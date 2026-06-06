Royaume-Uni : l’édition signe un record à 7,4 milliards £

L’édition britannique a atteint en 2025 son plus haut niveau de revenus, avec 7,4 milliards de livres sterling, selon les statistiques publiées le 3 juin par la Publishers Association. La progression atteint 3 % sur un an. Derrière le record, deux moteurs dominent : l’export, à 4,7 milliards de livres, et le numérique, à 3,6 milliards.

L’export, socle du modèle britannique

Le chiffre frappe par sa composition. Le marché domestique représente 2,6 milliards de livres, en hausse de 3 %, tandis que les ventes internationales progressent de 4 %. Les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne figurent parmi les principaux débouchés cités pour les livres britanniques, tous secteurs confondus : édition grand public, scolaire, académique.

Cette part extérieure donne au Royaume-Uni une structure singulière en Europe. Les maisons britanniques ne vivent pas seulement d’un marché national anglophone solide : elles exploitent un avantage linguistique, des réseaux de droits anciens et une capacité d’exportation vers l’enseignement supérieur, la recherche et les marchés de lecture en anglais. En 2025, l’international pèse donc davantage que le territoire britannique dans les revenus agrégés.

Le détail par formats confirme l’autre mouvement. Le print atteint 3,8 milliards de livres et ne progresse pas. Le numérique monte à 3,6 milliards, avec une hausse de 7 %. Dans l’édition grand public, l’imprimé demeure pourtant majoritaire : il concentre 79 % des revenus du segment. Le record ne décrit donc pas un basculement brutal hors du papier, mais une croissance tirée par des formats complémentaires.

Audio et fiction soutiennent le trade

Dans le secteur grand public, les revenus atteignent 2,6 milliards de livres, en hausse de 3 %. La fiction progresse de 8 % et atteint 1,1 milliard de livres. Le livre jeunesse avance de 7 %, à 493 millions. La non-fiction recule de 3 %, à 1 milliard, ce qui confirme un rééquilibrage du marché vers les imaginaires, les séries, les catalogues durables et les pratiques de prescription sociale.

Le livre audio numérique atteint 255 millions de livres, en progression de 10 %. Il représente désormais 10 % du marché grand public. La donnée compte autant que le taux de croissance : l’audio entre dans les chiffres centraux du commerce éditorial britannique, non dans une marge expérimentale. Les usages d’écoute, les abonnements et la présence des plateformes donnent aux éditeurs un relais de valeur hors librairie physique.

L’édition académique forme l’autre pilier du bilan. Ses revenus atteignent 3,7 milliards de livres, en hausse de 5 %, portés par les livres et les revues. L’éducation scolaire suit une trajectoire inverse : 636 millions de livres, en baisse de 4 %. La Publishers Association associe cette contraction aux conditions du marché domestique et aux arbitrages d’achats dans l’attente d’un nouveau curriculum annoncé pour 2028.

Un record qui ne raconte pas tout le marché

Les données ne se confondent pas avec les seules ventes de livres imprimés au détail. Publishing Perspectives précise que les chiffres couvrent janvier à décembre 2025, reposent sur les déclarations des membres de l’association et sont extrapolés par NielsenIQ BookData.

L’échantillon représenterait environ 60 % des ventes de livres, 80 % des ventes de revues et 55 % des droits et coéditions des éditeurs britanniques.

Ce point explique l’écart avec d’autres indicateurs de librairie.NielsenIQ BookData relevait pour le Royaume-Uni une baisse de 0,5 % des dépenses en livres imprimés en 2025 et un recul de 2,5 % du nombre d’exemplaires achetés. Le record de revenus éditoriaux tient donc à un périmètre plus large : export, numérique, revues, droits et audio déplacent la lecture économique du secteur.

Pour les éditeurs, le signal demeure puissant. La croissance britannique ne repose pas sur une seule locomotive, mais sur l’addition de marchés extérieurs, de catalogues académiques, de fiction populaire et d’audio numérique. Le papier conserve sa place commerciale, mais le nouveau record confirme que la valeur se consolide désormais au-delà du comptoir des librairies.

Crédits photo : djblackerry CC 0

Par Clément Solym

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