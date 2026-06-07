Étude : les librairies rurales, dernier rempart du livre en campagne

Librairies rurales : la campagne attire, l’économie rappelle à l’ordre

La librairie rurale ne se résume pas à une vitrine chaleureuse au milieu d’un bourg. La nouvelle étude économique de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture en fait un acteur stratégique du maillage culturel : 817 librairies en ruralité, environ 30 % du réseau métropolitain, dans des espaces où seules 3 % des communes disposent d’un tel commerce.

Dans le même temps, le bilan 2025 du Centre national du livre, présenté par ActuaLitté pour l’ensemble du secteur, signale un tournant national : 83 ouvertures, 85 fermetures, 57 reprises. L’enthousiasme post-Covid marque le pas. La proximité attire encore ; son modèle économique, lui, reste sous forte tension.

Cette mise en regard éclaire tout l’intérêt de l’étude Fill. Le document ne cartographie pas seulement des points de vente éloignés des métropoles. Il décrit une économie de territoire, avec ses clientèles, ses stocks, ses livraisons, ses médiathèques, ses écoles, ses touristes, ses habitants fidèles et ses gérants rarement ménagés.

L’enquête repose sur 270 réponses, 151 liasses fiscales et 27 entretiens qualitatifs, sous la supervision d’un comité associant notamment la Fill, les structures régionales pour le livre, le CNL, le SLF et l’Observatoire de l’économie du livre du ministère de la Culture. Autrement dit : une photographie assez solide pour dépasser l’impression de terrain.

L'article qui suit tente de rendre compte de manière détaillée de l'ensemble des points évoqués. On peut retrouver notre synthèse à cette adresse.

Le rural, nouvel eldorado fragile de la librairie

Le premier enseignement concerne moins les librairies que la ruralité elle-même. En France, 88 % des communes relèvent de ces espaces et 33 % de la population y vit. Mais le mot « ruralité » écrase des situations très différentes. L’étude distingue six profils : ruralité très isolée, ouvrière ou populaire, montagnarde, touristique et portée par les résidences secondaires, structurée autour de petites villes, ou encore périphérique et connectée aux métropoles.

Cette typologie change la lecture. Une boutique installée dans une station de montagne, une petite ville-centre, un bourg ouvrier ou une commune littorale sous pression touristique ne partage ni la même saison, ni la même clientèle, ni les mêmes coûts cachés. Ici, la voiture conditionne l’accès au commerce. Là, les résidents secondaires portent une part décisive du chiffre d’affaires. Ailleurs, le libraire affronte une distance symbolique au livre, résumée par des habitants qui ne se sentent pas toujours légitimes dans ces « lieux pas faits pour nous ».

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Les clientèles dominantes restent pourtant assez homogènes : un public majoritairement féminin, âgé de 45 à 70 ans, des familles, des grands-parents, des résidents secondaires, des cadres et professions intellectuelles dans les zones attractives. Les adolescents et les publics populaires, eux, demeurent plus difficiles à atteindre. Ces commerces traitent donc deux distances à la fois : les kilomètres, et le sentiment que le livre appartient à d’autres.

Le dynamisme récent existe. Selon la Fill, 25 % des établissements du panel se sont installés depuis 2022 ; les ouvertures datent en moyenne de 2007, les reprises de 2017. Les nouveaux gérants n’étaient pas libraires auparavant dans 57 % des cas. Le chiffre dit beaucoup de l’attractivité du métier, mais aussi du risque porté par les reconversions. Le projet séduit par son ancrage, sa qualité de vie, son rôle social. Il réclame ensuite une endurance de commerce très classique : horaires, cartons, trésorerie, commandes, fidélisation, charges, recrutement.

Le seuil critique : 200.000 € de chiffre d’affaires

C’est là que le bilan du CNL rejoint le diagnostic Fill. En 2025, les fermetures recensées à l’échelle nationale frappent d’abord des librairies récentes : 48 % concernaient des établissements ouverts depuis 2017, 38 % depuis 2021. Plus d’une fermeture sur deux survient dans une commune de moins de 15.000 habitants. À quelques exceptions près, les commerces concernés réalisaient moins de 200.000 € de chiffre d’affaires.

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Or l’étude Fill montre que 60 % des librairies rurales se situent sous 300.000 € de chiffre d’affaires. La moyenne atteint 340.000 €, pour un cumul estimé à 250 millions €, soit environ 9 % de l’économie du secteur. Mais cette moyenne dissimule des écarts considérables. Les plus petites structures, nombreuses, portent une grande partie du risque. Elles ont parfois le mérite culturel le plus évident, mais la surface financière la plus étroite.

La rentabilité moyenne ressort à 2,3 % du chiffre d’affaires. Présentée seule, la donnée semble presque rassurante. L’étude la nuance aussitôt : ce résultat repose largement sur une rémunération faible, parfois inexistante, des gérants. Pour les librairies de moins de 200.000 € de chiffre d’affaires, un résultat net de 3,4 % représente moins de 5000 €. Le modèle tient donc souvent parce que le porteur absorbe une part du coût par son propre revenu.

Le sujet dépasse la seule campagne. Le CNL insiste, dans son bilan 2025, sur les charges fixes, les loyers, les rémunérations, la surproduction, le recul de la lecture et la recomposition des pratiques d’achat. La librairie indépendante repose sur un triptyque précieux — l’assortiment, les équipes, le lieu — mais chacun de ces piliers coûte cher. Dans les bourgs et petites villes, cette économie de présence rencontre une contrainte supplémentaire : la dispersion des publics.

Le stock, richesse culturelle et piège de trésorerie

Les commerces étudiés demeurent d’abord des librairies. 96 % sont généralistes. Leur surface moyenne atteint 104 m², avec 7300 références. La littérature représente 31 % des ventes, la jeunesse 28 %, la BD et le manga 15 %. Le livre pèse entre 80 % et 90 % du chiffre d’affaires. L’image d’un lieu culturel dilué dans le cadeau ou le café ne résiste donc pas aux données : le cœur de l’activité reste le livre.

Mais ce cœur compose avec une clientèle éclatée. Un point de vente rural s’adresse aux habitants permanents, aux familles, aux enseignants, aux médiathèques, aux touristes, aux résidents secondaires, aux grands lecteurs et aux acheteurs occasionnels. Pour répondre à ces publics, il élargit son fonds. Ce fonds nourrit la prescription, l’identité et la valeur du lieu. Il immobilise aussi de la trésorerie.

La rotation moyenne du stock s’établit à 2,57. Les catégories D et E, parmi les plus petites en chiffre d’affaires, présentent les rotations les plus faibles et les réserves les plus lourdes rapportées à leur activité. Le paradoxe se dessine nettement : plus un commerce sert un bassin peu dense, plus il a besoin d’offrir du choix ; plus il offre du choix, plus il immobilise de capital dans des ouvrages qui tournent lentement.

Le poids de la commande client confirme cette tension. Hors grandes librairies, elle approche 30 % du chiffre d’affaires ; l’ensemble du panel atteint 29,5 %. Dans les zones non touristiques, ce recours grimpe encore. Le libraire vend donc beaucoup ce qu’il ne détient pas en rayon. Il sert d’interface humaine avec un catalogue immense. Mais cette médiation suppose des délais fiables, des livraisons régulières et des retours fluides. C’est précisément là que le modèle accroche.

Quand la livraison devient un handicap concurrentiel

La logistique constitue le point dur de l’étude. 93 % des établissements passent par Prisme. 57 % reçoivent deux livraisons par semaine, 12 % seulement tous les jours. Les délais se situent majoritairement entre quatre et sept jours, avec des pointes jusqu’à deux semaines pour 9 % des plus petites structures. Le taux de retour moyen atteint 18 %. Dans un secteur rythmé par la nouveauté, la commande rapide et la comparaison permanente avec les plateformes, la distance ne se mesure pas seulement en kilomètres : elle se mesure en jours d’attente.

L’Indice logistique rural construit par l’étude rend cette inégalité très lisible. 5 % des librairies bénéficient d’une logistique dite premium, 36 % d’une organisation fonctionnelle, 43 % d’un système sous tension et 16 % d’une situation critique. Les mieux desservies appartiennent plutôt aux ruralités périphériques, connectées ou aux villes-centres. Les plus exposées se trouvent dans les espaces très isolés, ouvriers, populaires ou montagnards. Plus le chiffre d’affaires progresse, plus l’indice logistique s’améliore. La fragilité économique s’additionne donc souvent à la fragilité d’acheminement.

Le problème se répercute sur la relation commerciale. Quand un client commande en ligne, il achète une promesse de disponibilité. Quand il commande en librairie rurale, il accepte parfois une attente plus longue, malgré le conseil, l’accueil et le lien local. La loi sur les frais de port a corrigé une partie de l’asymétrie tarifaire avec les plateformes. Elle n’efface pas l’écart de délai, ni la dépendance des petits commerces aux tournées, aux ruptures de charge et aux seuils de rentabilité des transporteurs.

Les relations avec les représentants ajoutent un autre signal. 18 % des libraires déclarent ne jamais en voir, 30 % seulement une fois par trimestre. La distance agit alors sur l’assortiment, la mise en place, la connaissance des nouveautés et le dialogue interprofessionnel. Ces commerces travaillent souvent beaucoup avec leur environnement immédiat ; ils restent parfois éloignés de leur propre filière.

Diversifier sans dissoudre le métier

La diversification apparaît dès lors comme une réponse pragmatique. 96 % des librairies rurales vendent d’autres produits que des livres, pour 10 % à 20 % de leur chiffre d’affaires. Les produits les plus fréquents sont la carterie, la papeterie, les jeux et jouets ; viennent ensuite le thé, le café, le bistrot ou les photocopies. Le sujet divise parfois la profession, mais l’étude Fill le replace dans son contexte : en ruralité, la librairie répond aussi à la disparition d’autres commerces.

Cette diversification ne remplace pas le livre. Elle soutient la fréquentation, augmente le panier, rend le lieu plus utile et apporte des marges plus confortables. Elle réclame aussi du temps, des compétences, de la place, des achats, une gestion supplémentaire. Dans les petites structures, chaque solution ajoute sa part de charge. La librairie-café, la papeterie, l’occasion, le jeu ou l’artisanat local ne sauvent pas mécaniquement un modèle ; ils lui donnent parfois l’oxygène nécessaire.

Le bilan CNL posait déjà cette ligne de crête : diversifier sans brouiller le cœur du métier. Le livre d’occasion illustre cette prudence. 19 % des établissements du panel proposent une telle offre. La pratique répond à des attentes économiques et environnementales, mais elle modifie la perception du magasin et n’offre pas toujours la rentabilité attendue. La librairie rurale avance donc sur un fil : assez ouverte pour devenir un lieu de vie, assez spécialisée pour ne pas perdre sa raison d’être.

Écoles, médiathèques : un quasi-service public

L’étude Fill montre surtout que la librairie rurale dépasse largement la vente. Elle organise en moyenne deux animations par mois, pour 15 à 25 personnes, avec un coût moyen de 150 €. 52 % des animations se font avec des auteurs locaux, 68 % des librairies organisent ou participent à des salons du livre, 25 % à des prix littéraires. Cette activité ne relève pas du supplément d’âme : elle construit la fréquentation, la notoriété et le lien culturel.

Les relations avec les médiathèques sont massives : 93 % des librairies rurales travaillent avec elles, en moyenne avec sept établissements, dont deux en appel d’offres. Les marchés représentent 13 % du chiffre d’affaires. Les écoles pèsent aussi lourd : 93 % des points de vente collaborent avec des établissements scolaires, surtout des écoles primaires et des collèges. Dans beaucoup de territoires, la librairie assure donc une continuité entre commerce, lecture publique, éducation et vie associative.

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Cette centralité a un coût. L’étude évoque une charge relationnelle et émotionnelle forte, accentuée par l’isolement professionnel et l’étendue des responsabilités. Les libraires ruraux se décrivent volontiers comme « tiers-lieu culturel », « phare dans la nuit », « repère » ou « lieu d’humanité ». La formule frappe, mais elle révèle aussi une ambiguïté : ces commerces remplissent des fonctions proches du service public, sans statut ni financement stable de service public.

Les horaires le rappellent avec sobriété. Les librairies rurales ouvrent en moyenne 43 heures par semaine, le plus souvent sur cinq jours. Si 83 % des gérants prennent des congés, 17 % n’en ont pas pris depuis près de trois ans et demi. La reconnaissance symbolique du rôle culturel ne suffit donc pas. La soutenabilité humaine constitue un enjeu aussi important que la rentabilité comptable.

Des aides connues, des dispositifs trop peu activés

Les aides publiques existent, mais leur appropriation reste inégale. 20 % des librairies rurales disposent du label LIR ; parmi elles, 50 % ont obtenu une exonération de contribution économique territoriale et 55 % bénéficient de l’aide du CNL à la mise en valeur des fonds et de la création éditoriale. Le dispositif Darcos, qui autorise les communes et intercommunalités à soutenir des librairies indépendantes, reste beaucoup moins utilisé : 16 % seulement des librairies ont informé leur commune de son existence, et 6 % ont obtenu une aide via ce canal.

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Le problème tient moins à l’absence d’outils qu’à leur circulation. Les petites collectivités disposent rarement de l’ingénierie nécessaire pour identifier les bons dispositifs, sécuriser les dossiers, flécher des crédits ou articuler politique culturelle et maintien du commerce. Or la librairie rurale se situe précisément au croisement de ces deux politiques : elle vend, mais elle aménage aussi le territoire.

Soutenir ce qui tient déjà

Le diagnostic conduit à un déplacement politique. Pendant plusieurs années, la création a servi d’indicateur positif : de nouvelles adresses ouvraient, souvent portées par des reconversions, des retours au pays, des projets de vie. Le solde négatif de 2025 impose une autre question : combien tiennent réellement, avec quel revenu, quelle logistique, quelle transmission possible, quelle fatigue accumulée ?

La réponse passe par des leviers connus : conditions commerciales plus équitables, aides adaptées au contexte rural, meilleure information des communes, soutien aux animations, accompagnement des reprises, formation, apprentissage, mutualisation, amélioration des livraisons, dialogue renforcé avec les médiathèques et les écoles. Aucun de ces sujets n’a l’éclat d’une inauguration. Tous déterminent pourtant la survie du réseau.

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L’étude Fill ne raconte donc ni un miracle rural ni un effondrement annoncé. Elle décrit un maillon stratégique du livre, ancré dans des espaces où la présence culturelle se gagne souvent commerce par commerce, tournée par tournée, animation par animation.

Le CNL apporte le contrechamp : les petites structures récentes, souvent situées dans de modestes communes, figurent parmi les plus exposées aux fermetures. Entre ces deux diagnostics, une conclusion s’impose : la librairie rurale attire encore, mais elle ne tient pas par charme. Elle tient par l’organisation, le financement, la logistique et, trop souvent encore, par l’endurance personnelle des libraires.

L'étude est disponible ci-dessous :

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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