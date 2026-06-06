Mort de Bernadette Chirac : de l’Élysée aux librairies, la fabrique d’un personnage

Bernadette Chirac, morte à 93 ans, ne laisse pas une œuvre littéraire, mais un vrai sillage éditorial. De son livre d’entretiens chez Plon aux biographies politiques qui ont relu son rôle, l’ancienne première dame s’est imposée comme personnage de librairie. Son action caritative croise aussi, plus discrètement, l’histoire des bibliothèques à l’hôpital.
Le 06/06/2026 à 12:38 par Cécile Mazin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
06/06/2026 à 12:38
0
Commentaires
0
Partages
Bernadette Chirac est morte à 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac à l’AFP. Figure politique et médiatique, elle a souvent été réduite à quelques traits de caractère ou à son rôle d’épouse du président. Les livres lui ont toutefois réservé une place plus complexe, entre parole personnelle et objet de biographie.
Bernadette Chirac ne fut ni professionnelle du livre, ni actrice des politiques de lecture. Son lien avec l’édition passe essentiellement par un ouvrage d’entretiens, puis par les nombreux récits consacrés à son parcours et à celui du couple Chirac.
La Bibliothèque nationale de France la recense comme autrice, notamment pour Conversation, publié en 2001 avec Patrick de Carolis chez Plon. Ce livre d’entretien reste son principal apport direct au monde éditorial.
L’ouvrage paraît alors que Jacques Chirac prépare sa candidature à un second mandat. Bernadette Chirac y développe une parole plus personnelle et plus politique que celle habituellement associée au rôle de première dame.
Selon Le Monde, Conversation s’est vendu à 300.000 exemplaires. Livres Hebdo évoquait à l’époque un tirage initial de 210.000 exemplaires. Le succès dépasse donc le simple témoignage et participe à une stratégie de visibilité publique.
Une phrase du livre est souvent citée : « Je n’aime pas être écrasée. » Elle résume la volonté de s’affirmer dans un espace politique où les conjointes des responsables publics restent souvent cantonnées à un rôle secondaire.
Après Conversation, Bernadette Chirac devient un personnage récurrent de l’édition politique. Les ouvrages qui lui sont consacrés s’intéressent à l’influence qu’elle a exercée autour de Jacques Chirac, sans disposer pour autant d’un statut institutionnel propre.
En 2019, Fayard publie Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête, d’Erwan L’Éléouet. Présenté comme une enquête fondée sur des archives et des témoignages, le livre propose de relire l’histoire politique des Chirac à travers le parcours de Bernadette.
Cette littérature biographique a contribué à déplacer le regard porté sur elle. Non seulement épouse du président, mais aussi élue locale de longue date en Corrèze, actrice des campagnes électorales et figure influente de l’entourage chiraquien.
Le cas Bernadette Chirac illustre une fonction classique de l’édition politique : compléter ou corriger les représentations médiatiques. Là où la télévision et la satire ont souvent privilégié un personnage, les livres ont tenté de restituer un parcours plus nuancé, sans pour autant faire disparaître les controverses ou les contradictions.
Bernadette Chirac n’a laissé ni grand essai politique ni mémoires de référence. Sa présence dans l’histoire éditoriale repose surtout sur ce double mouvement : une prise de parole directe avec Conversation, puis une série d’enquêtes et de biographies cherchant à mesurer son rôle réel dans la vie politique française.
Le lien avec les bibliothèques demeure indirect. Bernadette Chirac n’a pas porté de politique spécifique en faveur de la lecture publique. En revanche, son action à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, à partir de 1994, croise ponctuellement cet univers.
Dans un communiqué publié en 2019 lors de la transmission de la présidence à Brigitte Macron, la Fondation rappelle que certains projets financés pour améliorer le quotidien des personnes âgées comprenaient notamment « l’installation de bibliothèques ».
Ce point reste secondaire dans son parcours, mais il témoigne d’une présence du livre dans les actions soutenues par la Fondation, aux côtés d’autres équipements destinés à améliorer les conditions de vie des patients et des résidents.
Bernadette Chirac ne laisse donc pas une œuvre littéraire. Son rapport au livre relève davantage de la mémoire politique : un ouvrage d’entretiens devenu un succès de librairie, puis une série de biographies cherchant à comprendre sa place dans le système Chirac. De Plon à Fayard, elle s’est imposée comme un sujet éditorial durabl – parce que son parcours aura nourri les récits consacrés au pouvoir, à ses représentations et à ses coulisses.
Crédits photo : extrait de la couverture du livre Bernadette Chirac avec Patrick de Carolis Conversation, chez Plon
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
Paru le 18/10/2001
228 pages
Plon
18,50 €
Paru le 27/02/2019
304 pages
Fayard
20,00 €
Plus d'articles sur le même thème
La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
04/06/2026, 10:57
Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
01/06/2026, 12:31
Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
28/05/2026, 09:56
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
21/05/2026, 16:29
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
21/05/2026, 15:28
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.
19/05/2026, 11:48
L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
18/05/2026, 12:19
Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
18/05/2026, 09:44
Le conseil d’administration de Ciclic Centre-Val de Loire a désigné Annaïck Le Ru comme nouvelle directrice générale de l’agence régionale pour le livre et l’image. Actuellement directrice générale adjointe, elle prendra ses nouvelles fonctions le 14 septembre. Elle succédera à Philippe Germain, qui quitte la direction après trois mandats et onze années à ce poste.
13/05/2026, 10:04
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.
09/05/2026, 10:51
Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.
07/05/2026, 12:06
Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.
06/05/2026, 15:31
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
La séance des questions d'actualité au gouvernement, ce mercredi 29 avril, a été l'occasion, pour la ministre de la Culture Catherine Pégard, de s'exprimer à nouveau sur l'intervention de Vincent Bolloré dans la ligne éditoriale de la maison Grasset. Elle a admis à cette occasion qu'il était « légitime de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».
30/04/2026, 12:51
La concentration des médias et de l’édition autour de Vincent Bolloré s’est invitée jusque dans l’hémicycle. Interpellée par la députée socialiste Fatiha Kehlohashi, la ministre de la Culture, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, a soigneusement évité de répondre sur le fond, préférant réaffirmer le rôle des grands éditeurs dans l’écosystème culturel.
28/04/2026, 18:20
Maylis Descazeaux-Roques, directrice de la Direction régionale des Affaires culturelles depuis 2021, est susceptible de quitter son poste d'ici quelques semaines, prévient le ministère de la Culture. L'appel à candidatures est ouvert pour prendre la tête du service déconcentré, doté de 280 emplois.
27/04/2026, 10:35
L’éviction d’Olivier Nora chez Grasset ouvre un chantier parlementaire : des élus travaillent à une clause de conscience pour les auteurs, inspirée de celle des journalistes. Le texte reste à construire, mais il poserait une question décisive : comment quitter une maison dont la ligne éditoriale change sans perdre ses droits ?
26/04/2026, 21:14
Dans un contexte de plus en plus oppressant de menaces, d'intimidations ou de pressions contre les artistes auteurs, y compris de la part de l'État et des collectivités territoriales, le ministère de la Culture avance de nouvelles mesures pour défendre la liberté de création. 10 ans après la loi dédiée, la crise du financement de la culture ou la concentration économique mettent à rude épreuve son application. Le ministère de la Culture avance un plan centré sur l'action interministérielle, sans grande ambition.
24/04/2026, 16:11
Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.
23/04/2026, 11:23
Seule ou en binôme avec sa collègue Laure Darcos, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) est devenue, en quelques années, une figure politique incontournable quant aux questions relatives à la culture et à l'information. Dans le tumulte qui suit la reprise en main de la maison d'édition Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré, elle interpelle le gouvernement, pour une véritable réaction à la mainmise de quelques-uns sur l'édition, pour la défense du modèle culturel français.
17/04/2026, 13:14
Six mois après un vote historique à l’Assemblée nationale, la réforme des artistes-auteurs se heurte à une réalité aussi violente que prosaïque : celle d’un appareil administratif qui, manifestement, n’entend pas changer de cap, quitte à aller contre la volonté du législateur. ActuaLitté apprend en effet que la rue de Valois s'accommode d'un vote parlementaire, avec une certaine frivolité.
17/04/2026, 10:22
Mondial Relay en aurait installé 9000 à ce jour, Amazon quelque 4500. Ils ont poussé dans les villes et les campagnes en quelques années, jusqu'à changer les habitudes de consommation. Les casiers automatisés de retrait de colis, ou lockers, ont connu un « développement exponentiel », pointe la députée socialiste du Finistère Mélanie Thomin. Elle avance une proposition de loi pour encadrer et surtout limiter leur installation.
15/04/2026, 15:13
Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.
15/04/2026, 11:15
Le Département de l’Indre a adressé un courrier au Président de la République pour l’inviter à Nohant, au Domaine de George Sand, à l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine. Cette invitation, portée avec plusieurs élus et responsables du Berry et de la région Centre-Val de Loire, vise à donner à cet anniversaire une dimension nationale et républicaine. Le courrier signé est disponible en téléchargement.
14/04/2026, 11:31
La nomination d'un conseiller intelligence artificielle et numérique auprès de la ministre de la Culture paraissait naturelle, tant l'irruption de cette technologie bouleverse le secteur et ses acteurs. Que la rue de Valois aille chercher un ancien employé de la multinationale américaine Google, largement lancée dans la course à l'IA, s'est avéré plus surprenant, à tout le moins...
13/04/2026, 13:54
Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.
11/04/2026, 11:50
La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
10/04/2026, 13:39
La Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture accueille, depuis peu, une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création. Fabrice Benkimoun, administrateur de l'État et chargé depuis plusieurs années des dossiers relatifs aux politiques professionnelles et sociales des artistes-auteurs, en prend la tête, mais par intérim.
09/04/2026, 09:52
Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».
08/04/2026, 08:54
À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une annulation culturelle lourde de sens. Le nouvel édile RN a supprimé une exposition du photographe Sylvain Brino en visant ses prises de position supposées, et non ses images. Dans une commune où les éditions Au Diable Vauvert et une résidence d’auteurs constituent un ancrage ancien, l’affaire dépasse de loin la stricte déprogrammation municipale. Elle engage un rapport au pluralisme culturel.
07/04/2026, 18:00
Le conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée accueille en son sein la géographe Camille Schmoll, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directrice adjointe des Éditions de l'EHESS.
07/04/2026, 13:09
Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.
04/04/2026, 08:00
Autres articles de la rubrique Métiers
C’est lors d’une randonnée itinérante que Coline Peyrony a eu l’idée de créer « Par les chemins », une bande-dessinée et guide sur la randonnée et le bivouac en solo. En réunissant des conseils pratiques, des anecdotes réellement vécues, ainsi que des passages contemplatifs, poétiques ou engagés, l’autrice espère une chose : que cette BD vous donnera envie de partir à l’aventure !
06/06/2026, 11:00
Après plus de dix années de développement, d’écriture et d’autoédition, l’autrice indépendante Pauline Melin achève enfin sa trilogie de fantasy politique « Sous l’Œil Oudjat » avec la sortie de son dernier tome, « Le Revers de la Gloire ». Inspirée de l’Égypte ptolémaïque, la saga mêle intrigues de pouvoir, conflits politiques, personnages moralement gris et guerre de succession dans un univers sombre où chaque décision a un prix.
06/06/2026, 10:30
Maison d’édition mise à l’honneur cette année par le festival Passeurs de Livres, à Alès, Alcide fête aussi ses vingt ans. Fondée à Nîmes par Yann Cruvellier, la maison s’est construite autour de deux axes forts : l’histoire et la photographie. Avec un point d’ancrage évident, les Cévennes, mais une ambition qui dépasse largement l’édition régionale.
05/06/2026, 17:14
Alors que les signaux d'alerte se multiplient quant à la situation économique de plusieurs grandes enseignes (Gibert, Le Furet du Nord, Sauramps...), les libraires se réunissent à Rennes, les 7 et 8 juin prochains. Les Rencontres nationales de la librairie (RNL) seront l'occasion de revenir sur ce contexte, notamment à l'occasion de la publication d'une étude de l'institut Xerfi.
05/06/2026, 16:56
ANALYSE – Sur le papier, la proposition du Syndicat de la librairie française paraît simple : faire contribuer les grands acteurs du livre en ligne. Dans les faits, tout se joue dans la mécanique de la taxe. Car un dispositif de ce type ne viserait pas d’abord une entreprise, ni même une plateforme nommément désignée. Il frapperait une opération économique : la vente en ligne d’un livre, papier ou numérique, rattachée au marché français.
05/06/2026, 16:01
Les Rencontres nationales de la librairie (RNL) sont, à chaque édition, l'occasion de s'arrêter sur les situations économiques des librairies indépendantes. Depuis 2013, l'institut d'études Xerfi livre des rapports sur le sujet, qui permettent aujourd'hui de dresser une analyse de long terme, sur la période 2005-2024.
05/06/2026, 13:39
Parmi les études présentées lors des Rencontres nationales de la librairie (RNL), à Rennes, ces 7 et 8 juin, celle de Xerfi, consacrée à la situation économique des librairies indépendantes, attire l'attention. L'institut d'études, en 2024, avait annoncé les difficultés observées récemment pour ces commerces. Mauvaise nouvelle : la tendance devrait se poursuivre en 2027, voire s'intensifier.
05/06/2026, 13:38
Dans Les Mages d’Éther, Aurélie Lauret imagine une fantasy où la magie se paie au prix du corps, des souvenirs et parfois même de l’âme. Au cœur d’un empire rongé par les luttes de pouvoir, de jeunes mages liés à l’Éther découvrent que leurs dons pourraient autant sauver le monde que le précipiter dans le chaos. Entre complots politiques, héritages oubliés et magie instable, le roman déploie un univers sombre et incandescent, porté par des personnages pris entre loyauté, survie et désir de liberté.
05/06/2026, 12:30
À la suite d’une énième dispute avec sa colocataire, elle quitte leur appartement et découvre un cadavre… Et des fantômes. L’horizon des évènements est une romance horrifique actuellement en précommandes sur Ulule. À destination d’un public young adult, le livre aborde les conséquences de l’autisme non diagnostiqué et des troubles psychologiques non suivis à travers l’horreur.
05/06/2026, 10:24
Libella annonce la nomination de Katy Fenech au poste de directrice commerciale, à compter du 22 juin 2026. Elle succède à Sébastien Rouault, qui quittera le groupe en juin pour poursuivre un nouveau projet professionnel, dont les contours n’ont pas encore été rendus publics.
04/06/2026, 18:44
À destination des libraires, Actes Sud prépare une nouvelle opération de communication autour de la défense de l'indépendance dans le monde du livre. La maison d'édition proposera courant juin une affiche personnalisable que les librairies pourront adapter en y intégrant leur propre identité visuelle.
04/06/2026, 16:18
Le Centre national du livre publie un bilan 2025 qui marque un basculement : 83 ouvertures de librairies pour 85 fermetures, et 57 reprises. Au-delà du solde négatif inédit, la synthèse de groupes de réflexion réunis entre novembre 2025 et février 2026 décrit une fragilité plus profonde, entre charges fixes, loyers, rémunérations, surproduction, recul de la lecture et recomposition des pratiques d'achat.
04/06/2026, 16:07
Afin d'améliorer la diffusion d’ouvrages en grands caractères « véritablement adaptés aux besoins spécifiques des personnes malvoyantes », l'Association Les Amis des Grands Caractères annonce la création du Label Grands Caractères/Lisibilité — Accessibilité. Ce référentiel technique et éditorial a vocation à devenir « un repère fiable en matière de lisibilité et d’accessibilité ».
04/06/2026, 15:37
En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...
04/06/2026, 13:18
Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.
04/06/2026, 12:30
L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.
04/06/2026, 12:10
Si le cookie a autant de succès depuis plusieurs années, c’est qu’il a tout pour lui : très gourmand, rapide à préparer et versatile. Pourtant, cette popularité va de pair avec une méconnaissance de ce qui fait l’architecture d’un bon cookie.
04/06/2026, 10:11
Le Professeur Jean-Yves Mollier, historien de l'Edition et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, annonce avoir engagé une action en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société ELECTRE, société éditrice de la revue Livres Hebdo.
03/06/2026, 20:03
Le ministère de la Culture publie les résultats d'une enquête confiée à la société de conseil Technopolis Group, portant sur 6674 titres parus en 2017, signés ou cosignés par 9616 auteurs, afin d'évaluer et de mesurer les rémunérations de ces derniers. Malgré un échantillon très réduit — 479 réponses seulement —, l'exercice établit un modèle composite, où les niveaux dépendent du segment éditorial, des types d'éditeurs et du passif des auteurs.
03/06/2026, 16:23
Feltrinelli a acquis 30 % d’Il Saggiatore, maison milanaise fondée par Alberto Mondadori et dirigée par Luca Formenton. L’opération ne s’accompagne pas d’un montant public ni d’un changement de direction. Elle rapproche deux acteurs indépendants majeurs de l’édition italienne autour d’un enjeu clair : renforcer la distribution et la visibilité d’un catalogue intellectuel reconnu.
03/06/2026, 16:06
Dans les couloirs de l'Élysée, des ministères ou du Parlement, au sein des boites mail des responsables politiques, les lobbys se sont activés, en 2025, pour suggérer des mesures ou imposer des sujets. Dans le secteur du livre, l'intelligence artificielle a mobilisé les moyens des éditeurs et des ayants droit ainsi que ceux, bien plus conséquents, des multinationales des technologies numériques.
03/06/2026, 13:05
Après 20 ans à dessiner des bandes dessinées et à écrire des romans, l’autrice Maliki opère un tournant majeur dans sa carrière en signant son tout premier album illustré jeunesse. Intitulé « L’enfant et l’épée », ce conte magique et breton est actuellement proposé en précommande sur la plateforme Ulule. Porté par une démarche engagée et une production locale en circuit court, le projet s’apprête à conquérir le cœur des petits comme des grands pour une livraison attendue juste avant Noël. « Allez, on va couper des trucs ! »
03/06/2026, 12:41
Paru en juin 2025, l'ouvrage collectif Déborder Bolloré, porté par un groupe d'éditeurices indépendant·es, incarnait un esprit de résistance à la concentration économique, d'une part, à la diffusion des idées d'extrême droite, d'autre part, au sein de la chaine du livre. Une suite est en préparation, qui se tourne cette fois vers CNews, un des instruments médiatiques de Vincent Bolloré : Débrancher Bolloré, titre provisoire, s'annonce pour 2027.
03/06/2026, 09:19
Le principe est séduisant que d'assurer un minimum garanti pour les auteurs : la proposition Darcos-Robert protège les auteurs, mais laisse planer le risque d’une fausse avancée. Dans la suite de l'analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez souligne une difficulté décisive : telle qu’elle est rédigée, la mesure transforme ce minimum garanti en simple avance imputable sur les droits futurs.
03/06/2026, 08:08
Dans l'affaire Grasset, le droit d’auteur dévoile une véritable rupture de confiance entre écrivain et éditeur. Dans une analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez voit dans cette affaire la révélation d’un angle mort du contrat d’édition : le droit protège l’auteur lorsque le fonds change de mains, mais non lorsque le contrôle capitalistique de la société éditrice bascule.
03/06/2026, 08:07
L’agente littéraire Samar Hammam, fondatrice de Rocking Chair Books Literary Agency et spécialiste des droits de traduction, est morte le 18 mai 2026, à l’âge de 48 ans. Diagnostiquée d’un cancer 16 ans plus tôt, elle est décédée entourée de sa famille.
02/06/2026, 17:53
À contre-courant de l’accélération permanente des contenus sportifs, GRAND TRAIL fait le choix du temps long. Cette nouvelle revue trimestrielle indépendante consacrée au trail et aux pratiques de mouvement en nature entend documenter ce sport autrement : à travers des enquêtes, de la bande dessinée, des récits, des reportages, des analyses scientifiques et des regards culturels. Objet éditorial hybride, entre magazine et livre, GRAND TRAIL revendique une approche exigeante, incarnée et durable.
02/06/2026, 10:28
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé, ce 1er juin, le groupe Nosoli, maison mère des librairies Furet du Nord et Decitre, en redressement judiciaire. Une décision attendue depuis la demande déposée par l’entreprise, qui ouvre désormais une phase décisive pour l’avenir des 27 librairies du groupe et de ses 600 salariés.
01/06/2026, 18:33
L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.
01/06/2026, 18:05
Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
01/06/2026, 16:16
Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.
01/06/2026, 16:02
Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné.
01/06/2026, 15:45
À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.
01/06/2026, 12:35
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.
01/06/2026, 12:31
Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.
01/06/2026, 10:54
À Kyiv, une librairie Bukva installée dans le centre commercial Kvadrat a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. L’incendie a ravagé les locaux, les livres et le matériel du magasin, ouvert depuis plus de dix ans. La chaîne annonce pourtant la poursuite de son activité et l’ouverture prochaine d’une nouvelle librairie dans la capitale ukrainienne.
01/06/2026, 10:52
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle
Commenter cet article