Pour la présidente du SLF, le prix unique du livre “est aussi un outil de domination

Environ 1200 professionnels du livre, dont plus de 700 libraires, se retrouvent à Rennes, ces 7 et 8 juin, pour évoquer l'avenir de la librairie et, plus largement, de la chaine du livre. Un rendez-vous suivi, aux implications politiques — la ministre de la Culture Catherine Pégard y est attendue ce lundi 8 juin — autant que sectorielles.

La situation économique et financière de la librairie française préoccupe, en effet, après les placements en redressement judiciaire des groupes Gibert et Nosoli (Furet du Nord/Decitre) et alors que les alertes se multiplient. L'institut d'étude Xerfi a livré, à la demande du SLF, un nouveau rapport sur les finances des commerces du livre, lequel dresse un tableau noir, mais qui pourrait encore s'obscurcir à l'horizon 2027.

Ce contexte économique pesant est bien évidemment dans tous les esprits. Quand Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris et présidente du SLF, monte à la tribune, elle se sent ainsi, de son propre aveu, comme Aragorn devant les portes du Mordor : avec la lourde charge de motiver les troupes avant un âpre combat.

La responsabilité des éditeurs

Il y a quelques jours déjà, à l'occasion d'une conférence de presse, le SLF avait donné le ton, en réclamant une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, à savoir les groupes éditoriaux et les plateformes de vente en ligne. En ouverture des RNL, Alexandra Charroin-Spangenberg a poursuivi sur le même mode, en soulignant la situation économique délicate des librairies, mais en pointant également « l'inertie coupable » des partenaires éditeurs, diffuseurs et distributeurs, accusés de favoriser, par des remises commerciales, les grands opérateurs plutôt que les libraires indépendants.

« Les éditeurs ne nous rémunèrent pas suffisamment », a appuyé la présidente du SLF, en précisant que la ministre de la Culture avait promis une mission-flash sur ce sujet, « mais rien ne vient ». La présidente du SLF vient avec une bonne nouvelle, cependant : Hachette accepte finalement d'appliquer une remise minimale de 36 % pour les librairies — seul le groupe Média-Participations s'y refuse encore — et promet un peu plus de souplesse dans les paiements.

Mais cela semble trop peu, trop tard, pour le SLF, qui souhaite à présent une remise minimale de 38 %, ainsi que la fin du « plafond de verre » à 40 % pour les librairies moyennes et grandes. Sa présidente assure que les avantages octroyés à Amazon ou à la Fnac leur permettent, dans les faits, d'obtenir des rabais « qui dépassent largement les 45 % ».

En conséquence, le syndicat patronal entend « faire respecter l’article 2 de la loi de 1981 », lequel impose, « pour faire simple, que les librairies de qualité soient mieux rémunérées qu’Amazon », a souligné Alexandra Charroin-Spangenberg. Après un tonnerre d'applaudissements, elle a dénoncé le « manque de considération décomplexée de la part d’acteurs qui devraient être nos alliés », visant les éditeurs. Son récent passage à la matinale de France Culture, en compagnie d'Antoine Gallimard et Philippe Robinet, ne lui a pas laissé des souvenirs agréables.

« Les éditeurs se servent du prix unique, mais ils sont les premiers à ne pas l’appliquer dans toute sa logique », affirme-t-elle, qualifiant cette mesure emblématique, « que les libraires défendront toujours par ailleurs », d'« outil de domination sur le reste de la chaine du livre ». « On ne peut pas user de cette domination sans la responsabilité qui va avec. »

« La situation nous oblige à prendre parti »

L'autre sujet de préoccupation de la profession dépasse les seules professions du livre, puisqu'il s'agit de « l'emprise idéologique de l'extrême droite, puisque le livre est devenu, comme l'audiovisuel, la presse ou le cinéma, le vecteur d’un projet politique extrémiste et décomplexé », contraire aux valeurs de la profession, rappelées dans une Charte des valeurs proclamée en 2024.

« La loi nous interdit, en tant que syndicat, de nous positionner comme un parti politique, mais la situation nous oblige à prendre parti », assure Alexandra Charroin-Spangenberg. « Nous défendons un projet de société, c'est pour cela que nous nous opposons au projet de Vincent Bolloré », affirme la présidente. Le SLF appelle, à ce titre, à intégrer le livre aux règles — assez peu contraignantes par ailleurs — limitant la concentration des médias.

À cette résistance s'en ajoutent d'autres. Résistance aux tentatives d'intimidation, via des agressions en ligne ou dans le réel et contre lesquelles le SLF exhorte les ministères de la Culture, de la Justice et de l'Intérieur à agir, « pour faire respecter la liberté d'expression dans tous les lieux de culture ». Une résistance, aussi, en « interrogeant l'impact de l'IA sur l'esprit humain ». Si ces nouvelles technologies peuvent être utilisées dans un certain cadre professionnel, les libraires entendent défendre « la création, reliée à la voix, à l’histoire et à la vision d’un être humain ». Un engagement qui prolonge par ailleurs la prise en compte de l'impératif écologique dans les pratiques.

Une nécessaire redistribution ?

Afin d'améliorer la situation économique d'un certain nombre d'acteurs de la chaine du livre, des auteurs aux libraires indépendants, en passant par les maisons d'édition les plus fragiles, le Syndicat de la Librairie française a proposé l'instauration d'une taxe sur les revenus des grands acteurs de la chaine du livre, plateformes de vente et éditeurs.

Une telle mesure répondrait « à l'objectif de redistribution dans la filière » tout en apportant une réponse à la précarisation de certains maillons, selon Alexandra Charroin-Spangenberg. Cette taxe « existe dans toutes les autres industries culturelles », rappelle la présidente, « et existait d'ailleurs dans le livre jusqu'en 2019 [elle venait alors financer le Centre national du livre, NdR] ».

« Nous comptons sur Catherine Pégard », a conclu Alexandra Charroin-Spangenberg. La ministre de la Culture s'est pour l'instant montrée particulièrement réservée, en particulier quant à l'offensive culturelle de Vincent Bolloré...

Photographie : Alexandra Charroin-Spangenberg, à Rennes, le dimanche 7 juin 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Antoine Oury

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