devraient renforcer l'aspect « commerçants » de leur métier. Il prend comme exemple la profession de pharmacien qui, selon lui, a su développer « des stratégies tarifaires, des opérations commerciales, de grandes étiquettes orange en vitrine et des services de vente en ligne conséquents », malgré l'encadrement des prix des médicaments sur ordonnance. Pas sûr, toutefois, que la marchandisation de la santé représente un avenir des plus désirables pour la librairie indépendante...

L'étude complète de l'ObSoCo est disponible ci-dessous.

Photographie : La Librairie Rousseau, à Chambéry (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

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Par Antoine Oury

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