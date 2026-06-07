Le Centre national du livre veut taxer les plateformes plutôt que les éditeurs

Le 28 mai dernier, à l'occasion d'une conférence de presse pour présenter les Rencontres nationales de la librairie, le Syndicat de la librairie française (SLF) proposait un remède à l'austérité imposée par le gouvernement au secteur du livre. L'organisation suggérait ainsi d'instaurer une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

Le SLF pointait la faiblesse des soutiens publics à l'égard de la chaine du livre, mais aussi l'existence de taxes, dans d'autres secteurs culturels (notamment l'audiovisuel et le cinéma), afin de soutenir les acteurs les plus fragiles.

« Le livre est beaucoup moins financé que les autres secteurs culturels et il est beaucoup plus impacté par les baisses de budget. C'est la raison pour laquelle le SLF plaide pour la mise en place d'une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des grands opérateurs de l'édition et de la vente de livres, qui pourrait ramener plusieurs dizaines de millions d'euros », expliquait à cette occasion Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne et présidente du SLF.

Qui taxer ?

Aux RNL, ce dimanche 7 juin, la présidente de l'organisation a de nouveau évoqué ce dispositif, lequel répondrait « à l'objectif de redistribution dans la filière ». Elle n'a pas été la seule à le faire, puisqu'Olivier Lombardie, le directeur général du Centre national du livre, est aussi revenu sur la proposition. Les sommes prélevées seraient ainsi réparties par l'opérateur lui-même, et pourraient financer ses propres actions.

Le CNL a en effet vu ses subventions baisser de 22 % en deux ans, en lien avec la politique austéritaire appliquée par les gouvernements qui se sont succédé. « Nos interventions sur le marché n'ont pas été réduites jusqu'à présent », confirme le directeur général du CNL, puisqu'il s'est appuyé sur son fonds de roulement. « Celui-ci est par nature provisoire », ajoute-t-il cependant, estimant que les réserves permettraient de tenir seulement un an de plus, à ce rythme.

Ensuite, « si la culture continue à être malmenée, y compris sur le plan budgétaire, évidemment, nous appliquerons les directives de l'État ».

Des discussions sont donc engagées avec la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), au ministère de la Culture, afin d'étudier les options. Elles sont peu nombreuses : la première, une hausse des crédits publics, semble peu probable dans le contexte actuel, même si « l'on parle de dizaines de millions €, et pas de centaines », rappelle Olivier Lombardie. La seconde, l'idée d'une taxe sur des acteurs du livre, est étudiée avec intérêt.

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Cependant, le périmètre suggéré par le SLF semble déjà s'être réduit. « Notre réflexion, au CNL, était plutôt de la faire reposer sur les plateformes de vente en ligne, ce sont elles qui déstabilisent le marché de plusieurs façons, notamment par les ventes d’occasion », détaille Olivier Lombardie. Les libraires pointent pourtant une forme de déstabilisation du marché, aussi, de la part des éditeurs, qui accordent des conditions commerciales plus favorables à certains vendeurs de livres, notamment Amazon ou la Fnac. Et le SLF a rappelé que, jusqu'en 2019, le CNL lui-même était en partie financé grâce à une taxe semblable.

« Qu’il y ait des discussions qui se nouent [sur les sujets des remises commerciales et du soutien des éditeurs, NdR] évidemment, nous y sommes favorable, mais pas à travers une taxe pour ce qui est des éditeurs », confirme le directeur général du CNL. « Vu l’état du budget de la nation, faire contribuer par le marché est plutôt de bon sens, il s'agit aussi d'une façon de réguler le marché », conclut-il.

Photographie : Olivier Lombardie, directeur général du CNL, à Rennes, le dimanche 7 juin 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

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Par Antoine Oury

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