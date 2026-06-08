L'Afrique, enfin racontée par elle-même

Le 18 septembre paraîtra Une histoire africaine de l'Afrique, de Zeinab Badawi, traduit de l'anglais par Éric Faye. Un changement de regard salutaire. Nous voulons faire de ce livre un événement, notamment en invitant Zeinab Badawi à Paris pour la sortie.

Avec ses 550 pages illustrées, ce livre est le plus ambitieux jamais publié par les Éditions du Faubourg, nées en 2020 et qui comptent 63 titres au catalogue.

Dans le sillage de l'Unesco

Zeinab Badawi est une figure incontournable outre-Manche. Née au Soudan, arrivée enfant en Angleterre, diplômée d'Oxford, elle a mené une brillante carrière à la BBC, où elle est notamment reconnue pour ses interviews sans concessions de chefs d'État.

Lorsqu'elle a découvert l'immense travail qu'est l'Histoire générale de l'Afrique réalisé par l'Unesco depuis les années soixante et dont le onzième tome vient d'être publié, elle a estimé que cette matière devait être portée à la connaissance du grand public.

Pendant sept ans, elle a sillonné 32 pays africains pour recueillir la parole de centaines d'historiens, anthropologues et conteurs. Son Histoire de l'Afrique avec Zeinab Badawi est devenue un classique de la BBC World : la série de 20 épisodes de 45 minutes est désormais disponible en accès libre sur YouTube.

Ces reportages ont ensuite été retravaillés pour donner naissance à un livre accessible aux non-spécialistes, richement illustré, qui a été un best-seller en Grande-Bretagne (100.000 exemplaires vendus, toutes éditions confondues) et dans le monde entier (traduit en 12 langues).

Une grande cause

Les Éditions du Faubourg, « la petite maison des grandes causes », se sont donné pour mission de défendre bien plus que des livres : un projet de société humaniste et inclusif. La publication devient ainsi le vecteur de discussions dans toutes les arènes du débat public, pour porter des voix nouvelles et faire bouger les lignes.

Interroger l'histoire et les legs du colonialisme est crucial pour penser un avenir affranchi des rapports de domination qui en sont issus. C'est d'ailleurs le thème de sa conférence TED L'histoire africaine au service du changement. « Tout le monde est originaire d'Afrique, aussi ce livre s'adresse-t-il à toutes et tous » est la première phrase du livre.

Faire connaître cette femme exceptionnelle en France est un projet qui demande des moyens. On peut d'ailleurs s'étonner qu'aucun grand éditeur français n'ait pris ce risque.

Rejoignez-nous

Nous lançons une grande collecte sur Ulule où les contributeurs pourront découvrir le livre en avant-première. Les montants récoltés nous permettront d'accueillir Zeinab Badawi dans les meilleures conditions lors d'une tournée française et européenne : Paris, Blois, Bruxelles, Lille, Marseille…

Parmi les contreparties, une carte de l'Afrique à l'échelle réelle conçue par notre graphiste Clément Bournas, ainsi que des événements premium en nombre limité comme la soirée avec Pierre Haski à la galerie Conscious. Pour rejoindre le mouvement et changer ensemble le regard sur l'histoire du continent : je participe à la campagne.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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