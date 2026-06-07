Goethe, Kim Il-sung, censure : la Booksletter ausculte les croyances du pouvoir

La Booksletter de la semaine compose ainsi une cartographie des croyances, des pouvoirs et des lectures qui dérangent, avec une veille ActuaLitté sur les mutations du marché du livre.

Littérature - Au-delà du Roi des Aulnes

Ein Sommer mit Goethe (« Un été avec Goethe »), de Gustav Seibt, C.H. Beck, 2026.

Il n’est pas indispensable d’affronter les 145 volumes de l’œuvre de Goethe pour mesurer la puissance d’un écrivain devenu monument. La Booksletter s’ouvre sur le récit d’une découverte tardive : celle d’un lecteur allemand qui, après neuf années de lycée, n’avait jamais vraiment rencontré Goethe. De ce manque naît une invitation à relire l’auteur hors des automatismes scolaires, loin du seul Roi des Aulnes ou du souvenir de Faust. Goethe redevient alors une expérience vive, un étonnement de langue et de pensée plutôt qu’une statue intimidante. Lire l’article.

Corée du Nord - Un culte de la personnalité crypto-chrétien

Korean Messiah: Kim Il Sung and the Christian Roots of North Korea’s Personality Cult (« Le messie coréen. Kim Il-sung et les racines chrétiennes du culte de la personnalité en Corée du Nord »), de Jonathan Cheng, Knopf, 2026.

Dans la dynastie nord-coréenne, le pouvoir ne se contente pas d’administrer, de surveiller ou de punir : il organise une liturgie. Le livre de Jonathan Cheng relit le culte de Kim Il-sung à partir de ses emprunts aux formes religieuses, et notamment chrétiennes. Le fondateur du régime y apparaît en guide providentiel, en législateur sacralisé, en figure éternelle dont la présence politique se prolonge jusque dans les rituels d’adoration. Une dictature officiellement marxiste-léniniste révèle ainsi une grammaire symbolique beaucoup plus mystique que ne le laisse entendre son discours idéologique. Lire l’article.

Psychiatrie - Six cinglés du fascisme espagnol

Architects of Terror: Paranoia, Conspiracy and Anti-Semitism in Franco’s Spain (« Architectes de la terreur. Paranoïa, complotisme et antisémitisme dans l’Espagne de Franco »), de Paul Preston, William Collins, 2023.

Paul Preston propose d’entrer dans le fascisme espagnol par ses obsessions, ses haines et ses fictions meurtrières. Six figures de la guerre civile dessinent une galerie où se mêlent antisémitisme, fantasmes de complot, exaltation monarchiste, violence sexuelle et justification théologique de la terreur. L’enquête montre comment des hommes de plume, d’Église, d’armée ou de réseaux clandestins ont donné une langue, une doctrine et parfois une jubilation à la répression franquiste. Le fascisme y cesse d’être une abstraction politique : il prend la forme de pathologies individuelles converties en programme historique. Lire l’article.

Environnement - Les damnés de la terre bolivienne

Remover la tierra (« Remuer la terre »), d’Antonio Sánchez Gómez, Sigilo Editorial, 2026.

Avocat spécialisé en droit de l’environnement, Antonio Sánchez Gómez suit les communautés indigènes frappées par la contamination minière en Bolivie. Son livre croise chronique de terrain, essai politique, récit de voyage et témoignage, dans un pays dont les richesses minérales contrastent avec la pauvreté de ceux qui les extraient. Des hautes terres au lac Poopó asséché, des galeries irrespirables aux palliris, veuves de mineurs reléguées au tri des résidus toxiques, l’ouvrage décrit l’extractivisme comme une violence sociale, écologique et coloniale toujours active. Lire l’article.

Société - « Ce livre est dangereux… »

That Book Is Dangerous!: How Moral Panic, Social Media, and the Culture Wars Are Remaking Publishing (« Ce livre est dangereux ! Comment une panique morale, les réseaux sociaux et la guerre culturelle refondent le monde de l’édition »), d’Adam Szetela, MIT Press, 2025.

La censure contemporaine ne passe plus seulement par l’interdiction ou l’autodafé. Aux États-Unis, Adam Szetela examine l’autre versant des paniques morales : celui des manuscrits relus, amendés ou expurgés avant publication sous la pression anticipée des réseaux sociaux. Le débat sur les sensitivity readers révèle une industrie éditoriale traversée par la crainte du scandale, du boycott ou de l’accusation publique. Entre livres retirés des bibliothèques scolaires et textes révisés pour prévenir l’offense, l’édition américaine affronte une question ancienne sous une forme nouvelle : qui décide de ce qu’un livre peut dire ? Lire l’article.

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Illustration : Goethe à 81 ans par Joseph Karl Stieler en 1831

Par Nicolas Gary

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