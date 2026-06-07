Objectropolis : le manifeste graphique de design-fiction

Une authentique démarche de design-fiction où de banals bacs à courrier s’empilent en une tour vertigineuse, tandis que d’imposantes gommes offrent de solides bancs publics sous l’éclairage de lampadaires-stylos.

Pour porter ce manifeste visuel, l’ouvrage adopte les standards exigeants du livre d’artiste. Imprimé en France par Loire Impression, il propose une immersion totale grâce à une reliure en dos carré cousu. Avec sa couverture noire teintée dans la masse et sa dorure holographique, cet objet éditorial ambitieux vit actuellement l’ultime ligne droite de sa campagne de financement.

Oubliez nos mobiliers et objets standards. Dans les rues d’Objectropolis, la fonction ne dicte plus seulement la forme, elle devient autre. Pour son premier ouvrage, l’artiste-designer angevine Maureen Desnos livre une authentique démarche de design-fiction, à la croisée de l’illustration architecturale et de la réflexion sociologique sur nos objets manufacturés.

Ce livre d’artiste n’est pas un simple recueil de dessins, mais un véritable carnet de recherche où l’absurde devient la norme.

Attachée à la rigueur de la ligne claire, l’auteure déploie son univers selon une méthodologie stricte. Chaque chapitre explore un lieu spécifique du quotidien à travers un triptyque précis : l’architecture extérieure, l’immersion intérieure, et la conception d’un objet hybride inédit. Le lecteur est ainsi invité à une déambulation physique au cœur d’une ville où les échelles s’inversent.

Le quartier des affaires (« Office ») dévoile une tour vertigineuse construite par l’empilement de banals bacs à courrier, tandis qu’à l’échelle des piétons, d’imposantes gommes biseautées offrent de solides bancs publics sous l’éclairage de lampadaires-stylos. L’immersion se poursuit à l’intérieur, dans un open-space rythmé par des cahiers géants où des bureaux en barrettes d’agrafes et des chaises-trombones façonnent l’espace de travail.

Plus loin, le bâtiment du salon de coiffure trouve sa forme dans un monumental embout de sèche-cheveux, tandis que pour accéder au théâtre, il faut entrer dans un chapeau haut de forme.

Pour porter ce manifeste visuel et architectural, le contenant se devait d’être à la hauteur de l’exigence du contenu. Loin des standards d’impression industrielle à la demande, la fabrication d’Objectropolis a été pensée comme celle d’une véritable pièce de collection. L’ouvrage adopte un format carré de 20 par 20 centimètres, idéal pour souligner la géométrie des tracés.

Afin de garantir une lecture optimale, le choix technique s’est porté sur une reliure en dos carré cousu, seule capable d’offrir une ouverture parfaitement à plat à 180 degrés sans casser la tranche. L’expérience tactile commence dès la prise en main, avec une couverture façonnée dans un papier noir teinté dans la masse, ornée par une dorure à chaud holographique.

Cet engagement en faveur de la belle édition se traduit également par une production en circuit court. L’impression de ce premier volume est confiée à Loire Impression, artisan imprimeur installé à Saumur, démontrant que l’édition indépendante permet aujourd’hui de maintenir des standards de fabrication locaux et haut de gamme.

Actuellement en cours de financement participatif sur la plateforme Ulule, Objectropolis franchira un premier cap décisif le 7 juin, avec l’objectif de prolonger sa campagne tout au long du mois.

Une opportunité précieuse pour les bibliophiles et les amateurs de design de soutenir une initiative singulière, où le livre imprimé affirme plus que jamais son statut d’espace d’exposition à part entière.

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Par Projet Ulule

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