Face à Bolloré et cie, soutenir “un projet de défense de l’indépendance” (Laure Murat)

L'affaire Grasset aura remis en lumière une réalité un peu vite passée sous silence : l'édition est elle aussi soumise à des forces capitalistiques particulièrement puissantes. À commencer par celle de quelques hommes fortunés, pas forcément animés par les meilleures intentions : Vincent Bolloré ou Bernard Arnault ont clairement exprimé leur soutien à un projet politique d'extrême droite.

Le premier possède pourtant la première entité éditoriale française, Hachette Livre, également présent à l'international, tandis que le second est un actionnaire du groupe Madrigall. Citons par ailleurs le milliardaire tchèque Daniel Křetínský, propriétaire d'Editis et plus proche, pour sa part, du Printemps républicain, mouvement aux positionnements plutôt à droite de l'échiquier politique également. D'autres personnalités réactionnaires, à l'instar de Pierre-Édouard Stérin, sont enfin à l'affût, désireuses de faire du livre un instrument de propagande.

Le moment traversé avec le limogeage d'Olivier Nora puis la mobilisation Zapper Bolloré, du côté du cinéma, semble paradoxalement être « une aubaine » pour Laure Murat. Selon elle, ces événements pourraient ainsi « déclencher une forme de solidarité et d’inventivité dans les réponses qu’il faut opposer à la mainmise sur les cinémas et les maisons d’édition ».

Selon l'historienne, l'intérêt démontré pour les secteurs culturels témoigne du fait qu'ils représentent « des bastions de la pensée critique ». Or, « le premier signe du fascisme, c’est l’anti intellectualisme », le fait de « supprimer la pensée critique », rappelle-t-elle en citant l'analyse d'Umberto Eco.

Si Bolloré concentre l'attention et une bonne partie des critiques, Laure Murat invite à maintenir une vigilance sur l'ensemble des groupes éditoriaux. Elle évoque ainsi le cas d'une autrice parmi ses proches, écartée du catalogue de Gallimard « parce qu'elle disait du mal de Bernard Arnault ». Elle-même, dont le livre Toutes les époques sont dégueulasses est publié par Verdier et diffusé par la Sodis [qui appartient à Madrigall/Gallimard, NdR], s'est interrogée sur ce que représentait cette parution.

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Elle en a tiré un mot d'ordre simple : « Il faut analyser tous les maillons de la chaine et jeter nos forces dans un projet de défense de l’indépendance », avance-t-elle. Derrière cette proposition, un retour « aux fondamentaux matérialistes de base », soit la « possession des moyens de production » par les éditeurs eux-mêmes, et pas par des actionnaires ou un propriétaire fortuné.

Une polarisation « dangereuse »

Pour mettre en œuvre cette stratégie, Laure Murat ne se dit pas favorable au boycott, question « complexe et importante ». D'une part, parce que boycotter la production bibliographique du groupe Bolloré suppose de se priver d'un « nombre ahurissant d'ouvrages », d'autre part, parce que certains titres présentent malgré tout un intérêt.

L'autrice de Passage de l'Odéon (Gallimard, 2005), hommage aux libraires Adrienne Monnier et Sylvia Beach, recommande plutôt la sélection, le choix, « définition de la librairie indépendante ». À ses yeux, par ailleurs, « poser n'est pas valider », et les libraires peuvent proposer des ouvrages ne correspondant pas à leurs convictions personnelles.

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Une forme de « pluralité » de l'offre est par ailleurs appréciable en librairie, à l'heure de la polarisation de la société, souligne l'historienne. À ce titre, les violences subies par les commerces du livre, « inacceptables », doivent provoquer une réponse institutionnelle à la hauteur de la part du gouvernement, affirme-t-elle.

À l'occasion des prochaines échéances électorales, Laure Murat espère que des questions ciblées seront posées aux candidats et candidates, pour que ces derniers formuleront « des promesses, des points spécifiques, même si tous seront pleins de bons sentiments ». Pour finir, elle invite, en cette période troublée, à ne pas faire « trop de reproches aux libraires » : « On leur fait porter une situation qui les déborde. »

Photographie : L'historienne Laure Murat, en visioconférence, le dimanche 7 juin 2026, lors des RNL 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

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Par Antoine Oury

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