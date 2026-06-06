Hachette investit dans les boîtes à livres et ouvre 200 bibliothèques de rue

Hachette Book Group et Little Free Library annoncent l’installation de 200 boîtes à livres dans des « book deserts » aux États-Unis et au Canada. Elles se dérouleront de juin à septembre 2026, avec des implantations mensuelles, pour un partenariat relativement insolite.

Deux cents boîtes, un calendrier étalé

L’opération cible des territoires où l’accès aux livres demeure rare. Les emplacements relèvent de l’Impact Library Program de Little Free Library, qui oriente les installations vers des zones sous-dotées en ressources de lecture. Les premières boîtes sont annoncées pour juin 2026, puis les déploiements se poursuivent à raison de 50 par mois jusqu’en septembre.

Le dispositif repose sur une promesse simple : placer des livres pour enfants dans des lieux de passage, hors des circuits classiques de vente ou de prêt. Hachette indique que l’opération fera circuler plusieurs milliers d’ouvrages jeunesse cette année. À l’échelle nord-américaine, le volume reste limité. L’intérêt tient plutôt à la nature du geste : un groupe éditorial investit directement dans la présence physique du livre là où librairies, bibliothèques scolaires ou collections familiales manquent.

Little Free Library revendique un réseau mondial de plus de 200.000 boîtes d’échange animées localement. L’association a aussi lancé en mai 2026 une première National Little Free Library Day, au début d’une semaine consacrée à ces bibliothèques de rue. Selon Little Free Library, les « book deserts » designent comme des zones dotées d’un accès limité ou inexistant aux matériaux de lecture.

La lecture plaisir comme urgence

Pour Hachette, le partenariat prolonge Raising Readers, campagne sociale centrée sur le recul de la lecture de loisir chez les enfants. Le groupe a annoncé un investissement de 200.000 dollars en 2026. Il affirme aussi que plus de 12 millions de livres, chez Hachette Book Group et Hachette UK, comportent déjà un message sur la crise de la lecture. D’ici la fin 2026, Hachette anticipe plus de 25 millions d’exemplaires concernés, répartis dans plus de 3.000 œuvres.

La campagne associe dons, bibliothèques de classe, boîtes à livres, mobilisation d’auteurs et appel au public. Le site Raising Readers propose notamment un engagement de lecture quotidienne de dix minutes avec un enfant. Le choix d’une durée courte n’est pas anodin : l’éditeur transforme une cause culturelle en geste réplicable, accessible aux familles, aux enseignants, aux bénévoles et aux libraires partenaires.

Le diagnostic trouve un appui dans les enquêtes américaines sur les pratiques de lecture. Le Kids & Family Reading Report de Scholastic relève un net décrochage avec l’âge : 70 % des 6-8 ans déclarent aimer lire, contre 46 % des 12-17 ans ; la lecture fréquente recule de 46 % chez les 6-8 ans à 15 % chez les 15-17 ans.

Un geste d’accès, pas un substitut

Les boîtes à livres ne remplacent ni les bibliothèques publiques, ni les bibliothèques scolaires, ni les librairies. Elles n’assurent pas le conseil, la diversité structurée des fonds, le travail d’animation ou l’accompagnement des lecteurs. Elles créent en revanche un point d’accès visible, gratuit, familier, souvent entretenu par un voisinage ou une organisation locale.

C’est précisément ce rôle de seuil qui intéresse le secteur. Dans les zones pauvres en équipements culturels, la découverte d’un livre dépend souvent de la proximité matérielle : un rayon, une table, une boîte ouverte, un titre disponible sans inscription ni achat. Hachette mobilise ici son anniversaire non comme une célébration interne, mais comme un outil de présence hors marché.

L’opération se conclura, selon le calendrier annoncé, par les dernières installations mensuelles en septembre. Elle donnera surtout une mesure concrète de la capacité d’un grand groupe à lier communication, responsabilité sociale et circulation de ses catalogues jeunesse dans des territoires où le livre manque d’abord physiquement.

Belle annonce, mais annonce avant tout

Précisions toutefois : Hachette n’invente pas le modèle, mais l’opération prend place dans une tendance nette des grands groupes anglo-saxons : convertir les campagnes RSE et anniversaires éditoriaux en dispositifs matériels d’accès au livre.

En 2025, Penguin Random House s’est associé à Little Free Library pour le cap de la 200.000e boîte du réseau : 200 Little Free Libraries destinées à des écoles élémentaires Title I aux États-Unis, avec 200 livres jeunesse fournis par PRH pour chacune, soit 40.000 ouvrages. La filiale UK de PRH avait installé 90 « Little Book Stops » au Royaume-Uni, en partenariat avec Little Free Library, à l’occasion de ses 90 ans.

En 2024, Scholastic, Little Free Library et Dav Pilkey ont lancé « Power Up with Reading » : des boîtes Dog Man dans les 50 États américains, soutenues par 50.000 livres donnés par l’auteur, à destination de communautés sous-dotées. En 2026, une nouvelle opération Scholastic/Little Free Library autour de Dav Pilkey prévoit 100 boîtes personnalisées dans des écoles, bibliothèques publiques et communautés situées dans des book deserts.

Et d’autres cas existent.

Crédits photo : Little Free Library

Par Clément Solym

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