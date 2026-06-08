Des créatures fantastiques surgissent des manuscrits

Un livre imprimé en 1494, un bréviaire médiéval lié à l’entourage de Louis IX, un cahier d’apprentissage rempli de copies et de généalogie, puis des manuscrits florentins ornés d’animaux fantastiques : quatre institutions culturelles viennent de mettre en avant des objets écrits dont l’intérêt dépasse la simple rareté. Leur point commun tient moins à leur âge qu’à leur capacité à raconter, très concrètement, les usages du livre.

À Burlington, dans le Vermont, la Fletcher Free Library expose un exemplaire du Tractatus Exponibilium, texte attribué à Pierre d’Ailly et imprimé en 1494. Le média local Seven Days rapporte que l’ouvrage a été retrouvé plusieurs mois auparavant par une bibliothécaire dans le sous-sol de l’établissement. Une fiche dactylographiée glissée dans le volume le présentait déjà comme le plus ancien livre de la bibliothèque.

Un incunable payé avec des amendes de retard

L’histoire matérielle du volume ajoute à son étrangeté. D’après les registres consultés par les bibliothécaires, l’établissement l’avait acquis en 1882 pour 2,50 dollars auprès d’une maison de ventes. Le détail le plus savoureux tient à l’origine de la somme : elle provenait des amendes de retard payées par les usagers. La bibliothèque indique, dans une annonce relayée par VermontBiz, que le public peut consulter l’ouvrage dans la salle principale de lecture, au 235 College Street.

Le cas de Burlington rappelle que les bibliothèques publiques conservent parfois des pièces patrimoniales sans disposer de la visibilité institutionnelle des grandes bibliothèques nationales. L’incunable n’a pas changé de nature en quittant le sous-sol pour une vitrine. Il a changé de fonction : il sert désormais à raconter l’histoire locale d’un établissement, de ses collections et de ses lecteurs distraits.

À Washington, la Library of Congress met en lumière un autre objet dont la valeur repose sur les indices qu’il porte encore. Dans un billet publié sur Bibliomania, Marianna Stell présente un bréviaire parisien des années 1260 conservé dans la Rare Book and Special Collections Division. Le manuscrit, incomplet, contient quinze grandes initiales enluminées, ornées notamment de feuillages, de vignes et de dragons.

Saint Louis dans les marges du calendrier

Le lien avec la famille de Louis IX se lit dans le calendrier liturgique conservé. La notice relève, parmi les indices, la mention en or de la mort de Robert, comte d’Artois, frère du roi, ainsi que la fête de la dédicace de la Sainte-Chapelle, célébrée le 26 avril. Ces éléments ne prouvent pas à eux seuls une possession par le roi, mais ils rattachent le manuscrit à un environnement royal parisien et à un atelier proche de celui qui produisit d’autres manuscrits associés à la famille capétienne.

La force du sujet tient à cette enquête dans le calendrier. Un bréviaire, livre de prière réglé par les offices, devient aussi document de provenance. Ses lacunes, ses erreurs de copiste et ses choix de couleur renseignent autant que ses enluminures.

La William L. Clements Library, à l’université du Michigan, adopte un autre angle patrimonial avec un cahier beaucoup plus ordinaire. Dans ses nouveaux instruments de recherche de mai 2026, l’institution décrit sur son site un Erastus Gile penmanship copybook, utilisé entre 1837 et 1840 par Erastus Gile, à Lee, dans le New Hampshire. Le carnet rassemble des exercices d’écriture cursive, des maximes religieuses ou morales, des calculs, une généalogie familiale et des copies de poèmes, selon la Clements Library.

Le cahier d’école, archive des gestes modestes

Le détail le plus parlant se trouve dans la reliure : le volume contient des feuilles de rebut provenant d’un livre de cantiques. L’objet associe donc apprentissage, économie du papier, mémoire familiale et réemploi de l’imprimé. Rien de spectaculaire, au sens marchand du terme, mais un témoignage rare sur la manière dont l’écrit circulait dans une vie ordinaire au XIXe siècle.

À Florence, le Museo di San Marco choisit, lui, de faire surgir le merveilleux des rayonnages. L’exposition La Biblioteca Svelata : Il Bestiario Fantastico, présentée du 11 avril au 31 octobre 2026, constitue selon Visit Tuscany le premier dossier d’exposition consacré aux manuscrits enluminés conservés dans la bibliothèque conçue par Michelozzo, souvent présentée comme l’un des premiers exemples de bibliothèque publique en Europe.

Crédits illustration : Musée San Marco de Florence

Par Cécile Mazin

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