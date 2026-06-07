Taxer les autres parce qu'on va mal”, pas “le réflexe le plus sain” (SNE)

Le Syndicat de la librairie française (SLF), conscient des difficultés de la profession, avance une solution. Fin mai, l'organisation proposait ainsi la mise en place d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

L'idée visait à compenser les baisses des crédits publics dédiés au livre et à la lecture, mais aussi de doter le secteur d'un mécanisme de redistribution semblable à ceux qui existent pour l'audiovisuel ou le cinéma.

Cette taxe s'inspirerait du modèle mis en œuvre par le Centre national du Cinéma et de l'image animée (CNC) et des aides qu'il verse aux salles de cinéma d'art et essai, au nombre de 1301 en France, selon le dernier bilan du CNC, qui précise néanmoins que 19,9 millions € ont été répartis, cette même année, « entre 1317 établissements classés Art et Essai ».

En ouverture des RNL, Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris et présidente du SLF, a de nouveau évoqué le sujet, estimant qu'il répondrait « à l'objectif de redistribution dans la filière ». Si le périmètre exact de ce prélèvement n'est pas encore défini, le SLF imaginait une taxe « sur le chiffre d'affaires des grands opérateurs de l'édition et de la vente de livres, qui pourrait ramener plusieurs dizaines de millions d'euros ».

Touche pas à mon éditeur

L'idée serait en discussion avec les services du ministère de la Culture, comme nous l'a confirmé ce 7 juin Olivier Lombardie, directeur général du Centre national du livre (CNL), opérateur qui pourrait par ailleurs être chargé de la collecte et de la répartition de cette éventuelle taxe. Le CNL n'est toutefois pas favorable à une taxe sur le chiffre d'affaires des éditeurs : « Notre réflexion, au CNL, était plutôt de la faire reposer sur les plateformes de vente en ligne, ce sont elles qui déstabilisent le marché de plusieurs façons, notamment par les ventes d’occasion », nous précisait son directeur général.

L'édition échapperait-elle donc à la taxation ? Interrogé, Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), indique qu'il n'est « pas certain que ce soit en s'autotaxant que l'on trouve des réponses pour sauver la chaine du livre ». Soulignant n'avoir « rien entendu de précis en la matière », il évoque la taxe sur l'édition des ouvrages en librairie du CNL, qui finançait les actions de l'opérateur jusqu'en 2019.

« Elle exonérait effectivement les petits éditeurs », déclare le directeur général du SNE, « mais, au sens de la taxe du CNL, on devenait un grand éditeur à partir du moment où l'on dépassait 73.800 € de chiffre d'affaires, ce qui est une définition très extensive », avance-t-il, en précisant que le SLF n'aurait « pas demandé à mettre ceci en place ». Peu enthousiaste, il ajoute que « le mécanisme qui consiste à taxer les autres parce qu’on va mal à l’intérieur d’un même écosystème ne [lui] parait pas forcément être le réflexe le plus sain ».

Au-delà de ce mécanisme de redistribution, le SLF a également évoqué, par la voix de sa présidente Alexandra Charroin-Spangenberg, les remises commerciales insuffisantes accordées par certains éditeurs aux libraires indépendants. À ce sujet, l'organisation fait valoir l'article 2 de la loi sur le prix unique du livre, lequel imposerait « pour faire simple, que les librairies de qualité soient mieux rémunérées qu’Amazon ».

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Un argument qui ne convainc pas Renaud Lefebvre : « À ma connaissance, les conditions générales de vente des éditeurs sont conformes à cet article 2 de la loi de 1981 qui précise que l’amplitude maximale des remises qualitatives doit être supérieure à l’amplitude maximale des remises quantitatives », assure-t-il. « Elle ne dit nulle part que, pour un libraire donné, la remise qualitative doit toujours être supérieure au montant de la remise quantitative, ce n’est pas vrai » insiste-t-il, en soulignant qu'un tel principe serait par ailleurs, selon lui, « en contradiction avec les règles générales en matière de droit de la concurrence ».

Qui, pour trancher entre ces différentes interprétations de la loi de 1981 : le médiateur du livre ou la justice ?

Photographie : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes (illustration, ActuaLitté, CC BY 4.0)

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Par Antoine Oury

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