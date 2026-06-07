Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne réinventé dans une édition immersive inédite !

Publié en 1872, Le Tour du monde en 80 jours demeure l’un des récits d’aventure les plus universellement partagés, traversant les générations sans jamais perdre de sa force narrative. Adapté au cinéma, en bande dessinée, en séries ou en spectacles, le roman de Jules Verne continue d’inspirer des formes multiples, preuve de sa capacité à dialoguer avec chaque époque.

Aujourd’hui, alors que les usages de lecture évoluent sous l’effet du numérique et des formats immersifs, une nouvelle approche éditoriale propose de prolonger cette œuvre patrimoniale au-delà du texte.

L’initiative InCarnatis – Tour du monde en 80 jours augmenté s’inscrit dans cette dynamique en proposant une version enrichie et interactive du roman, dont la campagne de prévente vient d’être lancée sur Ulule, avec un objectif clair : associer fidélité au texte original et exploration de nouveaux modes narratifs.

Une prévente pour la réalisation d’une édition Collector

L’initiative InCarnatis – Tour du monde en 80 jours augmenté fait l’objet d’une campagne de préventes sur la plateforme Ulule, accessible via le lien suivant : www.ulule.com/tourdumonde

L’ambition affichée est double : ajuster les quantités à imprimer et adapter son niveau de finition en fonction de l’engagement du public.

Un 1er seuil de 100 précommandes permettra une édition spéciale avec marquage à chaud sur la couverture, tandis qu’un objectif de 800 précommandes — 4ème palier de la campagne — ouvrirait la voie à une édition Collector.

Ce modèle participatif s’inscrit dans une logique de co-construction avec les lecteurs, déjà expérimentée dans les précédents projets liés à l’univers InCarnatis.

Un nouvel arc narratif supplémentaire

En plus des nouveaux médias qui y seront intégrés, l’un des axes majeurs de l’initiative InCarnatis, Tour du monde en 80 jours augmenté réside dans l’ajout de scènes audio inédites qui explorent le passé du personnage de Phileas Fogg.

Ces contenus apportent un éclairage complémentaire sur sa personnalité et ses motivations, sans modifier la trame originale du roman.

Ces développements narratifs s’inscrivent dans une logique de continuité avec l’univers fictionnel InCarnatis.

Le projet opère ainsi un lien entre une œuvre du XIXe siècle et un univers contemporain de science-fiction, fantastique et fantasy, déjà développé à travers plusieurs romans augmentés.

Ce principe introduit une double lecture : celle du récit de Jules Verne et celle d’un univers fictionnel plus large, accessible en filigrane.

Il s’agit moins de transformer l’œuvre que de proposer un niveau de lecture supplémentaire, destiné tant aux lecteurs curieux d’explorer de nouvelles dimensions narratives qu’au grand public ayant envie de découvrir l’œuvre de Jules Verne.

Le projet intègre également une dimension interactive à travers une carte en ligne. Celle-ci permet de sublimer les grandes étapes de Phileas Fogg et de ses compagnons.

Cette carte propose une visualisation du voyage et de ses différentes escales. Elle introduit une dimension géographique et pédagogique, permettant de contextualiser les déplacements du récit.

Ce qui participe à l’ancrage du projet dans les usages numériques contemporains, tout en conservant une cohérence avec l’esprit du roman d’origine.

Plutôt que de s’opposer à la modernité, le projet propose une articulation entre tradition et innovation. Dans l’esprit de l’éditeur originel de l’ouvrage, Pierre-Jules Hetzel qui, après une parution du texte uniquement, décida de publier l’ouvrage en y ajoutant 55 illustrations en noir et blanc.

Le projet illustre également une évolution des formats éditoriaux, avec l’émergence d’expériences narratives hybrides combinant plusieurs médias.

En proposant une version augmentée du Tour du monde en 80 jours, L’initiative InCarnatis explore une voie intermédiaire entre respect du texte original et adaptation aux usages contemporains.

Cette démarche soulève, au-delà du projet lui-même, une question plus large : comment les œuvres patrimoniales peuvent-elles continuer à circuler et à se renouveler dans un environnement médiatique en mutation ?

L’ouvrage inclura :

– Le texte intégral de Jules Verne,

– Des musiques originales composées pour accompagner certains moments de lecture,

– Des illustrations inédites venant souligner certains passages,

– Des « illustrensons », un concept « maison » de vidéos immersives,

– Une carte interactive en ligne retraçant l’itinéraire et sublimant les grandes étapes du voyage.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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