Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.
Le 07/06/2026 à 19:26 par Inès Lefoulon
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07/06/2026 à 19:26
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Derrière une haute paroi blanche portant le titre Fairy Tail, une épopée draconique, le visiteur entre dans un espace qui semble avoir quitté les pages du manga. Au centre, un arbre aux racines apparentes s’élève au-dessus d’un îlot rocheux entouré d’une mer stylisée.
Plus loin, un comptoir en bois évoque la guilde où se retrouvent les héros de la série. L’exposition, présentée dans le cadre des Rendez-vous de la BD d’Amiens, assume une approche scénographique : faire exister Fairy Tail dans l’espace, sans se limiter à l’accrochage de planches.
Créé par Hiro Mashima, Fairy Tail s’est imposé comme l’un des grands succès du manga de fantasy et d’aventure. En France, la série totalise 17 millions de ventes et figure parmi les titres les plus populaires du marché. L’exposition s’appuie sur cette notoriété, mais s’intéresse surtout à la construction d’un monde devenu familier à plusieurs générations de lecteurs.
Le parcours s’ouvre sur les fondations du récit. Recherches graphiques, schémas préparatoires et documents de travail permettent d’observer la manière dont Hiro Mashima a bâti son monde. Une grande carte du royaume de Fiore côtoie notes et croquis, comme autant d’indices sur la mise en place de la géographie, des personnages et des lieux emblématiques de la série.
L’histoire suit Lucy, jeune mage qui rejoint la guilde Fairy Tail et rencontre Natsu, Happy, Erza, Grey ou encore Wendy. Ensemble, ils accomplissent des missions dans un monde où la magie est omniprésente, avec l’amitié, la solidarité et le courage comme ressorts centraux.
Plutôt que de résumer l’intrigue, l’exposition montre comment cet imaginaire s’est matérialisé sous le crayon du mangaka. Reproductions et fac-similés mettent en avant le travail qui précède la publication : composition des pages, recherches de décors, expressions des personnages, scènes d’action.
Une section est consacrée aux figures majeures de la série. Natsu Dragnir, Erza Scarlett, Grey Fullbuster ou Lucy Heartfilia apparaissent sur les murs à travers de grandes représentations en couleur, accompagnées de reproductions de pages.
Le dispositif fait circuler le regard entre image finale et étapes de création. Les visiteurs découvrent des extraits de planches où s’esquissent combats, moments de comédie et séquences plus dramatiques.
Quelques dessins réalisés directement sur les parois, accompagnés de la signature d’Hiro Mashima, ponctuent également le parcours. Ces interventions créent un lien plus direct avec le geste du dessinateur.
L’un des aspects les plus marquants tient à la reconstitution de certains lieux emblématiques. Le comptoir de la guilde, entouré d’illustrations, de bouteilles décorées et de reproductions d’objets issus de la série, transforme une partie du parcours en décor de fiction.
Cette volonté de recréer l’ambiance de la guilde est au cœur du projet. L’exposition cherche à donner une présence physique à un monde généralement cantonné à la page imprimée. L’arbre monumental placé à l’entrée fonctionne dans le même esprit : installé dans un espace aux murs peints de nuages et de ciel, il devient un point de repère visuel, presque un seuil.
Les premiers retours soulignent la force de cette entrée en matière. « L’arbre à l’entrée nous fait immédiatement rentrer dans cet univers », relève un visiteur, qui nous décrit une « exposition magnifique » et des planches « très bien reconstruites ».
Une autre remarque insiste sur ce que le format permet de déplacer : « Voir les planches en grand, découvrir les coulisses des créations et se plonger dans l’univers de l’œuvre, c’est vraiment quelque chose. »
Au fil des salles, un second récit se dessine. Derrière les aventures de Lucy et de ses compagnons apparaît celui du travail de l’auteur. Fac-similés, croquis préparatoires et reproductions de pages retracent la genèse d’une œuvre devenue une référence du shonen fantastique.
Les visiteurs passent ainsi d’une grande illustration couleur à une page en noir et blanc, puis à une recherche préparatoire. Cette circulation entre œuvre achevée et documents de travail constitue l’un des fils conducteurs du parcours.
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Fairy Tail, une épopée draconique prend la forme d’une traversée à double entrée. D’un côté, elle replonge les lecteurs dans les aventures d’une guilde devenue emblématique. De l’autre, elle rappelle que cet univers de magie, de dragons et d’amitié repose sur un long travail de dessin, de mise en scène et de construction narrative.
Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
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Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
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Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.
20/05/2026, 14:48
Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.
19/05/2026, 17:29
À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.
19/05/2026, 12:13
À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.
18/05/2026, 17:15
Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe.
18/05/2026, 13:09
Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.
18/05/2026, 10:30
Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?
16/05/2026, 11:17
La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques.
15/05/2026, 17:33
Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.
15/05/2026, 15:19
Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique.
15/05/2026, 13:01
Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.
14/05/2026, 09:03
Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.
13/05/2026, 17:18
Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.
13/05/2026, 17:01
Top ArticlesErri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
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