En 25 ans, la production de livres s'est envolée (et concentrée)

Pour obtenir un panorama fiable de la production et caractériser plus précisément le phénomène de surproduction, le Syndicat de la librairie française (SLF), avec le soutien du Syndicat national de l'édition et du ministère de la Culture, a commandé une étude à l'agence AQOA, présentée à l'occasion des RNL 2026, à Rennes, ce 7 juin.

Réalisé à partir des données issues de la base Électre, en excluant les ouvrages imprimés à la demande, l'autoédition et l'édition à compte d'auteur, cet examen de la production éditoriale aboutit à un total de 51.200 publications par an, en moyenne, nouveautés et rééditions prises en compte. Sur 25 ans, la courbe est clairement ascendante, avec 34.500 titres parus en 2000 contre 54.200 en 2025 (+ 57,1 %).

La croissance moyenne est donc estimée à 1,8 % par an, avec un taux bien plus important du côté des rééditions (+3,2 % par an sur 25 ans), avant le grand format (+ 1,9 %/an), les nouveautés (+ 1,6 %/an) et le poche (+1,5 %/an).

L'agence AQOA distingue trois phases au sein de ce quart de siècle productiviste. La première, entre 2000 et 2016, est totalement tournée vers la croissance, avec un taux à 70,9 %, soit +3,4 %/an en moyenne. La deuxième, entre 2016 et 2021, marque un fort ralentissement, puisqu'elle plafonne à 0,3 % de croissance de la production (0,1 %/an), en raison, notamment, du creux provoqué par la pandémie de Covid-19. La dernière, 2021-2025, reflète une certaine décroissance, avec une baisse de 6,4 % (- 2,2 %/an).

Ce reflux s'observe dans toutes les catégories éditoriales, même si la littérature et le segment BD/mangas restent dans une dynamique positive. À l'inverse, les livres pratiques (- 5,9 %), la jeunesse (- 5,7 %) et les sciences humaines et sociales (- 3,9 %) accusent le coup sur la période la plus récente.

L'ère de la réédition ?

Cette évolution s'observe à la fois pour les nouveautés et pour les rééditions. Les premières représentent toujours la majeure partie des publications (83,7 % pour la période 2021-2025), mais leur poids total a légèrement reculé. À l'inverse, les rééditions ont gagné du terrain, passant de 14,3 % des parutions entre 2000 et 2016 à 16,3 % entre 2021 et 2025.

À partir de 2022, l'agence AQOA remarque même que la réédition se maintient mieux que la nouveauté, dans ce contexte de recul. Certes, la première dispose d'une marge de progression plus importante que la seconde, mais, en littérature, le phénomène est flagrant, avec un taux de croissance qui se hisse à 12,1 %/an entre 2022 et 2025.

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Toujours en littérature, mais aussi en BD/mangas, les éditions spéciales et autres « collectors » prennent de plus en plus d'espace, ce qui peut dénoter d'une certaine fébrilité du secteur. Dans un contexte de crise, capitaliser sur des valeurs sûres et solliciter la tendance à la collection d'un public plus captif permet d'éviter les prises de risques.

Une offre de plus en plus concentrée

Le recul de la production observé depuis 2021 ne relève pas simplement d'une prise de conscience des éditeurs : un grand nombre de marques éditoriales ont aussi disparu au cours de cette période. La phase 2000-2011 voit ainsi l'apparition de 1229 marques, mais 2012 ouvre une série de soldes négatifs : 118 marques s'effacent jusqu'en 2021, puis 588 marques entre 2022 et 2025.

« La croissance des publications masque une concentration croissante de l’offre », remarque toutefois l'agence AQOA : entre 2000 et 2025, le solde des marques éditoriales s'établit à 523 créations, principalement des structures aux catalogues modestes. En face, la tendance haussière des EAN est surtout le fait des catalogues moyens à très importants.

En somme, beaucoup de petits acteurs voient le jour entre 2000 et 2011, avant une longue phase (de 2012 à 2025) de disparitions, qui n'a pas pour autant bouleversé le nombre annuel d'EAN. En effet, les éditeurs publiant entre 6 et plus de 200 livres par an ont continué à produire. Impossible, donc, de relier l'explosion de la production et le phénomène de surproduction à la seule multiplication des acteurs éditoriaux.

L'observation du nombre de publications par marque est particulièrement éloquente, à ce titre, puisque les éditeurs proposant plus de 200 publications par an affichent un taux de croissance de 91,2 % entre 2000 et 2025, de loin le plus élevé.

Des libraires débordés ?

Une seconde partie de l'étude se concentre sur les publications reçues en librairie entre 2017 et 2025, en s'appuyant sur des données issues de 170 librairies, via l'Observatoire de la librairie, géré par le Syndicat de la librairie française (SLF).

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Entre 2017 et 2021, la courbe est ascendante, puisque 64,1 % de la production de livres est reçue par les libraires en 2017, pour 71,3 % en 2021. Seule l'année 2020, marquée par les confinements, affiche un fort recul. Une seconde période, entre 2022 et 2025, se caractérise par un recul de la production de livres, et une légère baisse du nombre de titres reçus par les libraires. Néanmoins, la part de la production qui passe entre leurs mains reste conséquente.

Sans surprise, depuis 2021, les segments littérature et BD/manga restent dynamiques au sein des réceptions par les libraires, à l'inverse de la jeunesse, du livre pratique et des sciences humaines et sociales. Le phénomène de la réédition se retrouve aussi dans le panel de librairies, avec un taux de croissance à deux chiffres (+ 13,6 %) entre 2017 et 2025.

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Antoine Oury

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