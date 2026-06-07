Des cabines téléphoniques pour écouter Lorca, Dickinson ou Cervantès

À Colmenar Viejo, le téléphone public reprend du service. Non pour appeler sa tante ou prévenir d’un retard, mais pour entendre Lorca, Machado, Emily Dickinson, Cervantès ou Shakespeare. Les 6 et 7 juin, la Feria del Libro 2026 installe trois cabines téléphoniques de style anglais dans le Parque El Mirador, au nord de Madrid.

Lorca répond au combiné

L’Ayuntamiento de Colmenar Viejo annonce des cabines littéraires ouvertes de 12 h à 15 h, puis de 17 h à 20 h, dans le cadre du festival du livre. Le visiteur décroche, choisit l’écoute, puis reçoit un texte par la voix : poèmes de Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado ou Emily Dickinson, fragment de Don Quichotte, entrée du dictionnaire de María Moliner, vers de Shakespeare en anglais.

L’objet règle tout. Là où tant de dispositifs de médiation passent par des écrans, une inscription ou un QR code, Colmenar Viejo confie la littérature à un geste ancien : saisir un combiné, tendre l’oreille, attendre qu’une voix arrive. La cabine isole quelques minutes le lecteur-auditeur de l’agitation du parc. Elle ne vend rien, ne demande rien, sinon un peu de curiosité.

La foire, ouverte de 11 h à 20 h, conserve le format attendu d’un rendez-vous local du livre : stands, signatures, ateliers, contes, activités familiales. Deux librairies de la commune, El Mirador et De la Fuente Rivera, participent à l’événement. Les livres achetés sur place bénéficient d’une remise de 10 %, selon la municipalité. Les cabines ajoutent à ce cadre marchand et festif une expérience immédiate du texte.

Une foire locale, un objet qui circule

La radio Cadena SER présente cette nouvelle édition de la Feria del Libro 2026 comme le grand rendez-vous littéraire du week-end dans la commune. D'ailleurs, les cabines figuraient déjà parmi les attractions de la Semana del Libro au mois d’avril et leur retour traduit plutôt le retour d'un format testé et approuvé, repris désormais au cœur de l’événement.

Le choix du mobilier donne au dispositif sa force. Une cabine téléphonique rouge évoque la ville, le voyage, le cinéma, parfois l’enfance. Dans un salon du livre, elle sert de seuil : on y entre quelques instants, non pour lire en silence, mais pour recevoir un texte oralement. Le patrimoine littéraire cesse d’apparaître sur une affiche ; il prend la forme d’un appel.

Cette simplicité offre une réponse concrète à une question que les bibliothèques, salons et collectivités connaissent bien : comment faire sortir les textes des rayons sans les réduire à une animation décorative ? Ici, l’objet attire, la voix retient, les auteurs circulent. Le public croise Lorca ou Dickinson sans préparation, puis rejoint les stands, les ateliers ou les bibliothèques municipales.

Décrocher, écouter, repartir avec un texte

L’opération fonctionne aussi par mélange. Les classiques espagnols côtoient une poète américaine, le théâtre anglais, un dictionnaire, un roman fondateur. La cabine n’impose pas un parcours savant. Elle propose une pioche sonore, courte, accessible, adaptée à une foire où l’on passe souvent plus que l’on ne s’installe.

À Colmenar Viejo, le livre ne quitte pas la place centrale : il reste vendu, signé, conseillé, raconté. Mais la littérature y prend une autre forme, plus furtive, plus urbaine. Pendant deux jours, le téléphone public ne relie plus deux personnes. Il relie un passant à une voix, une voix à un texte, un texte à la ville.

Les cabines littéraires restent accessibles les 6 et 7 juin, aux horaires annoncés par la mairie, dans le Parque El Mirador. À l’heure des notifications, Colmenar Viejo rappelle qu’un appel manqué n’a jamais empêché Lorca de répondre.

Par Clément Solym

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