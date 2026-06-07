Librairies rurales : 5 chiffres pour comprendre une fragilité française

1.La librairie rurale pèse bien plus qu’un simple commerce de centre-bourg.

L’étude Fill recense 817 librairies en ruralité, soit environ 30 % du réseau métropolitain, dans des territoires où seules 3 % des communes rurales disposent d’un tel commerce. Ces espaces représentent pourtant 88 % des communes françaises et 33 % de la population. La librairie rurale apparaît donc comme un maillon rare, mais stratégique, du maillage culturel.

2. L’élan post-Covid rencontre désormais une limite économique.

Le secteur attire encore : 25 % des établissements du panel se sont installés depuis 2022, et 57 % des nouveaux gérants n’étaient pas libraires auparavant. Mais le bilan 2025 du CNL signale un retournement national : 83 ouvertures, 85 fermetures et 57 reprises. Les fermetures touchent surtout des structures récentes, souvent situées dans de petites communes, avec un chiffre d’affaires inférieur à 200.000 €.

3. La fragilité financière repose souvent sur la rémunération des gérants.

Selon l’étude Fill, 60 % des librairies rurales réalisent moins de 300.000 € de chiffre d’affaires. La moyenne atteint 340.000 €, pour un cumul estimé à 250 millions €, soit environ 9 % de l’économie du secteur. La rentabilité moyenne, à 2,3 % du chiffre d’affaires, reste trompeuse : elle tient largement à la faible rémunération des gérants. Dans les librairies sous 200.000 € de chiffre d’affaires, un résultat net de 3,4 % représente moins de 5000 €.

4. Le stock et la logistique forment le cœur des tensions.

Les librairies rurales restent d’abord généralistes : 96 % le sont, avec une surface moyenne de 104 m² et environ 7300 références. Mais la rotation moyenne du stock, à 2,57, pèse sur la trésorerie. La commande client représente 29,5 % du chiffre d’affaires, ce qui rend les délais décisifs. Or 57 % des librairies reçoivent deux livraisons par semaine, 12 % seulement tous les jours, et 43 % connaissent une logistique sous tension, contre 16 % en situation critique.

5. Ces librairies remplissent un rôle proche du service public, sans financement équivalent.

Elles organisent en moyenne deux animations par mois, travaillent massivement avec les médiathèques (93 %) et avec les établissements scolaires (93 %). Elles participent à la vie culturelle locale, aux salons, aux prix littéraires, aux relations avec les auteurs. Mais cette centralité repose sur des équipes réduites, des semaines longues — 43 heures d’ouverture en moyenne — et des aides encore trop peu activées. L’enjeu n’est donc plus seulement d’ouvrir des librairies rurales, mais de permettre à celles qui existent de tenir.

La synthèse est proposée en consultation ci-dessous, et l'étude dans sa globalité est à consulter ici : Étude : les librairies rurales, dernier rempart du livre en campagne.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Nicolas Gary

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