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#Rencontres / dédicaces

Comment raconter l’écologie sans la réduire à un discours ?

À l’occasion des Rendez-vous de la BD d’Amiens, Lili Sohn et Jean-Christophe Chauzy ont confronté leurs approches de l’écologie en bande dessinée. L’une raconte la mobilisation bien réelle d’un village alsacien contre un projet autoroutier, l’autre imagine les conséquences d’une catastrophe qui fait basculer une communauté dans la survie. Deux démarches différentes, mais une même interrogation : comment raconter le vivant, la fragilité des équilibres et la place du collectif face aux crises contemporaines ?

Le 06/06/2026 à 19:42 par Inès Lefoulon

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Publié le :

06/06/2026 à 19:42

Inès Lefoulon

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Pour Jean-Christophe Chauzy comme pour Lili Sohn, l’écologie n’est pas d’abord un sujet théorique. Elle naît d’une expérience personnelle, d’une inquiétude intime ou d’une confrontation directe avec une réalité vécue.

Chez le premier, l’origine du Reste du monde remonte à plusieurs sources. Il évoque d’abord le choc provoqué par la lecture de La Route de Cormac McCarthy, puis son propre rapport à la nature. Adolescent, il a grandi dans une forêt près de Toulouse, où il a découvert la faune, la flore et les cycles naturels. Lorsqu’il revient aujourd’hui dans cette maison familiale, le constat est douloureux.

« Cette forêt de chênes, ces arbres meurent, assez rapidement », observe-t-il. Plus encore, il raconte la disparition progressive des oiseaux qui peuplaient autrefois son quotidien. « Quand on voit une mésange dans la journée, on est content, alors qu'on sortait de la maison, c'était un ballet sans cesse, d'une vingtaine d'espèces qu'on voyait évoluer », explique-t-il, décrivant un monde qui lui paraît profondément transformé.

À cette inquiétude écologique s’ajoute une réflexion sur notre rapport contemporain aux catastrophes. Depuis Tchernobyl, explique-t-il, les drames se vivent en direct, à travers les écrans. Une situation qui produit un sentiment contradictoire : l’horreur et la fascination.

« Dans la catastrophe, il y a aussi une photogénie absolument terrassante », affirme-t-il, en évoquant cette notion de sublime qui traverse son travail.

Une autoroute qui transforme un village

La seconde part d’un terrain tout autre. Son album Mon village révolté plonge dans l’histoire de Kolbsheim, le village alsacien où elle a grandi. Pendant des décennies, la menace d’un projet autoroutier plane sur la commune. Longtemps lointaine, elle finit par devenir réalité.

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Partie vivre ailleurs, l’autrice suit d’abord la mobilisation à distance. Puis elle revient recueillir les témoignages de celles et ceux qui ont traversé cette lutte.

Ce qui l’intéresse n’est pas seulement le conflit lui-même, mais la transformation qu’il provoque. « J’ai été vraiment surprise par la naissance du militantisme chez des gens qui n’étaient pas du tout écolo, pas du tout activistes », raconte-t-elle.

Le maire informe les habitants, une pasteure contribue à organiser la mobilisation, des riverains découvrent soudain les mécanismes de pouvoir, les inégalités ou encore les violences policières. Beaucoup n’avaient jamais manifesté auparavant.

« Des gens qui n’avaient jamais été face à l’injustice ont découvert les inégalités, les discriminations à travers ça et sont devenus militants », explique-t-elle. L’album repose sur ces récits recueillis auprès des habitants. Certains lui confient leur sidération face aux affrontements, aux opérations de maintien de l’ordre et aux blessures laissées par des années de mobilisation.

Fiction et documentaire, deux chemins complémentaires

Face à ces deux ouvrages, une question s’impose : pourquoi choisir la fiction ou le témoignage ? Pour Jean-Christophe Chauzy, les deux approches sont nécessaires. La fiction lui permet de déplacer les enjeux, de pousser les situations jusqu’à leurs conséquences extrêmes et d’interroger les lecteurs.

« La fiction, pour moi, c’est quand même l’occasion (...) de poser des questions aux lecteurs », explique-t-il. Dans Le Reste du monde, la catastrophe n’est jamais totalement définie. L’essentiel réside dans ce qui suit : l’effondrement des infrastructures, l’absence de secours, la nécessité de survivre et de reconstruire une communauté.

Le paysage devient alors un personnage à part entière. Chauzy raconte avoir réinventé sa manière de dessiner pour lui donner une place centrale. Loin du simple décor, la nature agit sur le récit, bouleverse les personnages et impose son rythme.

Lili Sohn, au contraire, ressentait le besoin de rester au plus près du réel. « J’avais besoin d’être dans la réalité, de sortir de l’anesthésie », explique-t-elle. Aller sur place, rencontrer les habitants et recueillir leurs paroles constituait une manière de rendre tangible ce qui peut sembler lointain lorsqu’on le découvre uniquement à travers les médias.

La question du collectif

Au fil de la discussion, un thème revient sans cesse : celui du collectif. Chez Jean-Christophe Chauzy, cette question est traversée par le doute. Dans sa série, la solidarité existe d’abord naturellement après la catastrophe. Les voisins s’entraident, les survivants s’organisent. Mais l’auteur s’interroge sur les limites de cette solidarité lorsque les ressources viennent à manquer.

« On partage tant qu’on a des choses à partager », résume-t-il. Cette inquiétude nourrit une œuvre où la reconstruction demeure fragile, menacée par la violence, les exclusions et les rapports de force.

Lili Sohn adopte une perspective plus confiante. Son livre montre comment une lutte locale a rapproché des personnes qui, auparavant, ne se fréquentaient pas. Habitants âgés, militants écologistes, élus ou zadistes apprennent à se connaître et à agir ensemble.

Même si l’autoroute a finalement été construite, l’autrice retient autre chose : « Ces gens ont fait reculer de dix ans la construction de cette autoroute. Ils se sont parlé et il en sort quelque chose quand même de très très positif. »

Militer ou faire réfléchir ?

Les deux auteurs se distinguent également dans leur rapport au militantisme. Lili Sohn revendique pleinement cette dimension. Son objectif est de donner envie d’agir, de rejoindre des collectifs et de s’intéresser à ce qui se joue autour de soi.

« J’avais envie de donner à toutes et à tous l’envie de se lancer dans le collectif, de préserver le vivant », explique-t-elle. Jean-Christophe Chauzy se montre plus réservé. Il reconnaît que son travail est traversé par une réflexion sociale et politique permanente, mais refuse de se définir comme militant.

« Je m’aperçois que depuis le début, je pose tout le temps la même question, qui est celle des violences qu’on inflige, de celles qu’on subit », explique-t-il. Pour lui, le rôle de la bande dessinée consiste davantage à interroger qu’à convaincre.

Malgré leurs différences, les deux auteurs se retrouvent finalement sur un point essentiel. Face aux crises écologiques, sociales ou sanitaires, le collectif demeure une ressource indispensable.

« Notre corps et le corps de la planète, c’est la même chose », résume-t-il. Une formule à laquelle Lili Sohn acquiesce immédiatement, avant de rappeler ce qui traverse tout son livre : « On va militer, je pense, pour le vivre en collectif. »

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER - Amiens célèbre 30 ans de bande dessinée avec Emil Ferris, Lucky Luke et Mickey

Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com

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Jean-Christophe Chauzy

Paru le 08/04/2026

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Les Poisons : après Légitime violence, Marc Dugain reprend la caméra

Le romancier et réalisateur Marc Dugain prépare son nouveau film, Les Poisons, dont la sortie est annoncée en 2027. Il mettra en scène la fameuse affaire des poisons, qui a défrayé la chronique à la fin du XVIIe siècle. Il a récemment publié, chez Albin Michel, le récit historique Légitime violence, sur le même sujet.

01/06/2026, 10:44

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Vous connaissez ses images sans connaître son nom : Patrice Garcia s'expose

Aux Imaginales, les mondes imaginaires ne se lisent pas seulement dans les livres. Ils se dessinent, se maquettent, se cherchent, se corrigent, prennent forme sur une feuille avant de devenir décor, personnage, affiche ou plan de cinéma. À la Bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal (Bmi), l’exposition La Lumière à dessein, consacrée à Patrice Garcia, rappelle ce travail souvent invisible : celui de l’artiste qui imagine les images avant qu’elles n’existent.

30/05/2026, 18:22

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Guerre, misère, révolte : Frans Masereel, l’artiste qui dessinait contre son siècle

Après plusieurs heures passées sous les chapiteaux, entre tables rondes, dédicaces et univers imaginaires, une autre aventure attend les visiteurs des Imaginales. Jusqu'au 20 septembre 2026, le musée de l'Image d'Épinal consacre sa grande exposition à Frans Masereel, figure majeure de l'art européen du XXe siècle, aujourd'hui trop méconnue.

29/05/2026, 16:11

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Une famille française, premier long-métrage de l'auteur Nadir Dendoune

Le journaliste, auteur et documentariste Nadir Dendoune prépare le tournage de son premier long-métrage, intitulé Une famille française. Il a déjà réalisé plusieurs documentaires, dont Des figues en avril (2018) et Petits Pas (2021).

29/05/2026, 11:23

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Des chats, des bébés et du kawaii pour célébrer le mignon

Le Louvre-Lens consacrera, du 23 septembre 2026 au 18 janvier 2027, une exposition à un sujet en apparence léger, mais beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît : le mignon. Intitulée Trop Mignon ! L’art du bonheur, elle réunira près de 300 œuvres - peintures, sculptures, photographies, vidéos, objets, films, livres et installations - pour interroger la manière dont les images, les formes et les récits produisent de l’attachement, de la tendresse, du réconfort ou du plaisir visuel.

28/05/2026, 18:07

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Federico Garcia Lorca, une philosophe et une anthropologue primés à Cannes 2026

La sélection officielle du Festival de Cannes 2026 a confirmé, une nouvelle fois, la place des textes dans le cinéma contemporain. Parmi les films distingués cette année, deux en proviennent : La bola negra, de Javier Calvo et Javier Ambrossi, et Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi.

28/05/2026, 12:41

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Le film de Mia Hansen-Løve sur Mary Wollstonecraft bientôt en tournage

La réalisatrice et scénariste Mia Hansen-Løve consacrera, avec If Love Should Die, un long-métrage à une pionnière féministe, l'écrivain britannique Mary Wollstonecraft. Cette dernière sera incarnée par Renate Reinsve, actrice norvégienne vue dans Julie (en 12 chapitres) (2021) et Valeur sentimentale (2025) de Joachim Trier.

26/05/2026, 11:48

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Alain Della Negra adapte Les Enfants des autres, de Pierric Bailly

Le réalisateur français Alain Della Negra (Bonheur académie, Petit ami parfait) prépare une adaptation du roman Les Enfants des autres, de Pierric Bailly, paru en 2020 aux éditions P.O.L. Le casting s'est ouvert, en amont d'un tournage prévu en Bourgogne.

26/05/2026, 10:32

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Les sorcières sortent des grimoires : quatre rendez-vous pour démêler histoire et mythes

Conférences, arpentage et rencontre croisent histoire, mythes et imaginaires contemporains. À Lyon, quatre rendez-vous en bibliothèque explorent la figure de la sorcière, des procès anciens aux lectures féministes. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

25/05/2026, 12:00

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"La joie de la lutte" : Atlas – Fragments du futur, à Montpellier

Je suis partie à Montpellier avec mon cahier de vacances et l’intention de découvrir des autrices, des artistes, des auteurs, des passionnées, des zélés du livre — ou pas — mais surtout des imaginaires. À la Comédie du livre, la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions présentaient Atlas – Fragments du futur, une performance littéraire, musicale et visuelle en arabe, grec et français autour des « intraduisibles », ces écarts entre les langues où peuvent naître de nouvelles façons de faire commun.

25/05/2026, 11:56

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Ralph Meyer retrace Undertaker à la Galerie Daniel Maghen

La Galerie Daniel Maghen consacre une exposition à Ralph Meyer du 27 mai au 20 juin 2026, après la vente aux enchères organisée autour de son travail en 2025. L’événement réunira des planches originales, des illustrations récentes et des œuvres liées à ses principales séries, avec un temps fort le samedi 30 mai en présence de Ralph Meyer et du sculpteur Christophe Charbonnel.

25/05/2026, 08:01

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Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert parrains de Partir en Livre 2026

La 12e édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisée par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation sera portée cette année par Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert, respectivement marraine et parrain de l’événement.

25/05/2026, 07:00

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“Avec du papier, des ciseaux et de la colle, on ne s’ennuie jamais"

Alors que le festival bat son plein et que les stands de dédicaces se remplissent, l’espace jeunesse Nautilus accueille une exposition née d’ateliers scolaires menés avec des élèves. Parmi eux, ceux de l’école élémentaire Saint-Exupéry à Castelnau-le-Lez, accompagnés par l’autrice et illustratrice Nathalie Trovato autour du Petit Prince.

22/05/2026, 17:26

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Les Parisiennes de Kiraz exposées à Paris

Silhouettes fines, espiègles, élégantes, les « Parisiennes » de Kiraz ont fini par composer un peuple à part dans l’imaginaire graphique français. À partir du 6 juin 2026, la Mairie du 6e arrondissement de Paris leur consacre une exposition organisée en partenariat avec le Fonds de dotation Kiraz. 

22/05/2026, 15:35

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Poésie, drag, techno : la nuit littéraire et musicale du Bœuf Monstre

Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.

19/05/2026, 17:33

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Aux frontières du réel : un voyage dans les collections ésotériques de la BmL

Se faire tirer les cartes, lire l’horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule… Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l’expérience de pratiques ésotériques. Jusqu’au 11 juillet, la bibliothèque Part-Dieu accueille une exposition sur les collections ésotériques de la BmL (Bibliothèque municipale de Lyon). Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

19/05/2026, 16:53

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George Sand au fil d’une tapisserie contemporaine

La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson prépare « Hommage à George Sand », une commande publique artistique confiée à Françoise Pétrovitch pour les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, en 2026. Intitulée George, la tapisserie sera tissée par la Manufacture Robert Four et présentée à Aubusson du 9 juin au 20 septembre 2026. L’œuvre prendra la forme d’un ruban textile autoporté de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut.

19/05/2026, 11:50

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Tournez Jeunesse ! : des auteurs jeunesse circulent dans les librairies du Sud

Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles. 

12/05/2026, 17:55

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André Malraux au centre d’une exposition à la Galerie Gallimard

La Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'université à Paris présentera, du 29 mai au 18 juillet 2026 à Paris, l’exposition « André Malraux, écrivain 1920-1976 ». Organisée avec la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et les Éditions Gallimard à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’écrivain, elle réunira manuscrits, archives éditoriales, photographies et éditions originales issus des collections des deux institutions.

12/05/2026, 17:09

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Le Théâtre Hébertot ouvre un nouveau chapitre avec une direction collégiale

Le Théâtre Hébertot, l’une des salles historiques du paysage théâtral parisien, change de gouvernance. Situé boulevard des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement, le lieu sera désormais piloté par une nouvelle équipe réunissant Caroline Verdu, Alexis Michalik, Benjamin Bellecour et Camille Torre, révèle Le Parisien. Francis Lombrail, qui assurait la direction depuis quatorze ans, restera associé à cette nouvelle organisation.

11/05/2026, 17:53

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Nabil Lahlou, l’insoumis du théâtre et du cinéma marocain, est mort

Le théâtre et le cinéma marocains perdent l’une de leurs figures marquantes. Le dramaturge, metteur en scène et cinéaste Nabil — ou Nabyl — Lahlou est mort le 7 mai 2026, à l’âge de 81 ans. Associé au théâtre intellectuel marocain et à un cinéma d’auteur volontiers critique, il laisse une œuvre traversée par le refus des conventions, l’indépendance artistique et un rapport souvent conflictuel aux institutions culturelles.

11/05/2026, 11:40

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À Rome, le livre devient une exposition entre poésie et IA

Le MACRO, à Rome, ouvre une saison où le livre quitte la vitrine patrimoniale pour devenir matière d’exposition. Autour du Premio Strega, d’Amelia Rosselli, d’Hito Steyerl et de l’art vidéo féminin, le musée relie archives, écoute, intelligence artificielle et images. Un programme qui parle aussi aux éditeurs : il montre comment une œuvre circule désormais entre page, voix, données, scène publique et nouvelles formes de prescription.

08/05/2026, 11:00

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Théâtre national de Strasbourg : Régine Hatchondo entre au conseil d'administration

Seul théâtre national situé hors de Paris, le Théâtre national de Strasbourg, fondé en 1968 sous l'impulsion d'Hubert Gignoux et André Malraux, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Son conseil d'administration accueille quelques nouveaux membres, dont Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre (CNL).

07/05/2026, 10:01

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La Calisto ou les mirages du désir : Cavalli au prisme des Lumières

Au Théâtre des Champs-Élysées, le regard hésite d’abord entre la scène où s’éveille la nymphe de Francesco Cavalli et la coupole où se déploient de somptueuses fresques. Ce chef-d’œuvre de l’Art déco, inauguré en 1913, garde un trésor discret : depuis la salle, un simple lever d’yeux découvre un firmament peint, traversé de figures allégoriques et d’harmonies chromatiques, comme une mémoire suspendue des Ballets russes. C’est sous cette voûte d’apparat que Jetske Mijnssen et Sébastien Daucé inscrivent La Calisto dans un clair-obscur de raffinement et de désenchantement.

04/05/2026, 11:01

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À Paris, la nuit s’écrit en images : une autre littérature de la ville

Du 11 juin au 3 octobre 2026, la galerie Roger-Viollet consacre une exposition à la nuit parisienne, en réunissant 70 photographies couvrant la période 1900-1970. Une plongée dans une capitale transformée par l’obscurité, où la lumière artificielle redessine les formes, les rythmes et les récits - et où l’image rejoint, souvent, l’imaginaire littéraire.

30/04/2026, 18:02

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Lenore Kandel en mots et en musique, une voix féminine de la Beat Generation

À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

28/04/2026, 14:47

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Le Studio Ghibli réserve un film inédit uniquement à son parc japonais

Le Studio Ghibli présentera le 8 juillet 2026 un court métrage inédit exclusivement au Ghibli Park, près de Nagoya. Réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita, Une nuit dans la vallée des sorcières sera projeté dans l’Orion, au Grand Entrepôt. L’annonce confirme au passage la bscule dans l'économie de la rareté : associer une œuvre nouvelle à un lieu, à une billetterie et à une expérience de visite.

27/04/2026, 11:49

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Quinzaine des fiertés : la médiathèque du Bachut ouvre son agenda culturel

À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

24/04/2026, 11:33

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Chien bleu et d'autres titres de L'école des loisirs projetés au cinéma

L'école des loisirs, avec le distributeur Little KMBO, annonce la sortie au cinéma, le 16 septembre prochain, d'un programme d'animation reprenant les esthétiques et les récits de cinq titres emblématiques du catalogue de la maison. Chien bleu, de Nadja, mais aussi La brouille, de Claude Boujon ou encore Clarissa et Septimus, par Amélie Graux, font partie des albums portés à l'écran.

24/04/2026, 09:17

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UNDA : et si certaines de nos peurs ne nous appartenaient pas ?

Qu’importe la forme qu’elles décident de prendre, il y a des histoires qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. UNDA est de celles-là. « Ceci n'est pas un livre », n’aurait pas pu dire Magritte. C'est un court-métrage… En l’an 2078, Ava, enceinte et rongée par une claustrophobie inexplicable, se soumet à un protocole inédit : plonger dans les strates de sa mémoire génétique pour traquer l’origine d’une peur qui menace désormais son enfant à naître…

23/04/2026, 12:25

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La Maison Cocteau rouvre sous le marainage de la “grande soeur“ Colette

À Milly-la-Forêt dans l’Essonne, la Maison Jean Cocteau a rouvert ses portes le 18 avril 2026, relançant la vie de ce lieu où le poète vécut de 1947 à 1963. Au centre de cette réouverture, une exposition inédite, Colette, une grande sœur, est présentée jusqu'au 1er novembre 2026. Elle revient sur la relation d’amitié et de complicité artistique et intellectuelle qui unit Jean Cocteau à Colette, des années 1900 jusqu’à la mort de cette dernière, en 1954. 

22/04/2026, 14:53

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Le Seigneur des anneaux : un nouvel Aragorn pour traquer Gollum

Warner Bros. a officialisé lors du CinemaCon 2026, à Las Vegas, le casting de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, nouveau film situé dans l’univers de Tolkien. Prévu pour une sortie en salles le 15 décembre 2027 en France, ce long métrage réalisé par Andy Serkis est notamment marqué par Jamie Dornan qui incarnera Aragorn, rôle précédemment tenu par Viggo Mortensen dans la trilogie originale.

20/04/2026, 15:38

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