Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Derrière une haute paroi blanche portant le titre Fairy Tail, une épopée draconique, le visiteur entre dans un espace qui semble avoir quitté les pages du manga. Au centre, un arbre aux racines apparentes s’élève au-dessus d’un îlot rocheux entouré d’une mer stylisée.

Plus loin, un comptoir en bois évoque la guilde où se retrouvent les héros de la série. L’exposition, présentée dans le cadre des Rendez-vous de la BD d’Amiens, assume une approche scénographique : faire exister Fairy Tail dans l’espace, sans se limiter à l’accrochage de planches.

Créé par Hiro Mashima, Fairy Tail s’est imposé comme l’un des grands succès du manga de fantasy et d’aventure. En France, la série totalise 17 millions de ventes et figure parmi les titres les plus populaires du marché. L’exposition s’appuie sur cette notoriété, mais s’intéresse surtout à la construction d’un monde devenu familier à plusieurs générations de lecteurs.

Entrer dans le royaume de Fiore

Le parcours s’ouvre sur les fondations du récit. Recherches graphiques, schémas préparatoires et documents de travail permettent d’observer la manière dont Hiro Mashima a bâti son monde. Une grande carte du royaume de Fiore côtoie notes et croquis, comme autant d’indices sur la mise en place de la géographie, des personnages et des lieux emblématiques de la série.

L’histoire suit Lucy, jeune mage qui rejoint la guilde Fairy Tail et rencontre Natsu, Happy, Erza, Grey ou encore Wendy. Ensemble, ils accomplissent des missions dans un monde où la magie est omniprésente, avec l’amitié, la solidarité et le courage comme ressorts centraux.

Plutôt que de résumer l’intrigue, l’exposition montre comment cet imaginaire s’est matérialisé sous le crayon du mangaka. Reproductions et fac-similés mettent en avant le travail qui précède la publication : composition des pages, recherches de décors, expressions des personnages, scènes d’action.

Les héros au premier plan

Une section est consacrée aux figures majeures de la série. Natsu Dragnir, Erza Scarlett, Grey Fullbuster ou Lucy Heartfilia apparaissent sur les murs à travers de grandes représentations en couleur, accompagnées de reproductions de pages.

Le dispositif fait circuler le regard entre image finale et étapes de création. Les visiteurs découvrent des extraits de planches où s’esquissent combats, moments de comédie et séquences plus dramatiques.

Quelques dessins réalisés directement sur les parois, accompagnés de la signature d’Hiro Mashima, ponctuent également le parcours. Ces interventions créent un lien plus direct avec le geste du dessinateur.

Reconstituer la guilde

L’un des aspects les plus marquants tient à la reconstitution de certains lieux emblématiques. Le comptoir de la guilde, entouré d’illustrations, de bouteilles décorées et de reproductions d’objets issus de la série, transforme une partie du parcours en décor de fiction.

Cette volonté de recréer l’ambiance de la guilde est au cœur du projet. L’exposition cherche à donner une présence physique à un monde généralement cantonné à la page imprimée. L’arbre monumental placé à l’entrée fonctionne dans le même esprit : installé dans un espace aux murs peints de nuages et de ciel, il devient un point de repère visuel, presque un seuil.

Les premiers retours soulignent la force de cette entrée en matière. « L’arbre à l’entrée nous fait immédiatement rentrer dans cet univers », relève un visiteur, qui nous décrit une « exposition magnifique » et des planches « très bien reconstruites ».

Une autre remarque insiste sur ce que le format permet de déplacer : « Voir les planches en grand, découvrir les coulisses des créations et se plonger dans l’univers de l’œuvre, c’est vraiment quelque chose. »

Une exposition sur le manga autant que sur sa fabrication

Au fil des salles, un second récit se dessine. Derrière les aventures de Lucy et de ses compagnons apparaît celui du travail de l’auteur. Fac-similés, croquis préparatoires et reproductions de pages retracent la genèse d’une œuvre devenue une référence du shonen fantastique.

Les visiteurs passent ainsi d’une grande illustration couleur à une page en noir et blanc, puis à une recherche préparatoire. Cette circulation entre œuvre achevée et documents de travail constitue l’un des fils conducteurs du parcours.

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Fairy Tail, une épopée draconique prend la forme d’une traversée à double entrée. D’un côté, elle replonge les lecteurs dans les aventures d’une guilde devenue emblématique. De l’autre, elle rappelle que cet univers de magie, de dragons et d’amitié repose sur un long travail de dessin, de mise en scène et de construction narrative.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Inès Lefoulon

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