Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?
Le 08/06/2026 à 12:28 par Nicolas Gary
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08/06/2026 à 12:28
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La phrase de Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, mérite d’être prise au sérieux. Non parce qu’elle tranche le débat, mais parce qu’elle le déshabille. Face à la proposition du SLF d’une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, le SNE ne se préoccupe pas de l'assiette, des seuils, de la gouvernance ou de la sécurité juridique. Il déplace la discussion sur le terrain de l’hygiène morale. Taxer « les autres parce qu’on va mal » serait presque une maladie.
Le problème, c’est que le SNE connaît très bien les vertus du prélèvement organisé. Il les connaît même intimement. Droit de prêt en bibliothèque, reprographie, copie privée numérique : depuis des décennies, le Medef du livre défend des mécanismes par lesquels un usage du livre, réel ou supposé dommageable au marché premier, donne lieu à une rémunération des ayants droit. Nuance de taille : toutes ne relèvent pas de taxes au sens fiscal. Mais pour ceux qui paient, la différence s’entend moins dans la caisse que dans les colloques.
Le droit de prêt en bibliothèque offre un exemple parfait. La loi de 2003 repose sur une contribution de l’État par usager inscrit et sur un versement des fournisseurs équivalent à 6 % du prix public hors taxe des ouvrages achetés par les bibliothèques de prêt. Le syndicat avait beaucoup œuvré à l’adoption de cette loi et à l’agrément de La Sofia, société de perception et de répartition des droits composée à parité d’auteurs et d’éditeurs. Là, le prélèvement ne sent pas le soufre : il nourrit la création.
Même logique pour la reprographie. Depuis la loi de 1995, le droit de copie relève d’une gestion collective obligatoire : auteurs et éditeurs ne gèrent pas individuellement la reproduction par photocopie, confiée au CFC, qui collecte et répartit. Même logique encore pour la copie privée numérique, gérée pour l’écrit par La Sofia. Dans tous ces cas, l’argent circule sous surveillance juridique, avec une finalité assumée : compenser une perte de valeur, protéger les ayants droit, financer la création. Rien de malsain. Rien de suspect. Rien qui mérite un froncement de nez doctrinal.
Puis surgit le livre d’occasion, et le tableau vire au Portrait de Dorian Gray – franchement cruel. Le SNE présente ce marché comme un sujet prioritaire : 20 % des livres achetés en 2022 l’auraient été d’occasion, pour 351 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sa réponse ? Une rémunération des auteurs et des éditeurs, fondée sur la gestion collective, construite sur les modèles du droit de prêt et de la copie privée numérique. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les transactions de proximité ou les petits opérateurs pourraient être exemptés ; les grands vendeurs et plateformes seraient, eux, dans le viseur.
Résumons : lorsque les grandes plateformes de l’occasion captent une part de valeur sans rémunérer auteurs et éditeurs, le SNE réclame un mécanisme de contribution. Lorsque les libraires indépendants demandent que les grands acteurs du livre contribuent à soutenir les maillons fragiles de la chaîne, le SNE pointe les dangers moraux de la ponction. Dans un cas, la contribution civilise le marché. Dans l’autre, elle contaminerait l’écosystème. La contradiction n’est pas juridique : elle est politique. Et limpide.
Le Conseil d’État, saisi sur la rémunération du livre d’occasion, a d’ailleurs fourni une leçon de précision que le débat professionnel gagnerait à méditer. Sur le terrain constitutionnel, il n’écarte pas par principe un droit nouveau lié aux reventes successives de livres imprimés. Mais il estime que le droit de l’Union européenne, en raison de l’épuisement du droit de distribution après la première vente, fait obstacle à un dispositif national prolongeant l’exploitation commerciale du droit d’auteur sur ces reventes. Autrement dit, l’obstacle n’était pas l’indécence du prélèvement : il était européen.
À LIRE - Taxer le livre d'occasion : l'hypocrite stratégie de l'édition
Cette précision retourne la formule du SNE contre elle-même. Du point de vue d’un vendeur d’occasion, d’une plateforme ou d’un lecteur modeste, la contribution défendue par les éditeurs pourrait très bien se résumer ainsi : taxer d’autres acteurs parce que le marché du neuf se fragilise. Ou pour reprendre Edouard Baer, « je ne dirais pas qu'il y a de saine ni de malsaine taxation, c'est avant tout des rencontres... »
Il ne s’agit pas de sanctifier la proposition des libraires. Une taxe sur les grands acteurs du livre implique de vraies questions : qui paie ? sur quelle base ? à partir de quel seuil ? pour quels bénéficiaires ? avec quelle transparence ? et quel risque de répercussion sur les remises, les prix, les marges ou les auteurs eux-mêmes ? Un mauvais outil fiscal peut fabriquer une rente, nourrir une bureaucratie, ou manquer sa cible. La critique technique resterait légitime.
Mais la sortie du directeur général pose un verdict de salubrité, pas une réserve légitime. Et c’est là que l’affaire devient croustillante. Car ce verdict tombe au moment exact où le prélèvement cesse de remonter vers les éditeurs pour soutenir davantage les librairies. La taxe ne change pas de nature, mais de bénéficiaire. Aussitôt, la pharmacie syndicale sort le thermomètre.
D’autant plus que les éditeurs abondaient à la hauteur de 0,2 % au budget du CNL avant la réforme de 2018 : pour mémoire, la taxe reprographie se détériorait à vue d’œil et le président de l’établissement à l’époque avait préféré sanctuariser le budget avec une suppression de la collecte, au profit d’une enveloppe attribuée par le ministère. Les éditeurs avaient habilement profité de cette révision des recettes pour glisser leur petite demande de supprimer les 0,2 % qui leur étaient demandés. Tant qu’à faire.
Or, le SNE est dans son rôle de défendre les éditeurs, rien de malsain ici. Il le devient politiquement lorsqu’il s'oppose en détenteur d'une sagesse supérieure de l’écosystème. Qu’il dise franchement : nous représentons des maisons d’édition, dont les plus puissantes pèsent lourd dans l’économie du livre, et nous refusons qu’une contribution frappe nos mandants pour financer d’autres acteurs. Cette position serait rude, mais honnête. Elle ouvrirait un débat de force, pas une consultation médicale.
À la place, le syndicat préfère moraliser la redistribution, avec un effort de courte mémoire singulier. Le prêt ? Rémunération. La photocopie ? Compensation. La copie numérique ? Redevance. L’occasion ? Partage équitable. Les librairies ? Réflexe pas sain.
Il y a là moins une doctrine qu’une direction de circulation. Quand l’argent monte vers les éditeurs, il soigne la création. Quand il descend vers les libraires, il menace l’équilibre. Le SNE ne révèle donc pas une opposition de principe aux prélèvements obligatoires. Il révèle une morale de guichet : vertueuse à l’encaissement, pathologique au décaissement.
La taxe, au fond, n’est jamais seule en cause. Ce qui gêne, c’est sa trajectoire. Et dans cette affaire, la boussole du SNE paraît d’une précision admirable : le prélèvement reste sain tant qu’il tombe du bon côté de la caisse.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.
31/05/2026, 18:45
Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.
31/05/2026, 14:00
Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.
31/05/2026, 10:48
La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?
30/05/2026, 16:10
C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.
29/05/2026, 11:12
Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.
26/05/2026, 17:16
La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.
22/05/2026, 09:06
Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.
21/05/2026, 10:21
Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.
20/05/2026, 14:48
Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.
19/05/2026, 17:29
À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.
19/05/2026, 12:13
À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.
18/05/2026, 17:15
Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.
18/05/2026, 10:30
Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?
16/05/2026, 11:17
La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques.
15/05/2026, 17:33
Top ArticlesErri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
3 Commentaires
adnstep
08/06/2026 à 13:59
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Actualisant
08/06/2026 à 14:24
Le ridicule n'a jamais tué, tout au plus fait-il mal à l'égo, passagèrement.
Mais le flagrant délit (crime ou délit) constaté au moment où l'infraction – ici, à l'honnêteté intellectuelle – est commise devient plus délicat, puisqu'il a des conséquences et que l'on en répond devant la société.
Qu'on se rassure, les Gens du livre sont de bonne composition et trouveront des circonstances atténuantes à ce dérapage du DG.
Mais il est rassurant que certains aient de la mémoire.
Et l'opportunité de s'en servir.
Orgue de Barbarie
08/06/2026 à 14:42
Le SLF brandit l'épouvantail pour actionner un levier de négo avec le SNE.
ces types se connaissent par coeur : le SLF va reculer sur les groupes éditoriaux, et obtenir le soutien du Médef du livre, pour instaurer la taxe, quand ce dernier aura les assurances que ses gros bonnets en profiteront.
Et tout le monde sera heureux.