Wiley rachète Emerald, et muscle ses contenus pour l’IA

Wiley ajoute un sérieux renfort à son activité de recherche. Le groupe américain a annoncé le rachat d’Emerald Publishing Limited auprès de Cambridge Information Group, dans une transaction en numéraire valorisée à 337 millions £, soit 452 millions $. L’opération fait entrer dans son portefeuille près de 500 marques de revues, 8000 titres de livres, des études de cas et des archives rétrospectives.

Selon un communiqué de Wiley, Emerald renforce notamment ses positions en économie, gestion, finance, comptabilité, stratégie, éducation, ingénierie, management de l’information, politiques publiques et environnement. Le portefeuille de revues du groupe atteint désormais environ 2500 titres.

Les archives aussi prisées que les nouveautés

L’acquisition ne se limite pas à une addition de titres académiques : Wiley insiste sur la place des contenus propriétaires dans les usages d’IA et d’analyse de données. Autrement dit, les revues, livres et archives d’Emerald ne valent pas seulement comme ressources pour chercheurs, universités ou bibliothèques : ils constituent aussi des corpus organisés, identifiables et juridiquement exploitables dans de nouveaux services.

Le message adressé au marché est clair. Dans l’édition scientifique, la taille critique se mesure désormais à la capacité de contrôler des contenus fiables, récurrents, indexables et monétisables. Les éditeurs académiques ne vendent plus seulement l’accès à des articles : ils vendent aussi de la qualité documentaire, des métadonnées, des archives et des ensembles éditoriaux susceptibles d’alimenter des outils de recherche augmentée.

Le groupe attend d’Emerald plus de 85 millions $ de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2026, avec 92 % de revenus récurrents par abonnement et 85 % de recettes générées hors Amérique du Nord. Wiley anticipe aussi environ 30 millions $ de synergies de coûts annuelles à trois ans.

Un rachat calibré pour la recherche mondiale

La valorisation, présentée comme équivalente à environ sept fois l’Ebitda ajusté en incluant les synergies visées, confirme une logique industrielle très ciblée. Wiley achète plus qu'une activité grand public : un éditeur scientifique spécialisé, doté d’une forte implantation dans les sciences sociales et les disciplines professionnelles.

L’opération renforce également son discours récent autour de la recherche et des services de données. En janvier, le groupe avait créé un poste de chief AI and data services officer, confié à Armughan Rafat. Ce rachat donne une traduction concrète à cette orientation : plus de revues, plus d’archives, plus de contenus contrôlés.

Pour Emerald, fondé en 1967 au Royaume-Uni, l’intégration marque la fin d’une trajectoire indépendante sous Cambridge Information Group. Pour Wiley, elle ouvre un relais de croissance immédiat : abonnements, licences, services aux institutions et valorisation de contenus académiques dans l’écosystème de l’IA.

Crédits photo : geralt CC 0

Par Nicolas Gary

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