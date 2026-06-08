Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

La phrase de Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, mérite d’être prise au sérieux. Non parce qu’elle tranche le débat, mais parce qu’elle le déshabille. Face à la proposition du SLF d’une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, le SNE ne se préoccupe pas de l'assiette, des seuils, de la gouvernance ou de la sécurité juridique. Il déplace la discussion sur le terrain de l’hygiène morale. Taxer « les autres parce qu’on va mal » serait presque une maladie.

Le problème, c’est que le SNE connaît très bien les vertus du prélèvement organisé. Il les connaît même intimement. Droit de prêt en bibliothèque, reprographie, copie privée numérique : depuis des décennies, le Medef du livre défend des mécanismes par lesquels un usage du livre, réel ou supposé dommageable au marché premier, donne lieu à une rémunération des ayants droit. Nuance de taille : toutes ne relèvent pas de taxes au sens fiscal. Mais pour ceux qui paient, la différence s’entend moins dans la caisse que dans les colloques.

Quand le prélèvement monte, il devient vertu

Le droit de prêt en bibliothèque offre un exemple parfait. La loi de 2003 repose sur une contribution de l’État par usager inscrit et sur un versement des fournisseurs équivalent à 6 % du prix public hors taxe des ouvrages achetés par les bibliothèques de prêt. Le syndicat avait beaucoup œuvré à l’adoption de cette loi et à l’agrément de La Sofia, société de perception et de répartition des droits composée à parité d’auteurs et d’éditeurs. Là, le prélèvement ne sent pas le soufre : il nourrit la création.

Même logique pour la reprographie. Depuis la loi de 1995, le droit de copie relève d’une gestion collective obligatoire : auteurs et éditeurs ne gèrent pas individuellement la reproduction par photocopie, confiée au CFC, qui collecte et répartit. Même logique encore pour la copie privée numérique, gérée pour l’écrit par La Sofia. Dans tous ces cas, l’argent circule sous surveillance juridique, avec une finalité assumée : compenser une perte de valeur, protéger les ayants droit, financer la création. Rien de malsain. Rien de suspect. Rien qui mérite un froncement de nez doctrinal.

Livre d’occasion : quand contribuer redevient sain

Puis surgit le livre d’occasion, et le tableau vire au Portrait de Dorian Gray – franchement cruel. Le SNE présente ce marché comme un sujet prioritaire : 20 % des livres achetés en 2022 l’auraient été d’occasion, pour 351 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sa réponse ? Une rémunération des auteurs et des éditeurs, fondée sur la gestion collective, construite sur les modèles du droit de prêt et de la copie privée numérique. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les transactions de proximité ou les petits opérateurs pourraient être exemptés ; les grands vendeurs et plateformes seraient, eux, dans le viseur.

Résumons : lorsque les grandes plateformes de l’occasion captent une part de valeur sans rémunérer auteurs et éditeurs, le SNE réclame un mécanisme de contribution. Lorsque les libraires indépendants demandent que les grands acteurs du livre contribuent à soutenir les maillons fragiles de la chaîne, le SNE pointe les dangers moraux de la ponction. Dans un cas, la contribution civilise le marché. Dans l’autre, elle contaminerait l’écosystème. La contradiction n’est pas juridique : elle est politique. Et limpide.

L’obstacle n’était pas moral...

Le Conseil d’État, saisi sur la rémunération du livre d’occasion, a d’ailleurs fourni une leçon de précision que le débat professionnel gagnerait à méditer. Sur le terrain constitutionnel, il n’écarte pas par principe un droit nouveau lié aux reventes successives de livres imprimés. Mais il estime que le droit de l’Union européenne, en raison de l’épuisement du droit de distribution après la première vente, fait obstacle à un dispositif national prolongeant l’exploitation commerciale du droit d’auteur sur ces reventes. Autrement dit, l’obstacle n’était pas l’indécence du prélèvement : il était européen.

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Cette précision retourne la formule du SNE contre elle-même. Du point de vue d’un vendeur d’occasion, d’une plateforme ou d’un lecteur modeste, la contribution défendue par les éditeurs pourrait très bien se résumer ainsi : taxer d’autres acteurs parce que le marché du neuf se fragilise. Ou pour reprendre Edouard Baer, « je ne dirais pas qu'il y a de saine ni de malsaine taxation, c'est avant tout des rencontres... »

Il ne s’agit pas de sanctifier la proposition des libraires. Une taxe sur les grands acteurs du livre implique de vraies questions : qui paie ? sur quelle base ? à partir de quel seuil ? pour quels bénéficiaires ? avec quelle transparence ? et quel risque de répercussion sur les remises, les prix, les marges ou les auteurs eux-mêmes ? Un mauvais outil fiscal peut fabriquer une rente, nourrir une bureaucratie, ou manquer sa cible. La critique technique resterait légitime.

Savoir encaisser les “coûts”

Mais la sortie du directeur général pose un verdict de salubrité, pas une réserve légitime. Et c’est là que l’affaire devient croustillante. Car ce verdict tombe au moment exact où le prélèvement cesse de remonter vers les éditeurs pour soutenir davantage les librairies. La taxe ne change pas de nature, mais de bénéficiaire. Aussitôt, la pharmacie syndicale sort le thermomètre.

D’autant plus que les éditeurs abondaient à la hauteur de 0,2 % au budget du CNL avant la réforme de 2018 : pour mémoire, la taxe reprographie se détériorait à vue d’œil et le président de l’établissement à l’époque avait préféré sanctuariser le budget avec une suppression de la collecte, au profit d’une enveloppe attribuée par le ministère. Les éditeurs avaient habilement profité de cette révision des recettes pour glisser leur petite demande de supprimer les 0,2 % qui leur étaient demandés. Tant qu’à faire.

La chaîne du livre, unie comme les “sains” doigts de la main

Or, le SNE est dans son rôle de défendre les éditeurs, rien de malsain ici. Il le devient politiquement lorsqu’il s'oppose en détenteur d'une sagesse supérieure de l’écosystème. Qu’il dise franchement : nous représentons des maisons d’édition, dont les plus puissantes pèsent lourd dans l’économie du livre, et nous refusons qu’une contribution frappe nos mandants pour financer d’autres acteurs. Cette position serait rude, mais honnête. Elle ouvrirait un débat de force, pas une consultation médicale.

À la place, le syndicat préfère moraliser la redistribution, avec un effort de courte mémoire singulier. Le prêt ? Rémunération. La photocopie ? Compensation. La copie numérique ? Redevance. L’occasion ? Partage équitable. Les librairies ? Réflexe pas sain.

Il y a là moins une doctrine qu’une direction de circulation. Quand l’argent monte vers les éditeurs, il soigne la création. Quand il descend vers les libraires, il menace l’équilibre. Le SNE ne révèle donc pas une opposition de principe aux prélèvements obligatoires. Il révèle une morale de guichet : vertueuse à l’encaissement, pathologique au décaissement.

La taxe, au fond, n’est jamais seule en cause. Ce qui gêne, c’est sa trajectoire. Et dans cette affaire, la boussole du SNE paraît d’une précision admirable : le prélèvement reste sain tant qu’il tombe du bon côté de la caisse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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