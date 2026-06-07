En Floride, une librairie-café accueille des chats à adopter

Une librairie-café s'est donc ouverte, toujours une plaisante nouvelle, où l’on réserve aussi du temps avec des chats à adopter. L’adresse, située sur East Silver Springs Boulevard, associe livres, boissons, pâtisseries, salon félin et relais d’adoption.

Des livres devant, des chats derrière

Le média local 352today est allé à la rencontre des porteurs du projet, quelques jours avant son ouverture officielle du 5 juin 2026. Amanda Damron et Matt Gray, propriétaires du lieu, expliquent avoir découvert des cafés à chats dans d’autres villes de Floride avant d’imaginer une version locale, pensée pour Ocala et son quartier est.

L’espace s’organise en deux parties. À l’avant, la librairie propose des livres, cadeaux, œuvres, produits autour des chats, pâtisseries et boissons. À l’arrière, un salon séparé accueille les animaux, avec des visites par créneau. Le principe tient dans cette séparation : le commerce garde son accès public, tandis que les rencontres avec les chats passent par une réservation.

L’ouverture s’est faite avec 16 chats, dont 13 proposés à l’adoption grâce à House Meow Rescue, organisation locale d’Ocala. Les visiteurs rencontrent les animaux dans un environnement moins anxiogène qu’un refuge classique, découvrent leur comportement, puis engagent les démarches d’adoption si le contact opère.

La librairie devenue refuge social

L’image attire d’abord : un lecteur entre pour un livre, une pâtisserie ou un moment calme, puis se retrouve avec un chat sur les genoux. Mais Purrs and Pages dépasse le décor attendrissant. Le livre attire, le café retient, l’adoption donne au lieu son rôle communautaire.

Les propriétaires annoncent aussi une programmation destinée à faire vivre l’adresse : yoga avec chats, méditation, soirées peinture, bingo, activités pour enfants. La lecture y trouve une place précise. Des animations jeunesse sont envisagées, avec des séances où un membre de la communauté lirait des histoires en présence des chats.

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Ce type de dispositif rejoint des pratiques déjà connues dans certaines bibliothèques, où des enfants lisent à voix haute auprès d’animaux pour réduire la pression scolaire. Ici, la logique passe par une librairie indépendante. L’animal sert de médiateur affectif, le livre de point d’ancrage, l’espace commercial de lieu de sociabilité.

Lire, rester, adopter

Pour les librairies indépendantes, ce modèle hybride répond à une contrainte très concrète : créer du temps passé sur place. Le stock ne suffit plus toujours à définir l’expérience. Les événements, le café, les rencontres, les services locaux et les causes associatives donnent au commerce culturel une fonction plus large dans son quartier.

L’équilibre réclame toutefois une gestion stricte. Un salon de chats impose des règles sanitaires, une attention au bien-être animal, une fréquentation contrôlée et un partenariat fiable avec les structures d’adoption. À Ocala, House Meow Rescue fournit ce lien avec le sauvetage animalier, tandis que le commerce organise la rencontre entre visiteurs et chats.

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Purrs and Pages ne vend donc pas seulement des livres sous surveillance féline. La librairie met en scène une circulation plus inattendue : un lecteur choisit un titre, réserve une séance, rencontre un animal, puis repart parfois avec une histoire — et, par l’intermédiaire d’un refuge local, avec un compagnon à adopter.

Crédits photos et vidéo : Purrs and Pages

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com