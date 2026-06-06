Royaume-Uni : l’édition signe un record à 7,4 milliards £

La Publishers Association chiffre à 7,4 milliards de livres sterling les revenus de l’édition britannique en 2025, un sommet historique. L’export, l’édition académique, la fiction et l’audio numérique portent la progression, tandis que le papier demeure central dans le grand public. Le bilan éclaire un marché moins dépendant de ses seules ventes nationales que de sa circulation internationale, mais aussi plus sensible aux formats, aux droits et aux revenus de recherche, dans un paysage imprimé plus contrasté.
Le 06/06/2026 à 20:28 par Clément Solym
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06/06/2026 à 20:28
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L’édition britannique a atteint en 2025 son plus haut niveau de revenus, avec 7,4 milliards de livres sterling, selon les statistiques publiées le 3 juin par la Publishers Association. La progression atteint 3 % sur un an. Derrière le record, deux moteurs dominent : l’export, à 4,7 milliards de livres, et le numérique, à 3,6 milliards.
Le chiffre frappe par sa composition. Le marché domestique représente 2,6 milliards de livres, en hausse de 3 %, tandis que les ventes internationales progressent de 4 %. Les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne figurent parmi les principaux débouchés cités pour les livres britanniques, tous secteurs confondus : édition grand public, scolaire, académique.
Cette part extérieure donne au Royaume-Uni une structure singulière en Europe. Les maisons britanniques ne vivent pas seulement d’un marché national anglophone solide : elles exploitent un avantage linguistique, des réseaux de droits anciens et une capacité d’exportation vers l’enseignement supérieur, la recherche et les marchés de lecture en anglais. En 2025, l’international pèse donc davantage que le territoire britannique dans les revenus agrégés.
Le détail par formats confirme l’autre mouvement. Le print atteint 3,8 milliards de livres et ne progresse pas. Le numérique monte à 3,6 milliards, avec une hausse de 7 %. Dans l’édition grand public, l’imprimé demeure pourtant majoritaire : il concentre 79 % des revenus du segment. Le record ne décrit donc pas un basculement brutal hors du papier, mais une croissance tirée par des formats complémentaires.
Dans le secteur grand public, les revenus atteignent 2,6 milliards de livres, en hausse de 3 %. La fiction progresse de 8 % et atteint 1,1 milliard de livres. Le livre jeunesse avance de 7 %, à 493 millions. La non-fiction recule de 3 %, à 1 milliard, ce qui confirme un rééquilibrage du marché vers les imaginaires, les séries, les catalogues durables et les pratiques de prescription sociale.
Le livre audio numérique atteint 255 millions de livres, en progression de 10 %. Il représente désormais 10 % du marché grand public. La donnée compte autant que le taux de croissance : l’audio entre dans les chiffres centraux du commerce éditorial britannique, non dans une marge expérimentale. Les usages d’écoute, les abonnements et la présence des plateformes donnent aux éditeurs un relais de valeur hors librairie physique.
L’édition académique forme l’autre pilier du bilan. Ses revenus atteignent 3,7 milliards de livres, en hausse de 5 %, portés par les livres et les revues. L’éducation scolaire suit une trajectoire inverse : 636 millions de livres, en baisse de 4 %. La Publishers Association associe cette contraction aux conditions du marché domestique et aux arbitrages d’achats dans l’attente d’un nouveau curriculum annoncé pour 2028.
Les données ne se confondent pas avec les seules ventes de livres imprimés au détail. Publishing Perspectives précise que les chiffres couvrent janvier à décembre 2025, reposent sur les déclarations des membres de l’association et sont extrapolés par NielsenIQ BookData.
L’échantillon représenterait environ 60 % des ventes de livres, 80 % des ventes de revues et 55 % des droits et coéditions des éditeurs britanniques.
Ce point explique l’écart avec d’autres indicateurs de librairie.NielsenIQ BookData relevait pour le Royaume-Uni une baisse de 0,5 % des dépenses en livres imprimés en 2025 et un recul de 2,5 % du nombre d’exemplaires achetés. Le record de revenus éditoriaux tient donc à un périmètre plus large : export, numérique, revues, droits et audio déplacent la lecture économique du secteur.
Pour les éditeurs, le signal demeure puissant. La croissance britannique ne repose pas sur une seule locomotive, mais sur l’addition de marchés extérieurs, de catalogues académiques, de fiction populaire et d’audio numérique. Le papier conserve sa place commerciale, mais le nouveau record confirme que la valeur se consolide désormais au-delà du comptoir des librairies.
Crédits photo : djblackerry CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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À contre-courant de l’accélération permanente des contenus sportifs, GRAND TRAIL fait le choix du temps long. Cette nouvelle revue trimestrielle indépendante consacrée au trail et aux pratiques de mouvement en nature entend documenter ce sport autrement : à travers des enquêtes, de la bande dessinée, des récits, des reportages, des analyses scientifiques et des regards culturels. Objet éditorial hybride, entre magazine et livre, GRAND TRAIL revendique une approche exigeante, incarnée et durable.
02/06/2026, 10:28
L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.
01/06/2026, 18:05
Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
01/06/2026, 16:16
Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.
01/06/2026, 16:02
Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné.
01/06/2026, 15:45
À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.
01/06/2026, 12:35
Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
01/06/2026, 12:31
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.
01/06/2026, 12:31
Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.
01/06/2026, 10:54
À Kyiv, une librairie Bukva installée dans le centre commercial Kvadrat a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. L’incendie a ravagé les locaux, les livres et le matériel du magasin, ouvert depuis plus de dix ans. La chaîne annonce pourtant la poursuite de son activité et l’ouverture prochaine d’une nouvelle librairie dans la capitale ukrainienne.
01/06/2026, 10:52
J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !
01/06/2026, 10:51
Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée.
31/05/2026, 09:00
À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.
31/05/2026, 06:38
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle
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