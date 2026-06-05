Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Auteur de romans de l’imaginaire à Sète depuis plus de quinze ans, je vois se dessiner sur les salons du livre un paradoxe troublant.

Les visiteurs sont là. Les événements affichent souvent complet. Les publications consacrées à la lecture circulent massivement sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette visibilité apparente, toute une filière s’interroge.

Libraires, éditeurs, illustrateurs et auteurs indépendants font le même constat : l’attention devient la ressource la plus rare de notre époque. Et le phénomène dépasse largement le cadre des genres : il traverse aujourd’hui l’ensemble de la chaîne du livre.

À Montpellier, la Comédie du Livre 2026 a observé elle aussi une baisse sensible des achats. Dans le même temps, le groupe Gibert, première chaîne française de librairies indépendantes, a demandé son placement en redressement judiciaire au printemps, invoquant notamment le recul du marché du livre neuf et la hausse des coûts.

Le problème n’est plus marginal. Il devient structurel.

Selon les chiffres du Syndicat national de l’édition, le chiffre d’affaires global de l’édition française a reculé de 1,5 % en 2024, tandis que les ventes en volume ont chuté de 3,1 %, passant sous le seuil des 435 millions d’exemplaires vendus annuellement pour la première fois depuis la période pré-Covid.

Dans le même temps, les usages culturels se transforment à une vitesse vertigineuse : le Centre national du livre observe une baisse continue du temps consacré à la lecture, notamment chez les plus jeunes. Les 15-24 ans lisent aujourd’hui en moyenne 21 livres par an, soit huit de moins qu’en 2023 selon les analyses du CNL. Le temps d’écran, lui, explose. Les adolescents passent désormais plus de cinq heures par jour devant des écrans, contre moins d’une demi-heure quotidienne consacrée à la lecture pour beaucoup d’entre eux.

Ces chiffres racontent une histoire plus vaste que celle du seul marché du livre. Ils révèlent l’installation progressive d’une économie de l’instant. Une société de la sollicitation permanente, du défilement infini, de l’émotion brève aussitôt remplacée par une autre. Une société où l’attention elle-même est devenue une ressource marchande disputée par les plateformes numériques, les réseaux sociaux et désormais les intelligences artificielles génératives.

Lorsque mon premier roman a été publié en 2010, les réseaux sociaux existaient déjà. Mais ils n’occupaient pas encore chaque instant de nos vies. Les smartphones n’avaient pas encore transformé chaque minute d’attente en opportunité de consommation numérique. TikTok n’existait pas. Les intelligences artificielles génératives relevaient encore de la science-fiction.

En quinze ans, notre rapport à la culture a été bouleversé à une vitesse stratosphérique, rarement observée dans l’histoire récente. Car ces nouveaux outils ouvrent des perspectives immenses. Ils permettent d’accéder à la connaissance, de créer, de communiquer et d’apprendre comme jamais auparavant. Mais ils modifient également en profondeur notre rapport à l’effort, à la patience et à la découverte.

Car comment transmettre le goût de la lecture, de l’imaginaire ou de la réflexion lente dans un monde où tout pousse à la consommation immédiate ? Comment préserver le désir d’explorer, de comprendre et d’approfondir lorsque les technologies promettent précisément de réduire le temps nécessaire pour obtenir une réponse ?

La crise du Covid a agi comme un accélérateur. La fermeture temporaire des librairies durant les confinements, avant leur réouverture sous la pression du secteur, a mis en lumière une réalité plus profonde : la culture demeure fragile face aux logiques économiques et administratives de court terme.

Depuis, l’écosystème du livre semble chercher un nouveau souffle. Les grands groupes éditoriaux, soumis à des impératifs de rentabilité toujours plus élevés, concentrent désormais une large part de leurs moyens sur quelques locomotives commerciales. Les réseaux sociaux deviennent parfois un critère de sélection implicite. Le nombre d’abonnés peut peser davantage que la singularité d’une œuvre. Peu à peu, les couvertures se ressemblent, les codes narratifs convergent et les mêmes recettes sont reproduites encore et encore dans l’espoir de retrouver les succès précédents.

Cette stratégie peut fonctionner à court terme. Mais elle contribue également à standardiser l’offre littéraire au moment même où les lecteurs recherchent du lien, de la sincérité et de l’authenticité.

C’est précisément dans cette faille que l’édition indépendante trouve aujourd’hui sa place.

Longtemps regardée avec condescendance, assimilée à une voie de garage pour auteurs incapables d’être publiés, elle est devenue pour beaucoup un espace de liberté créative et parfois de survie économique. Les outils numériques ont permis à certains auteurs de recréer un lien direct avec leurs lecteurs, sans intermédiaire.

Mais cette indépendance a un prix. Aujourd’hui, écrire ne suffit plus. Il faut aussi devenir éditeur, graphiste, commercial, logisticien, community manager ; apprendre à financer ses impressions, gérer ses stocks, organiser sa visibilité et construire sa propre communauté…

Certaines structures d’accompagnement comme Librinova ont émergé pour répondre à cette réalité. Elles offrent des services précieux de diffusion, de promotion ou de conseil. Mais leur coût reste souvent élevé et finit parfois par réduire fortement les bénéfices réels des auteurs qui y ont recours.

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Dans ce contexte, le financement participatif s’est imposé comme l’une des réponses possibles à cette mutation. Non comme une solution miracle, mais comme une tentative de recréer un lien direct entre créateurs et lecteurs. Un modèle fondé moins sur la consommation immédiate que sur l’adhésion à une aventure humaine et artistique.

Au fond, la question dépasse largement le monde du livre. Elle touche à notre époque elle-même, où tout concourt à fragmenter notre attention et, par effet domino, à faire reculer la lecture dans toutes les strates de la société.

Ce n’est plus alors la seule chaîne de l’édition qui s’appauvrit. C’est notre propre rapport au temps, à la nuance et à la pensée elle-même.

Guilhem Méric

Crédit image : CC BY-SA 4.0, ActuaLitté (Clotilde Martin) / La Comédie du Livre 2026 à Montpellier

Par Auteur invité

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