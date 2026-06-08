Wiley rachète Emerald, et muscle ses contenus pour l’IA

Wiley met la main sur Emerald Publishing Limited, dans une opération à 337 millions £. Le groupe ajoute près de 500 marques de revues, 8000 livres et des archives académiques à son portefeuille. Au-delà de la consolidation scientifique, le rachat confirme la valeur stratégique des contenus validés dans les services de recherche, les licences et les usages liés à l’intelligence artificielle.
Le 08/06/2026 à 10:17 par Nicolas Gary
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08/06/2026 à 10:17
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Wiley ajoute un sérieux renfort à son activité de recherche. Le groupe américain a annoncé le rachat d’Emerald Publishing Limited auprès de Cambridge Information Group, dans une transaction en numéraire valorisée à 337 millions £, soit 452 millions $. L’opération fait entrer dans son portefeuille près de 500 marques de revues, 8000 titres de livres, des études de cas et des archives rétrospectives.
Selon un communiqué de Wiley, Emerald renforce notamment ses positions en économie, gestion, finance, comptabilité, stratégie, éducation, ingénierie, management de l’information, politiques publiques et environnement. Le portefeuille de revues du groupe atteint désormais environ 2500 titres.
L’acquisition ne se limite pas à une addition de titres académiques : Wiley insiste sur la place des contenus propriétaires dans les usages d’IA et d’analyse de données. Autrement dit, les revues, livres et archives d’Emerald ne valent pas seulement comme ressources pour chercheurs, universités ou bibliothèques : ils constituent aussi des corpus organisés, identifiables et juridiquement exploitables dans de nouveaux services.
Le message adressé au marché est clair. Dans l’édition scientifique, la taille critique se mesure désormais à la capacité de contrôler des contenus fiables, récurrents, indexables et monétisables. Les éditeurs académiques ne vendent plus seulement l’accès à des articles : ils vendent aussi de la qualité documentaire, des métadonnées, des archives et des ensembles éditoriaux susceptibles d’alimenter des outils de recherche augmentée.
Le groupe attend d’Emerald plus de 85 millions $ de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2026, avec 92 % de revenus récurrents par abonnement et 85 % de recettes générées hors Amérique du Nord. Wiley anticipe aussi environ 30 millions $ de synergies de coûts annuelles à trois ans.
La valorisation, présentée comme équivalente à environ sept fois l’Ebitda ajusté en incluant les synergies visées, confirme une logique industrielle très ciblée. Wiley achète plus qu'une activité grand public : un éditeur scientifique spécialisé, doté d’une forte implantation dans les sciences sociales et les disciplines professionnelles.
L’opération renforce également son discours récent autour de la recherche et des services de données. En janvier, le groupe avait créé un poste de chief AI and data services officer, confié à Armughan Rafat. Ce rachat donne une traduction concrète à cette orientation : plus de revues, plus d’archives, plus de contenus contrôlés.
Pour Emerald, fondé en 1967 au Royaume-Uni, l’intégration marque la fin d’une trajectoire indépendante sous Cambridge Information Group. Pour Wiley, elle ouvre un relais de croissance immédiat : abonnements, licences, services aux institutions et valorisation de contenus académiques dans l’écosystème de l’IA.
Crédits photo : geralt CC 0
Par Nicolas Gary
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Le Professeur Jean-Yves Mollier, historien de l'Edition et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, annonce avoir engagé une action en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société ELECTRE, société éditrice de la revue Livres Hebdo.
03/06/2026, 20:03
Après 20 ans à dessiner des bandes dessinées et à écrire des romans, l’autrice Maliki opère un tournant majeur dans sa carrière en signant son tout premier album illustré jeunesse. Intitulé « L’enfant et l’épée », ce conte magique et breton est actuellement proposé en précommande sur la plateforme Ulule. Porté par une démarche engagée et une production locale en circuit court, le projet s’apprête à conquérir le cœur des petits comme des grands pour une livraison attendue juste avant Noël. « Allez, on va couper des trucs ! »
03/06/2026, 12:41
Paru en juin 2025, l'ouvrage collectif Déborder Bolloré, porté par un groupe d'éditeurices indépendant·es, incarnait un esprit de résistance à la concentration économique, d'une part, à la diffusion des idées d'extrême droite, d'autre part, au sein de la chaine du livre. Une suite est en préparation, qui se tourne cette fois vers CNews, un des instruments médiatiques de Vincent Bolloré : Débrancher Bolloré, titre provisoire, s'annonce pour 2027.
03/06/2026, 09:19
Le principe est séduisant que d'assurer un minimum garanti pour les auteurs : la proposition Darcos-Robert protège les auteurs, mais laisse planer le risque d’une fausse avancée. Dans la suite de l'analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez souligne une difficulté décisive : telle qu’elle est rédigée, la mesure transforme ce minimum garanti en simple avance imputable sur les droits futurs.
03/06/2026, 08:08
Dans l'affaire Grasset, le droit d’auteur dévoile une véritable rupture de confiance entre écrivain et éditeur. Dans une analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez voit dans cette affaire la révélation d’un angle mort du contrat d’édition : le droit protège l’auteur lorsque le fonds change de mains, mais non lorsque le contrôle capitalistique de la société éditrice bascule.
03/06/2026, 08:07
L’agente littéraire Samar Hammam, fondatrice de Rocking Chair Books Literary Agency et spécialiste des droits de traduction, est morte le 18 mai 2026, à l’âge de 48 ans. Diagnostiquée d’un cancer 16 ans plus tôt, elle est décédée entourée de sa famille.
02/06/2026, 17:53
À contre-courant de l’accélération permanente des contenus sportifs, GRAND TRAIL fait le choix du temps long. Cette nouvelle revue trimestrielle indépendante consacrée au trail et aux pratiques de mouvement en nature entend documenter ce sport autrement : à travers des enquêtes, de la bande dessinée, des récits, des reportages, des analyses scientifiques et des regards culturels. Objet éditorial hybride, entre magazine et livre, GRAND TRAIL revendique une approche exigeante, incarnée et durable.
02/06/2026, 10:28
L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.
01/06/2026, 18:05
Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
01/06/2026, 16:16
Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.
01/06/2026, 16:02
Top ArticlesErri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle
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