Une correspondance d'esprit et d'estoc

Au très sec « Cher Tesson » de la première missive succède un « Cher Sylvain Tesson », suivi du plus chaleureux « Cher Sylvain ». À l’évidence, le primesaut, l’élan spontané et le débordement d’affects ne constituent pas vraiment le trait premier du grognard. Tesson marque davantage de sensibilité et d’amicalité, sa génération l’y pousse plus facilement. Disons que ces deux épistoliers partagent d’abord et avant tout une camaraderie d’esprit qu’ils savent pimenter de pointes et de saillies parfois viriles.

En 2022, lors des Rencontres du Figaro, les deux bretteurs prirent l’engagement de correspondre. Rassurons le lecteur, le fleuret est moucheté et nul premier sang ne signe la fin des échanges.

Dès la première lettre, Régis Debray donne le ton : râpeux comme un gant de crin ; ce n’est pas un pur hasard s’il est affublé du doux nom de grognard. Son style est alerte et sa phrase aussi sèche que caroube en hiver, dirait Gide en bon botaniste.

« Si l’on n’est plus sérieux quatre-vingt ans passés », on ne saurait pour autant verser dans la franche gaudriole ; maintien et sagesse des vieilles troupes restent de mise, le voussoiement itou. Au besoin, quelques coups de trompe battent le rappel au calme quand cingle trop vivement le sarcasme. Ainsi en va-t-il quand le grimpeur de l’Aiguille Creuse semble faire passer « le vieux ronchon ronchonnant » pour une pantoufle.

Nous retrouvons chez les épistoliers cette escrime à l’épingle, avec ses phrases insidieuses aux demi-teintes perfides, à laquelle se sont livrés naguère Sollers et Debray au sein de la vénérable maison Gallimard.

Ainsi se perpétue, après le proustien Contre Sainte-Beuve et le debraysien Contre Venise, cette tradition bien française de l’attaque.

Deux conceptions s’opposent nettement et forment le cœur du livre. D’un côté, Sylvain Tesson campe un Stevenson nouvelle manière, à moto plutôt qu’à dos d’âne, prônant tout net le primat de la géographie sur l’histoire. Chez cet auteur, l’idéologie pèse peu face aux robinsonnades, aux bourlingues poétiques et autres escapades ouralo-bérézinesques. Si la recherche tous azimuts des confins, des raretés animales et géologiques est un totem égotiste de notre temps, Tesson possède au moins cette grâce de savoir la partager. Il n’y a pas tant de panthère des neiges ni de refus valable à s’émouvoir devant la beauté du monde.

Ses convictions politiques le classent à droite ; il n’en fait pas mystère et s’en accommode même de bonne grâce. En face se tient un homme de gauche, désespéré par son camp, désengagé et oublieux des idéaux communautaires. La militance en berne, l’homme se qualifie prudemment gaulliste de gauche.

Nombre de formules enlevées émaillent ces lettres, où aphorismes et traits d’esprit résonnent comme fers en salle d’armes.

Aussi, Debray qualifie-t-il son confrère de « membre d’honneur du surmoi collectif d’aujourd’hui ». On peut dès lors s’étonner qu’il ait souhaité voir son nom accolé au sien sur la jaquette du livre, même si celui-ci augure de belles ventes. Quant à l’assimiler à un « funambule nietzschéen » ; sa folle posture de trompe-la-mort autorise la formule.

Tesson riposte poliment par une botte secrète, en déclarant sans ambages que « tout militant s’épargne habilement le procès en narcissisme en maquillant son combat derrière la lutte pour le bien commun ». Puis il fait mouche dans son choix de « prendre le parti de la carte, plutôt que la carte du parti ».

L’attaque et la riposte comme en escrime, et à la fin de l’envoi, je touche !

Ces escarmouches chargées d’ironie font sourire comme on sourit aux jeux d’esprit des salons d’antan. En réalité, ils s’écartent peu du quod decet ; les écarts sont maîtrisés et la nuance savamment orchestrée.

Cette correspondance possède une densité qui ne peut que ravir le lecteur désireux d’éclaircir un présent angoissant de modernité. De brillantes analyses sur la rupture anthropologique causée par la révolution numérique jalonnent ces échanges qui ne sont pas exempts de déclinisme. Tesson, toujours sagace, fait ainsi l’éloge de la technique cependant qu’il conspue la technologie.

Une vision des cimes, toute naturelle pour ces happy few des lettres, un tantinet gagnés par le snobisme ; une taxe de luxe dont ils s’acquittent avec honneur. Debray reste fidèle à son style baroque, auquel ne manquent que désinvolture et impertinence, apanage des plumes de droite qu’il affectionne.

En attendant, il « slame » à l’envi comme le note Tesson, un brin moqueur, qui finit ici et là par l’imiter pour son plus grand plaisir et celui du lecteur.

Par Auteur invité

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