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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

Le 06/06/2026 à 19:46 par Inès Lefoulon

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Publié le :

06/06/2026 à 19:46

Inès Lefoulon

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Sur les murs, les lignes noires courent comme des chemins de traverse. Elles entourent les images, relient les cadres, prolongent les cases, comme si le dessin refusait de rester à sa place. Dans l’exposition Les Monstres d’Emil Ferris, le visiteur entre par ce réseau de griffures, de pages de cahier, de fausses couvertures de magazines pulp et de portraits hantés. Rien n’y sépare tout à fait le carnet intime de l’enquête policière, le cauchemar gothique du récit familial, ni l’histoire de l’art des monstres qui l’habitent.

Présentée dans le cadre des Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition prend pour point d’appui Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, roman graphique d’Emil Ferris publié en français par Monsieur Toussaint Louverture.

L’ouvrage suit Karen Reyes, dix ans, dans le Chicago de la fin des années 60. Fascinée par les fantômes, les vampires et les morts-vivants, l’enfant s’imagine en loup-garou. Lorsque sa voisine Anka Silverberg meurt, Karen refuse de croire à un suicide et mène l’enquête.

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Une lecture en demi-cercle

L’un des enjeux du parcours est de ne pas réduire l’univers de Ferris à son intrigue. L’exposition rapproche ses motifs de la collection du Frac Picardie, à Amiens, dont un panneau rappelle qu’il conserve un ensemble public consacré au dessin contemporain. Les étudiants en master 1 « Les métiers de la Bande dessinée » ont chacun choisi une œuvre de cette collection pour la mettre en relation avec les thèmes ou les techniques de dessin de Ferris.

La scénographie assume ce principe de circulation. Le texte d’introduction explique que les œuvres du Frac Picardie sont disposées à partir de Moi, ce que j’aime, c’est les monstres : certaines entrent en résonance avec la narration, d’autres avec les outils, les formes et les découpages de Ferris. Dans cet espace presque en demi-cercle, la visite suit une progression circulaire. Les reproductions changent d’échelle, les œuvres s’agrandissent au centre, et l’objectif affiché consiste à construire « un sens de lecture à la fois attractif et compréhensible », tout en laissant le visiteur « progressivement emporter par les œuvres ».

Le monstre comme refuge

Chez Emil Ferris, le monstre n’est pas seulement une figure d’horreur. Il devient un refuge, une identité possible, parfois plus vivable que les rôles imposés. Les panneaux de l’exposition insistent sur cette dimension : Karen se représente comme une louve-garou, non pour fuir le monde, mais pour l’affronter avec d’autres armes. L’univers gothique y est partout : sous-sols hantés, forêts sombres, statues au regard vide, chemins inquiétants, vampires, loups-garous, créatures bleues et œil vert envoûtant.

Cet imaginaire dialogue avec les films de monstres des studios Universal, mais aussi avec les couvertures de magazines pulp. Un ensemble intitulé « Pulp fiction, un imaginaire populaire et grinçant » montre comment Ferris joue des couleurs criardes, des titres impossibles et de la mise en page spectaculaire. Les fausses couvertures inventées par l’artiste convoquent une culture populaire nourrie d’Edgar Allan Poe, de films d’horreur, de monstres de papier et de peurs intimes.

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Le frère de Karen, Deeze, est présenté comme un relais essentiel de cet imaginaire. C’est lui qui dessine pour la presse un monde de fantômes, de momies sanglantes, de poupées meurtrières, de mannequins cannibales. À travers lui, le pulp devient une langue familiale, mais aussi une manière d’approcher ce qui déborde : les cauchemars, les désirs, les violences et les secrets.

Chicago, ville réelle et mentale

L’exposition accorde aussi une place importante à Chicago. La ville n’est pas un décor neutre. Elle structure le regard de Karen, entre le quartier défavorisé d’Uptown, les immeubles anciens, les façades modernes et le musée de Chicagoo, où les personnages se rendent régulièrement. Dans les dessins, la ville apparaît tour à tour fascinante et repoussante, ouverte et menaçante.

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Les panneaux rappellent que l’histoire se déroule à la fin des années 1960, dans une Amérique traversée par des mouvements politiques, sociaux et culturels. Le parcours évoque la jeunesse américaine, la contre-culture, les Black Panthers, les discours du personnage de « The Brain », mais aussi la pauvreté, la violence et les secrets familiaux.

Le polar devient alors un fil conducteur : Karen observe, soupçonne, cherche des indices, écoute les cassettes d’Anka et avance dans une enquête où chaque révélation en entraîne une autre. Cette enquête ouvre sur la Shoah, à travers le passé d’Anka Silverberg. Le parcours rappelle son enfance à Berlin, sa déportation, puis la façon dont Karen découvre progressivement cette histoire par fragments.

Dans l’exposition, la Shoah n’est pas isolée du reste de l’œuvre : elle traverse le récit comme une mémoire enfouie, présente dans les images, les cassettes, les silences et les formes monstrueuses que prend parfois l’histoire.

Un journal intime dessiné au stylo-bille

L’autre force de l’exposition tient à la matérialité du dessin. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (trad. Jean-Charles Khalifa) donne l’impression d’un cahier tenu par Karen : lignes d’écolier, annotations, textes manuscrits, portraits, copies de tableaux, images transformées. Les panneaux insistent sur ce faux journal intime, entièrement réalisé au stylo-bille, où se mêlent souvenirs, rêves, peurs et observations.

Cette forme permet à Ferris d’absorber de nombreux genres. L’exposition en fait la démonstration par sections : roman familial, galerie de personnages, histoires d’amour, manifeste féministe, ode à l’art. Karen y côtoie sa mère malade, son frère Deeze, son père absent, ses voisines et voisins, Shelley, Missy, Sandy, les « dames de la rue », des policiers, des voyous, des activistes, des hippies, mais aussi des animaux comme Anon, le chat d’Anka, ou Ray, le lapin du « Cerveau ».

La place de l’art occupe un axe à part entière. Les tableaux que Karen regarde au musée ne sont pas des références figées : ils deviennent des interlocuteurs, presque des proches. Les panneaux citent des œuvres et des artistes de périodes diverses, de Cranach à Hopper, de Courbet à Monet, Goya ou Picasso. Pour Karen, l’art n’est pas un savoir extérieur. C’est une compagnie, un abri, parfois une manière d’obtenir des indices.

Une œuvre née d’un parcours heurté

L’exposition revient aussi sur le parcours d’Emil Ferris. Née à Chicago en 1962, l’autrice grandit dans une famille d’artistes et développe très tôt son goût pour les monstres, les films d’horreur et le dessin. Le texte biographique rappelle qu’une scoliose l’immobilise enfant, puis qu’en 2001 le virus du Nil occidental la laisse partiellement paralysée, notamment de la main droite. Elle réapprend alors à dessiner, parfois en attachant son stylo à sa main, et reprend des études à la School of the Art Institute of Chicago.

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De cette histoire naît un roman graphique qui transforme la contrainte en puissance visuelle. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres mêle autobiographie, enquête, chronique sociale et histoire, et a reçu notamment le Fauve d’Or au Festival d’Angoulême 2019.

Autour des œuvres, le parcours s’est aussi prolongé par des interventions théâtrales. Des notes de visiteurs évoquent une troupe « intrigante mais cool », des dessins « magnifiques » et la surprise provoquée par l’ambiance. Lambert Riquier, avec des élèves du CRR et de la S2TMD du Lycée de la Hotoie, a travaillé à partir de scènes de la bande dessinée, entre parade chorégraphiée, présence passive, griffonnages et transformations en monstres.

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Au bout du parcours, les monstres ne disparaissent pas. Ils changent de statut. Ils ne sont plus seulement les créatures des couvertures pulp, des films d’horreur ou des sous-sols inquiétants. Ils sont dans la mémoire, dans la famille, dans la ville, dans les images aimées, dans les peurs apprivoisées. Et peut-être, comme le suggère l’un des grands textes de l’exposition, parmi nous.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

DOSSIER - Amiens célèbre 30 ans de bande dessinée avec Emil Ferris, Lucky Luke et Mickey

Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com

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Moi, ce que j'aime, c'est les monstres Tome 1

Emil Ferris, Jean-Charles Khalifa

Paru le 23/08/2018

416 pages

Monsieur Toussaint Louverture

34,90 €

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9791090724471
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Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.

04/06/2026, 18:11

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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

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Passeurs de Livres : le pari des sciences humaines au cœur des Cévennes

Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.

04/06/2026, 16:30

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L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Darwin et les bas-bleus : entretien avec Françoise Lavocat

Paru en mai 2026 aux éditions Station Zapata, Darwin et les bas-bleus, de Françoise Lavocat, nous plonge dans le monde politique et littéraire de la première moitié du XIXe siècle.

02/06/2026, 15:44

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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“Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

02/06/2026, 10:39

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Gilles Francescano veut “offrir au monde de l’imaginaire le plus beau des festivals”

Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.

01/06/2026, 16:07

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Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales 

Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.

31/05/2026, 18:45

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Christopher Bouix, coup de coeur 2026 : “La littérature doit mordre ou griffer”

Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.

31/05/2026, 14:00

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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François Richard : “Vivre est le seul vrai choix”

C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.

29/05/2026, 11:12

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

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“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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