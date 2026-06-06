Mort de Bernadette Chirac : de l’Élysée aux librairies, la fabrique d’un personnage

Bernadette Chirac est morte à 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac à l’AFP. Figure politique et médiatique, elle a souvent été réduite à quelques traits de caractère ou à son rôle d’épouse du président. Les livres lui ont toutefois réservé une place plus complexe, entre parole personnelle et objet de biographie.

Bernadette Chirac ne fut ni professionnelle du livre, ni actrice des politiques de lecture. Son lien avec l’édition passe essentiellement par un ouvrage d’entretiens, puis par les nombreux récits consacrés à son parcours et à celui du couple Chirac.

Plon, 2001 : la première dame prend la parole

La Bibliothèque nationale de France la recense comme autrice, notamment pour Conversation, publié en 2001 avec Patrick de Carolis chez Plon. Ce livre d’entretien reste son principal apport direct au monde éditorial.

L’ouvrage paraît alors que Jacques Chirac prépare sa candidature à un second mandat. Bernadette Chirac y développe une parole plus personnelle et plus politique que celle habituellement associée au rôle de première dame.

Selon Le Monde, Conversation s’est vendu à 300.000 exemplaires. Livres Hebdo évoquait à l’époque un tirage initial de 210.000 exemplaires. Le succès dépasse donc le simple témoignage et participe à une stratégie de visibilité publique.

Une phrase du livre est souvent citée : « Je n’aime pas être écrasée. » Elle résume la volonté de s’affirmer dans un espace politique où les conjointes des responsables publics restent souvent cantonnées à un rôle secondaire.

Un sujet récurrent de biographies

Après Conversation, Bernadette Chirac devient un personnage récurrent de l’édition politique. Les ouvrages qui lui sont consacrés s’intéressent à l’influence qu’elle a exercée autour de Jacques Chirac, sans disposer pour autant d’un statut institutionnel propre.

En 2019, Fayard publie Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête, d’Erwan L’Éléouet. Présenté comme une enquête fondée sur des archives et des témoignages, le livre propose de relire l’histoire politique des Chirac à travers le parcours de Bernadette.

Cette littérature biographique a contribué à déplacer le regard porté sur elle. Non seulement épouse du président, mais aussi élue locale de longue date en Corrèze, actrice des campagnes électorales et figure influente de l’entourage chiraquien.

Le livre contre la caricature

Le cas Bernadette Chirac illustre une fonction classique de l’édition politique : compléter ou corriger les représentations médiatiques. Là où la télévision et la satire ont souvent privilégié un personnage, les livres ont tenté de restituer un parcours plus nuancé, sans pour autant faire disparaître les controverses ou les contradictions.

Bernadette Chirac n’a laissé ni grand essai politique ni mémoires de référence. Sa présence dans l’histoire éditoriale repose surtout sur ce double mouvement : une prise de parole directe avec Conversation, puis une série d’enquêtes et de biographies cherchant à mesurer son rôle réel dans la vie politique française.

Des bibliothèques à l’hôpital

Le lien avec les bibliothèques demeure indirect. Bernadette Chirac n’a pas porté de politique spécifique en faveur de la lecture publique. En revanche, son action à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, à partir de 1994, croise ponctuellement cet univers.

Dans un communiqué publié en 2019 lors de la transmission de la présidence à Brigitte Macron, la Fondation rappelle que certains projets financés pour améliorer le quotidien des personnes âgées comprenaient notamment « l’installation de bibliothèques ».

Ce point reste secondaire dans son parcours, mais il témoigne d’une présence du livre dans les actions soutenues par la Fondation, aux côtés d’autres équipements destinés à améliorer les conditions de vie des patients et des résidents.

Une présence dans les catalogues

Bernadette Chirac ne laisse donc pas une œuvre littéraire. Son rapport au livre relève davantage de la mémoire politique : un ouvrage d’entretiens devenu un succès de librairie, puis une série de biographies cherchant à comprendre sa place dans le système Chirac. De Plon à Fayard, elle s’est imposée comme un sujet éditorial durabl – parce que son parcours aura nourri les récits consacrés au pouvoir, à ses représentations et à ses coulisses.

Crédits photo : extrait de la couverture du livre Bernadette Chirac avec Patrick de Carolis Conversation, chez Plon

Par Cécile Mazin

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