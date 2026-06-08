Audiolivre : Spotify, Egmont, ElevenLabs, quand les catalogues prennent le pouvoir

Le livre se réorganise autour de trois actifs devenus décisifs : les catalogues, les plateformes et les outils d’accès. En quelques jours, Egmont a avancé sur l’édition éducative nordique avec le rachat annoncé de Studentlitteratur, ElevenLabs a ajouté 200.000 livres audio et ebooks premium à ElevenReader, et Spotify a détaillé de nouvelles fonctions pour ses livres audio. Trois opérations différentes, une même logique : celui qui organise l’accès aux titres capte une part croissante de leur valeur.

Éducation : Egmont achète une position nordique

En Suède, le mouvement touche un secteur moins spectaculaire que la fiction, mais central pour les groupes d’édition : le manuel, le cours, la formation. Dans un communiqué de Studentlitteratur, l’entreprise annonce son intégration à Lindhardt & Ringhof, maison danoise propriété d’Egmont. L’opération reste encore soumise à l’approbation des autorités.

La structure, fondée en 1963 à Lund, se présente comme le premier éditeur éducatif suédois. La maison revendique 150 salariés, un chiffre d’affaires de 400 millions de couronnes suédoises, 10.000 auteurs associés et plus de 6000 titres. Son périmètre couvre l’école, l’université, la formation professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie. Avec ce rachat, Egmont rapproche cette activité de Lindhardt & Ringhof Uddannelse au Danemark et de Cappelen Damm Uddannelse en Norvège.

L’opération affiche une réelle portée régionale : Egmont devient un acteur nordique majeur de l’édition éducative. L’enjeu ne tient pas seulement au volume de titres. Dans ce segment, la valeur repose sur des catalogues actualisés, des relations avec les auteurs enseignants, la confiance des prescripteurs et la capacité à suivre les usages pédagogiques. Le manuel reste un objet éditorial, mais il fonctionne aussi comme un service durable.

Avec, ElevenLabs la voix devient canal de distribution

À l’autre extrémité du marché, ElevenLabs franchit une étape différente. L’entreprise, connue pour ses technologies de voix de synthèse, annonce sur son site l’arrivée de plus de 200.000 livres audio et ebooks premium dans ElevenReader. Les titres proviennent notamment de Blackstone Publishing et de Vinci Books. L’offre ElevenReader Ultra donne accès à 20 heures mensuelles de titres premium pour 11 dollars par mois, dans plus d’une douzaine de langues.

Le point important dépasse l’ajout de titres car ElevenLabs ne vend plus seulement une brique technique aux éditeurs ou aux auteurs : il installe une application, une formule d’abonnement, une bibliothèque premium et une expérience d’écoute personnalisée. Pour une sélection de titres, l’auditeur choisit une voix générée par IA, à condition que l’éditeur l’autorise. La décision éditoriale porte donc aussi sur le timbre, le mode de narration et le degré de personnalisation accepté autour d’un livre.

Publishers Weekly précise que l’offre associe des catalogues d’éditeurs traditionnels, dont Blackstone et HarperCollins, à des titres autopubliés déjà présents dans l’écosystème ElevenLabs. Le média souligne aussi le pas franchi vers la concurrence directe avec Audible, Storytel et Spotify. La voix de synthèse ne sert plus seulement à produire plus vite : elle devient une interface de marché.

Spotify veut rendre le livre audio plus découvrable

Spotify avance sur un terrain voisin, mais avec une puissance d’usage déjà installée. Dans une annonce publiée à l’occasion de son Investor Day 2026, Spotify indique que son catalogue dépasse 700.000 livres audio dans 22 marchés. La plateforme annonce aussi de nouveaux paliers Audiobooks+, des fonctions de recommandation conversationnelle, l’extension de Prompted Playlist aux livres audio et une ouverture de Spotify for Authors à dix nouvelles langues.

L’aspect ElevenLabs de cette annonce, déjà évoqué par ActuaLitté, ne constitue donc qu’une partie du dossier. Le reste décrit une stratégie plus large : transformer la recherche d’un livre audio en expérience guidée par l’humeur, le contexte, les habitudes d’écoute ou une demande formulée en langage naturel. Spotify ne se contente pas d’héberger des titres. La plateforme travaille la découvrabilité, la continuité entre formats et la conversion des usages audio en habitudes de lecture.

À LIRE - Spotify mise sur l’IA pour créer des audiolivres en quelques clics

La donnée commerciale confirme cette ambition. Spotify affirme qu’Audiobooks+ compte déjà 1 million d’abonnés et que l’offre suit une trajectoire de 100 millions de dollars de revenus récurrents annualisés. La société indique aussi que les heures d’écoute de livres audio progressent de 60 % sur un an et que près de la moitié des auditeurs de livres audio sur la plateforme ont commencé dans l’année écoulée. Ces chiffres relèvent de la communication de l’entreprise, mais ils montrent la place attribuée au livre dans son récit de croissance.

Les catalogues valent par leurs accès

Mis bout à bout, ces signaux déplacent la lecture habituelle du marché. Egmont achète un éditeur éducatif et consolide un bloc nordique. ElevenLabs agrège des titres premium dans une application audio portée par l’IA vocale. Spotify étend ses mécanismes de recherche, d’abonnement et d’outillage auteur. Dans les trois cas, la bataille ne porte pas seulement sur la production de livres nouveaux. Elle porte sur l’organisation de catalogues déjà existants.

Les conséquences diffèrent selon les segments. Dans l’éducation, la concentration renforce des positions régionales et pose la question de la concurrence entre fournisseurs pédagogiques. Dans l’audio, l’enjeu porte davantage sur les conditions d’accès aux œuvres, le partage de la valeur, la transparence autour des voix numériques et la place des narrateurs humains. Dans l’univers Spotify, la découvrabilité devient un paramètre commercial aussi important que la disponibilité du titre.

À LIRE - Romance en Suède : le genre qui pèse des milliards mais reste méprisé

Cette recomposition donne aux éditeurs une responsabilité nouvelle dans les contrats qu’ils signent. Autoriser une voix de synthèse, confier un catalogue à une application, accepter une recommandation algorithmique ou rejoindre une offre par abonnement engage plus que la simple diffusion. Chaque décision fixe une manière d’écouter, de trouver et de valoriser un livre.

La chronologie reste concrète. Le rachat de Studentlitteratur attend l’accord des autorités et affectera les revenus de Lindhardt & Ringhof à partir du second semestre 2026. La bibliothèque premium d’ElevenReader est déjà disponible sur iOS, Android et le web.

Les nouvelles fonctions annoncées par Spotify se déploient par paliers, entre extensions linguistiques, outils auteurs et nouveaux niveaux d’abonnement. Dans cette phase, le livre garde ses auteurs et ses éditeurs, mais son accès se négocie de plus en plus dans les architectures des plateformes.

Crédits photo : sik-life CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com